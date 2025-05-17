Эльбрус: приключения на крыше мира

Покорить спящий вулкан и отыскать бирюзовую жемчужину Приэльбрусья на экскурсии из Владикавказа
Поездка в Приэльбрусье — это захватывающее приключение для любителей природы, горного туризма и активного отдыха.

Подъёмник быстро доставит вас на высоту 3847 метров над уровнем моря: вы почувствуете себя на вершине мира и полюбуетесь горными панорамами.

А затем спуститесь и отправитесь изучать ещё одно чудо природы — озеро Гижгит с невероятной бирюзовой водой.
Эльбрус: приключения на крыше мира
Эльбрус: приключения на крыше мира
Эльбрус: приключения на крыше мира
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Подъём на Эльбрус

Исследуйте самую высокую вершину Кавказа и Европы! Кресельный подъёмник отвезёт вас на высоту 3847 метров, откуда открываются захватывающие виды на окрестные горы. По пути можно выходить на станциях «Старый Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши» и любоваться Кавказским хребтом. Также на каждой из них есть кафе, чтобы согреться и перекусить. Гид расскажет вам, когда этот спящий вулкан в последний раз извергался и когда, по оценкам учёных, он снова проснётся.

Озеро Гижгит

Это место привлекает потрясающими пейзажами и возможностью полюбоваться природой вдали от городской суеты. Гижгит славится необычной бирюзовой водой, отражающей небо и горные склоны. Водная гладь окружена густыми лесами, а воздух наполнен ароматами хвои и свежести. Вы насладитесь умиротворённой атмосферой и узнаете, как и когда образовалось это озеро.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельных автомобилях Nissan, Lexus, BMW. Время в дороге до первой точки — 3,5 часа (возможны остановки по запросу)
  • Отдельно оплачивается подъёмник — 2300 ₽ взрослый, 1300 ₽ детский и обед — по желанию
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников на 6-местном внедорожнике Lexus gx470 — доплата 4000 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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