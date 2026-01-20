Мои заказы

Кулинарные мастер-классы – экскурсии во Владикавказе

Найдено 5 экскурсий в категории «Кулинарные мастер-классы» во Владикавказе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
На машине
7.5 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ
«Мастер-класс по выпечке осетинских пирогов — 600 ₽ за человека»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Владикавказ глазами местных жителей
Пешая
2 часа
353 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
«А еще вы убедитесь, что местная кухня — это не только осетинские пироги»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1000 ₽ за человека
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
Джиппинг
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
«А впереди у нас — мастер-класс по выпечке осетинских пирогов в селении Фазикау (это займет 1,5-2 часа) и обед»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте Ингушетию за один день: горные ущелья, древние башни и мастер-класс по лепёшкам. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Аутентичная Ингушетия с мастер-классом и местным колоритом
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Владикавказ. По запросу
«После прогулки к водопаду мы приедем к гостеприимной хозяйке, где вы примете участие в специальном мастер-классе по выпечке настоящих ингушских национальных лепешек с различными начинками — чапильг»
19 900 ₽ за всё до 4 чел.

