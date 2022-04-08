Джип-тур по загадочной Северной Осетии

Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом

Индивидуальная
Северная Осетия запомнится вам невероятными пейзажами: величественными горами, ущельями и каньонами.

В этих суровых и прекрасных ландшафтах люди издавна возводили селенья, строили дома и церкви.

Вы осмотрите высокогорный Аланский монастырь и заедете в деревню Цмити.

А также раскроете тайны средневекового «города мертвых».
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Цмити, крепость Дзивгис и Аланский монастырь

Вы полюбуетесь могучим Куртатинским ущельем, расположенным в самом центре горной Осетии. Заглянете в старинное селение Цмити, где сохранились пещерные укрепления, культовые сооружения и древние башни: фамильные, боевые, жилые и сигнальные. А также увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис, возведенную во времена нашествия Тамерлана в 15 веке. Посетим мы и Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самую высокогорную православную обитель в стране.

Даргавский некрополь и Кармадонское ущелье

Мы осмотрим средневековый Даргавский некрополь, насчитывающий более 90 склеповых сооружений. Насладимся панорамами окружающей его долины и посетим знаменитые качели, «парящие над пропастью». В завершение побываем в печально известном Кармадонском ущелье — именно здесь более двадцати лет назад сошел ледник Колка и унес жизни 140 человек, среди которых были члены съемочной группы Сергея Бодрова.

Организационные детали

  • По желанию мы можем организовать пикник или заехать в кафе с осетинскими пирогами. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Входные билеты в Даргавский некрополь не включены в стоимость — 100 руб. с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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