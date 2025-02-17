Подружимся с маламутами, попаримся в баньке, послушаем пение старообрядцев, попробуем уху из омуля и полюбуемся торосами, наплесками и застывшими во льдах пузырьками.
Описание тура
Организационные детали
Программа тура может незначительно корректироваться с учетом погодных условий, а также пожеланий гостей.
Проживание. Двухместное размещение в отеле в Уланд-Удэ и особняке в Горячинске.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание.
Дети. Возможно участие с детьми от 3-х лет. Если вы едете с детьми, то предоставляется двухместный благоустроенный номер категории «комфорт» с дополнительным местом. Участие детей оплачивается со скидкой 25%.
Программа тура по дням
Достопримечательности Улан-Удэ, гора Каменка, Шаман-Гора и село Новая Брянь
Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ, зарядимся чашечкой кофе и отправимся осматривать Иволгинский дацан — памятник буддийской традиции. Увидим также дворец Хамбо-ламы Итигэлова. На территории дацана пообедаем в юрте, а затем поедем в Заиграевский район. Узнаем легенды горы Каменки и Шаман-Горы, на которой сохранились древние рисунки.
Далее доберёмся до села Новая Брянь, где на ужин попробуем блюда кухни старообрядцев и примем участие в мастер-классе по приготовлению оладьев в русской печи. Вы также услышите уникальное пение местных женщин.
Вернёмся в Улан-Удэ и разместимся в отеле.
Катание в собачьих упряжках, Этнографический музей народов Забайкалья и переезд в Горячинск
После завтрака покидаем Улан-Удэ и отправляемся в село Горячинск. Сделаем остановку в Верхней Берёзовке, где находится Этнографический музей народов Забайкалья — единственный в Бурятии музей паркового типа под открытым небом. Здесь вы сможете увидеть, как жили эвенки, сойоты, буряты и русские XIX – начала XX вв. А ещё прокатимся в собачьих упряжках! Пообедаем в уютном ресторане на территории музея и поедем дальше.
По пути также увидим валун Черепаха. Добравшись до пункта назначения, поужинаем, а затем попаримся в баньке.
Забайкальский национальный парк, кордон Монахово и бухта Змеиная
Позавтракав, направимся к берегу Чивыркуйского залива в Забайкальский национальный парк. По пути увидим полуостров Святой Нос, реку Буртуй. По приезде вы сможете пообщаться с дружелюбными маламутами. На обед вас ждёт уха из байкальского омуля.
Затем доберёмся до кордона Монахово. Поднимемся на смотровую площадку и увидим Байкал с высоты птичьего полёта. Спустимся на лёд, чтобы насладиться красотой торосов и сокуй.
Далее посетим бухту Змеиную, где желающие искупаются в термальных источниках. Вечером вернёмся на ужин в особняк.
В сердце Байкала - на Ольхон
После завтрака отправляемся на Ольхон. Будем передвигаться на хивусе или трэколе. Побываем на мысе Любви, увидим знаменитые Хобой и Бурхан, а также мыс «Три брата» или Саган-Хушун. Полюбуемся Малым Морем и сделаем множество фотографий на льду, в котором застыли пузырьки.
Свободный день, окончание тура
Сегодня предлагаем провести день размеренно: прогуляться по берегу байкала и ощутить единение с природой. Вечером вас ждёт банька и прощальный ужин, после чего мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|95 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов
- Экскурсии и активности
Что не входит в цену
- Перелёт до Улан-Удэ и обратно