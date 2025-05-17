Исследуйте самую высокую вершину Кавказа и Европы! Кресельный подъёмник отвезёт вас на высоту 3847 метров, откуда открываются захватывающие виды на окрестные горы. По пути можно выходить на станциях «Старый Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши» и любоваться Кавказским хребтом. Также на каждой из них есть кафе, чтобы согреться и перекусить. Гид расскажет вам, когда этот спящий вулкан в последний раз извергался и когда, по оценкам учёных, он снова проснётся.
Озеро Гижгит
Это место привлекает потрясающими пейзажами и возможностью полюбоваться природой вдали от городской суеты. Гижгит славится необычной бирюзовой водой, отражающей небо и горные склоны. Водная гладь окружена густыми лесами, а воздух наполнен ароматами хвои и свежести. Вы насладитесь умиротворённой атмосферой и узнаете, как и когда образовалось это озеро.
Организационные детали
Поедем на комфортабельных автомобилях Nissan, Lexus, BMW. Время в дороге до первой точки — 3,5 часа (возможны остановки по запросу)
Отдельно оплачивается подъёмник — 2300 ₽ взрослый, 1300 ₽ детский и обед — по желанию
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников на 6-местном внедорожнике Lexus gx470 — доплата 4000 ₽
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роланд — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 2631 туриста
Меня зовут Роланд, я родился и вырос в Осетии. Живу во Владикавказе, историк и юрист по образованию. Вместе с командой гидов провожу экскурсии по нашим горным регионам. Ждём вас в гости!