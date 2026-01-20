Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ
«Мастер-класс по выпечке осетинских пирогов — 600 ₽ за человека»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Владикавказ глазами местных жителей
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
«А еще вы убедитесь, что местная кухня — это не только осетинские пироги»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
«А впереди у нас — мастер-класс по выпечке осетинских пирогов в селении Фазикау (это займет 1,5-2 часа) и обед»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Откройте Ингушетию за один день: горные ущелья, древние башни и мастер-класс по лепёшкам. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аутентичная Ингушетия с мастер-классом и местным колоритом
Начало: Владикавказ. По запросу
«После прогулки к водопаду мы приедем к гостеприимной хозяйке, где вы примете участие в специальном мастер-классе по выпечке настоящих ингушских национальных лепешек с различными начинками — чапильг»
19 900 ₽ за всё до 4 чел.
