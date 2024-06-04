Гижгит – экскурсии во Владикавказе

Найдено 5 экскурсий в категории «Гижгит» во Владикавказе, цены от 19 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Побывать в Приэльбрусье, подняться по канатной дороге и увидеть могучего исполина Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«Вы подниметесь высоко в горы по канатной дороге, увидите Эльбрус и воды озера Гижгит»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900 за всё до 4 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Полюбоваться бирюзовым озером и подняться по канатной дороге на «вершину мира»
Начало: У вашего отеля
«Озеро Гижгит — мы покажем вам кристально-чистое озеро с бирюзовой водой, окружённое горами и альпийскими лесами»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 900 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Подробнее об экскурсии Вы поразитесь внушительными размерами и небесным цветом озера Гижгит, расположенного среди горных массивов»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 900 за всё до 3 чел.
Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
Индивидуальная
11 часов
16 отзывов
Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
«Также мы посетим озеро Гижгит — невероятное по составу и имеющее ярко-бирюзовый цвет»
Расписание: Ежедневно. Рекомендуемое время выезда — 8:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 900 за всё до 4 чел.
К величественному Эльбрусу и озеро Гижгит
Индивидуальная
12 часов
К величественному Эльбрусу и озеро Гижгит
Начало: Владикавказ. По запросу
«Мы посетим красивейшее горное озеро Гижгит, проедем по живописному Баксанскому ущелью»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
24 990 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г. Получили одни из самых ярких эмоций за всю жизнь😊😜😎 очень приятный,
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    вежливый и веселый гид, чистая машина и комфортное вождение. Поездка в одну сторону занимает около 3,5 часов, но с Тимуром они пролетели незаметно: интересные рассказы про достопримечательности в ненавязчивом стиле (как мы и хотели), юмористические истории, домашнее вино - ощущение будто ехали с хорошим другом. Тимур подсказывал, где самые красивые виды и где вкусно пообедать или перекусить. По пути мы заехали на красивое голубое озеро Гижгит, затем отправились покорять самую высокую горную вершину России - Эльбрус! Самая яркая эмоция от вершины - катание на снегоходах😍 Это место навсегда покорило наши души и сердца, что-то невероятное - смотрите фотографии - сами всё увидите! 😁 А лучше приезжайте и бронируйте экскурсию - не пожалеете!

    Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г
  • В
    Василий
    13 мая 2024
    Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
    Все чётко, экскурсия очень понравилась. Рекомендую при хорошей погоде на горе будет супер.
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    С погодой немного не повезло, но несмотря на это, экскурсия прошла комфортно. Гид Владимир не торопил нас по времени, на Эльбрус
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    поднимались без гида, но не торопились обратно. Несмотря на ограничение видимости, масштаб Эльбруса впечатляет. Команда организаторов работает четко, быстро отвечают на все возникающие организационные вопросы, при необходимости корректируют маршрут по желанию, подсказывают чем можно заменить локации на маршруте.

  • О
    Олеся
    18 апреля 2024
    Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
    Самое яркое впечатление оставило наше путешествие. Гид, Юрий, прекрасный человек, замечательный собеседник. Отдельное спасибо ему. Из Владикавказа путь долгий, но это того стоило. С погодой повезло. Экскурсию бронировала поздно вечером, ответ не заставил себя ждать. Все заявленное выполняют. Спасибо
  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Брали у Николая несколько туров, и, в зависимости от погоды он предложил поменять местами даты поездок на Эльбрус и в
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    Грозный. И мы безмерно благодарны ему за это! Были на Эльбрусе в отличный солнечный день!! Думаю, это и определило наши незабываемые эмоции от данной поездки!! Нашим гидом был Юрий. Отличный рассказчик не только об истории Осетии, но и многих интересных историй из ее жизни и жизни местного народа. На само посещение Эльбруса обычно отводится 2, максимум 3 часа. Но мы 4 часа не могли оторваться от захватывающих видов. Спасибо огромное Юрию, что терпеливо нас ждал внизу всё это время!! И периодически интересовался у нас по телефону, всё ли у нас хорошо. Поездку на Эльбрус однозначно рекомендую!!!

  • М
    Мария
    10 января 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Сегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлением. Особенно понравилась организация экскурсии. Лиана, Вам огромное спасибо. Все очень оперативно.
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    Спасибо гиду Магомеду. Большой молодец. Всегда рядом, причем абсолютно по-любому вопросу. Сопровождение на высшем уровне!!! Приеду весной однозначно, уж слишком тут красиво!

    Сегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлениемСегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлением
  • С
    Светлана
    4 января 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Красивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные места
    Красивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные местаКрасивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные местаКрасивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные места
  • Н
    Наталья
    19 декабря 2023
    Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
    Мы отдыхали во Владикавказе, и нам очень захотелось на Эльбрус, благодаря этому сервису шикарно съездили, благодарим!!!
  • В
    Веснина
    16 августа 2023
    Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
    Дорога к водопадам очень живописная. Скалистые горы, перевал,рокочущие реки. Кругом красота! Чегемские водопады впечатлили своей необычностью! Они манят и притягивают!
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    Валерий показал нам ещё и" малый" водопад,шум которого слышно издалека. Очень красивый! Как всегда пикник устроили в очень красивом месте. Мы сидели у подножия гор,похожих на фантастический город. Улетали осетинские пироги и наслаждались красотой и общением! Спасибо Валерию за экскурсию! Всем рекомендую!

  • К
    Карина
    9 августа 2022
    Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
    Это было невероятно! От и до! Валерий показал нам удивительные места, организовал чудеснейший пикник в горах с потрясающими видами! Затем
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    по нашей просьбе отвёз нас на Парадром Чегем, где мы с мужем испытали по истине острые и экстремальные ощущения. Эта экскурсия стоит того) P.S. Будете на Чегемских водопадах обязательно захватите пастилу на местном «базаре» и побольше, если вы любите ее! Мы взяли три штуки и нам было мало, а стоит она копейки.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Гижгит»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
  2. Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
  3. Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
  4. Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
  5. К величественному Эльбрусу и озеро Гижгит
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Гижгит" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 19 900 до 24 990. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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