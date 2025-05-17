Поездка в Приэльбрусье — это захватывающее приключение для любителей природы, горного туризма и активного отдыха. Подъёмник быстро доставит вас на высоту 3847 метров над уровнем моря: вы почувствуете себя на вершине мира и полюбуетесь горными панорамами. А затем спуститесь и отправитесь изучать ещё одно чудо природы — озеро Гижгит с невероятной бирюзовой водой.

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Описание экскурсии

Подъём на Эльбрус

Исследуйте самую высокую вершину Кавказа и Европы! Кресельный подъёмник отвезёт вас на высоту 3847 метров, откуда открываются захватывающие виды на окрестные горы. По пути можно выходить на станциях «Старый Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши» и любоваться Кавказским хребтом. Также на каждой из них есть кафе, чтобы согреться и перекусить. Гид расскажет вам, когда этот спящий вулкан в последний раз извергался и когда, по оценкам учёных, он снова проснётся.

Озеро Гижгит

Это место привлекает потрясающими пейзажами и возможностью полюбоваться природой вдали от городской суеты. Гижгит славится необычной бирюзовой водой, отражающей небо и горные склоны. Водная гладь окружена густыми лесами, а воздух наполнен ароматами хвои и свежести. Вы насладитесь умиротворённой атмосферой и узнаете, как и когда образовалось это озеро.

Организационные детали