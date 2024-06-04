1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Побывать в Приэльбрусье, подняться по канатной дороге и увидеть могучего исполина Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«Вы подниметесь высоко в горы по канатной дороге, увидите Эльбрус и воды озера Гижгит»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Полюбоваться бирюзовым озером и подняться по канатной дороге на «вершину мира»
Начало: У вашего отеля
«Озеро Гижгит — мы покажем вам кристально-чистое озеро с бирюзовой водой, окружённое горами и альпийскими лесами»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Подробнее об экскурсии Вы поразитесь внушительными размерами и небесным цветом озера Гижгит, расположенного среди горных массивов»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
«Также мы посетим озеро Гижгит — невероятное по составу и имеющее ярко-бирюзовый цвет»
Расписание: Ежедневно. Рекомендуемое время выезда — 8:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
К величественному Эльбрусу и озеро Гижгит
Начало: Владикавказ. По запросу
«Мы посетим красивейшее горное озеро Гижгит, проедем по живописному Баксанскому ущелью»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
24 990₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения4 июня 2024Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г. Получили одни из самых ярких эмоций за всю жизнь😊😜😎 очень приятный,
- ВВасилий13 мая 2024Все чётко, экскурсия очень понравилась. Рекомендую при хорошей погоде на горе будет супер.
- ААнна12 мая 2024С погодой немного не повезло, но несмотря на это, экскурсия прошла комфортно. Гид Владимир не торопил нас по времени, на Эльбрус
- ООлеся18 апреля 2024Самое яркое впечатление оставило наше путешествие. Гид, Юрий, прекрасный человек, замечательный собеседник. Отдельное спасибо ему. Из Владикавказа путь долгий, но это того стоило. С погодой повезло. Экскурсию бронировала поздно вечером, ответ не заставил себя ждать. Все заявленное выполняют. Спасибо
- ЕЕлена11 апреля 2024Брали у Николая несколько туров, и, в зависимости от погоды он предложил поменять местами даты поездок на Эльбрус и в
- ММария10 января 2024Сегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлением. Особенно понравилась организация экскурсии. Лиана, Вам огромное спасибо. Все очень оперативно.
- ССветлана4 января 2024Красивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные места
- ННаталья19 декабря 2023Мы отдыхали во Владикавказе, и нам очень захотелось на Эльбрус, благодаря этому сервису шикарно съездили, благодарим!!!
- ВВеснина16 августа 2023Дорога к водопадам очень живописная. Скалистые горы, перевал,рокочущие реки. Кругом красота! Чегемские водопады впечатлили своей необычностью! Они манят и притягивают!
- ККарина9 августа 2022Это было невероятно! От и до! Валерий показал нам удивительные места, организовал чудеснейший пикник в горах с потрясающими видами! Затем
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Гижгит»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Гижгит" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 19 900 до 24 990. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий во Владикавказе на 2024 год по теме «Гижгит», 28 ⭐ отзывов, цены от 19900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август