Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом
Северная Осетия запомнится вам невероятными пейзажами: величественными горами, ущельями и каньонами. В этих суровых и прекрасных ландшафтах люди издавна возводили селенья, строили дома и церкви. Вы осмотрите высокогорный Аланский монастырь и заедете в деревню Цмити. А также раскроете тайны средневекового «города мертвых».
Вы полюбуетесь могучим Куртатинским ущельем, расположенным в самом центре горной Осетии. Заглянете в старинное селение Цмити, где сохранились пещерные укрепления, культовые сооружения и древние башни: фамильные, боевые, жилые и сигнальные. А также увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис, возведенную во времена нашествия Тамерлана в 15 веке. Посетим мы и Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самую высокогорную православную обитель в стране.
Даргавский некрополь и Кармадонское ущелье
Мы осмотрим средневековый Даргавский некрополь, насчитывающий более 90 склеповых сооружений. Насладимся панорамами окружающей его долины и посетим знаменитые качели, «парящие над пропастью». В завершение побываем в печально известном Кармадонском ущелье — именно здесь более двадцати лет назад сошел ледник Колка и унес жизни 140 человек, среди которых были члены съемочной группы Сергея Бодрова.
Организационные детали
По желанию мы можем организовать пикник или заехать в кафе с осетинскими пирогами. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Входные билеты в Даргавский некрополь не включены в стоимость — 100 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Всем привет! Меня зовут Сергей, я профессиональный гид по Северной Осетии с опытом работы более 10 лет. С радостью покажу самые интересные уголки моей горячо любимой малой родины. А поможет мне в этом верный железный конь — внедорожник Ниссан Патфайндер.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Георгий
Были с женой на экскурсии! Гид Марат показал Осетию во всей красе! Рассказал историю Республики, показал замечательные места, покормили с ним осликов, забирались на вершины, увидели древние крепости, побывали во всех известных местах Северной Осетии! Рекомендуем!
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