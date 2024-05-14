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Джип-приключение по загадочной Северной Осетии

Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом
Северная Осетия запомнится вам невероятными пейзажами: величественными горами, ущельями и каньонами. В этих суровых и прекрасных ландшафтах люди издавна возводили селенья, строили дома и церкви. Вы осмотрите высокогорный Аланский монастырь и заедете в деревню Цмити. А также раскроете тайны средневекового «города мертвых».
5
1 отзыв
Джип-приключение по загадочной Северной Осетии
Джип-приключение по загадочной Северной Осетии
Джип-приключение по загадочной Северной Осетии

Описание экскурсии

Цмити, крепость Дзивгис и Аланский монастырь

Вы полюбуетесь могучим Куртатинским ущельем, расположенным в самом центре горной Осетии. Заглянете в старинное селение Цмити, где сохранились пещерные укрепления, культовые сооружения и древние башни: фамильные, боевые, жилые и сигнальные. А также увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис, возведенную во времена нашествия Тамерлана в 15 веке. Посетим мы и Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самую высокогорную православную обитель в стране.

Даргавский некрополь и Кармадонское ущелье

Мы осмотрим средневековый Даргавский некрополь, насчитывающий более 90 склеповых сооружений. Насладимся панорамами окружающей его долины и посетим знаменитые качели, «парящие над пропастью». В завершение побываем в печально известном Кармадонском ущелье — именно здесь более двадцати лет назад сошел ледник Колка и унес жизни 140 человек, среди которых были члены съемочной группы Сергея Бодрова.

Организационные детали

  • По желанию мы можем организовать пикник или заехать в кафе с осетинскими пирогами. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Входные билеты в Даргавский некрополь не включены в стоимость — 100 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Всем привет! Меня зовут Сергей, я профессиональный гид по Северной Осетии с опытом работы более 10 лет. С радостью покажу самые интересные уголки моей горячо любимой малой родины. А поможет мне в этом верный железный конь — внедорожник Ниссан Патфайндер.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Георгий
Были с женой на экскурсии! Гид Марат показал Осетию во всей красе!
Рассказал историю Республики, показал замечательные места, покормили с ним осликов, забирались на вершины, увидели древние крепости, побывали во всех известных местах Северной Осетии!
Рекомендуем!
Были с женой на экскурсии! Гид Марат показал Осетию во всей красе!
Были с женой на экскурсии! Гид Марат показал Осетию во всей красе!
Были с женой на экскурсии! Гид Марат показал Осетию во всей красе!
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