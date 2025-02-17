Жемчужина Сибири: путешествие по льдам Байкала

Испечь оладьи в русской печи, покататься в собачьей упряжке и искупаться в термальных источниках
В этом туре познакомимся с культурой бурят и насладимся байкальской зимой. Вас ждут Иволгинский дацан, тайны Шаман-Горы, красоты острова Ольхон и приятные активности.

Подружимся с маламутами, попаримся в баньке, послушаем пение старообрядцев, попробуем уху из омуля и полюбуемся торосами, наплесками и застывшими во льдах пузырьками.
Жемчужина Сибири: путешествие по льдам Байкала
Жемчужина Сибири: путешествие по льдам Байкала
Жемчужина Сибири: путешествие по льдам Байкала
Ближайшие даты:
17
фев23
фев1
мар8
мар14
мар20
мар26
мар
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Программа тура может незначительно корректироваться с учетом погодных условий, а также пожеланий гостей.

Проживание. Двухместное размещение в отеле в Уланд-Удэ и особняке в Горячинске.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание.

Дети. Возможно участие с детьми от 3-х лет. Если вы едете с детьми, то предоставляется двухместный благоустроенный номер категории «комфорт» с дополнительным местом. Участие детей оплачивается со скидкой 25%.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Улан-Удэ, гора Каменка, Шаман-Гора и село Новая Брянь

Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ, зарядимся чашечкой кофе и отправимся осматривать Иволгинский дацан — памятник буддийской традиции. Увидим также дворец Хамбо-ламы Итигэлова. На территории дацана пообедаем в юрте, а затем поедем в Заиграевский район. Узнаем легенды горы Каменки и Шаман-Горы, на которой сохранились древние рисунки.

Далее доберёмся до села Новая Брянь, где на ужин попробуем блюда кухни старообрядцев и примем участие в мастер-классе по приготовлению оладьев в русской печи. Вы также услышите уникальное пение местных женщин.

Вернёмся в Улан-Удэ и разместимся в отеле.

Достопримечательности Улан-Удэ, гора Каменка, Шаман-Гора и село Новая БряньДостопримечательности Улан-Удэ, гора Каменка, Шаман-Гора и село Новая БряньДостопримечательности Улан-Удэ, гора Каменка, Шаман-Гора и село Новая БряньДостопримечательности Улан-Удэ, гора Каменка, Шаман-Гора и село Новая БряньДостопримечательности Улан-Удэ, гора Каменка, Шаман-Гора и село Новая Брянь
2 день

Катание в собачьих упряжках, Этнографический музей народов Забайкалья и переезд в Горячинск

После завтрака покидаем Улан-Удэ и отправляемся в село Горячинск. Сделаем остановку в Верхней Берёзовке, где находится Этнографический музей народов Забайкалья — единственный в Бурятии музей паркового типа под открытым небом. Здесь вы сможете увидеть, как жили эвенки, сойоты, буряты и русские XIX – начала XX вв. А ещё прокатимся в собачьих упряжках! Пообедаем в уютном ресторане на территории музея и поедем дальше.

По пути также увидим валун Черепаха. Добравшись до пункта назначения, поужинаем, а затем попаримся в баньке.

Катание в собачьих упряжках, Этнографический музей народов Забайкалья и переезд в ГорячинскКатание в собачьих упряжках, Этнографический музей народов Забайкалья и переезд в ГорячинскКатание в собачьих упряжках, Этнографический музей народов Забайкалья и переезд в ГорячинскКатание в собачьих упряжках, Этнографический музей народов Забайкалья и переезд в Горячинск
3 день

Забайкальский национальный парк, кордон Монахово и бухта Змеиная

Позавтракав, направимся к берегу Чивыркуйского залива в Забайкальский национальный парк. По пути увидим полуостров Святой Нос, реку Буртуй. По приезде вы сможете пообщаться с дружелюбными маламутами. На обед вас ждёт уха из байкальского омуля.

Затем доберёмся до кордона Монахово. Поднимемся на смотровую площадку и увидим Байкал с высоты птичьего полёта. Спустимся на лёд, чтобы насладиться красотой торосов и сокуй.

Далее посетим бухту Змеиную, где желающие искупаются в термальных источниках. Вечером вернёмся на ужин в особняк.

Забайкальский национальный парк, кордон Монахово и бухта ЗмеинаяЗабайкальский национальный парк, кордон Монахово и бухта ЗмеинаяЗабайкальский национальный парк, кордон Монахово и бухта ЗмеинаяЗабайкальский национальный парк, кордон Монахово и бухта ЗмеинаяЗабайкальский национальный парк, кордон Монахово и бухта ЗмеинаяЗабайкальский национальный парк, кордон Монахово и бухта Змеиная
4 день

В сердце Байкала - на Ольхон

После завтрака отправляемся на Ольхон. Будем передвигаться на хивусе или трэколе. Побываем на мысе Любви, увидим знаменитые Хобой и Бурхан, а также мыс «Три брата» или Саган-Хушун. Полюбуемся Малым Морем и сделаем множество фотографий на льду, в котором застыли пузырьки.

В сердце Байкала - на ОльхонВ сердце Байкала - на ОльхонВ сердце Байкала - на ОльхонВ сердце Байкала - на ОльхонВ сердце Байкала - на Ольхон
5 день

Свободный день, окончание тура

Сегодня предлагаем провести день размеренно: прогуляться по берегу байкала и ощутить единение с природой. Вечером вас ждёт банька и прощальный ужин, после чего мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Свободный день, окончание тураСвободный день, окончание тураСвободный день, окончание тураСвободный день, окончание тура

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет95 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гидов
  • Экскурсии и активности
Что не входит в цену
  • Перелёт до Улан-Удэ и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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