Северная Осетия запомнится вам невероятными пейзажами: величественными горами, ущельями и каньонами. В этих суровых и прекрасных ландшафтах люди издавна возводили селенья, строили дома и церкви. Вы осмотрите высокогорный Аланский монастырь и заедете в деревню Цмити. А также раскроете тайны средневекового «города мертвых».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Цмити, крепость Дзивгис и Аланский монастырь

Вы полюбуетесь могучим Куртатинским ущельем, расположенным в самом центре горной Осетии. Заглянете в старинное селение Цмити, где сохранились пещерные укрепления, культовые сооружения и древние башни: фамильные, боевые, жилые и сигнальные. А также увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис, возведенную во времена нашествия Тамерлана в 15 веке. Посетим мы и Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самую высокогорную православную обитель в стране.

Даргавский некрополь и Кармадонское ущелье

Мы осмотрим средневековый Даргавский некрополь, насчитывающий более 90 склеповых сооружений. Насладимся панорамами окружающей его долины и посетим знаменитые качели, «парящие над пропастью». В завершение побываем в печально известном Кармадонском ущелье — именно здесь более двадцати лет назад сошел ледник Колка и унес жизни 140 человек, среди которых были члены съемочной группы Сергея Бодрова.

Организационные детали