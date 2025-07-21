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Экскурсии в Приэльбрусье из Владикавказа

Найдено 4 экскурсии в категории «Приэльбрусье» во Владикавказе, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
На машине
11 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Эльбрус, озеро Гижгит и местный колорит
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, поднимитесь на Эльбрус и насладитесь видами озера Гижгит. Узнайте о культуре местных народов и попробуйте традиционные блюда
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Эльбрус: приключения на крыше мира
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Эльбрус: приключения на крыше мира
Погрузитесь в захватывающее путешествие на Эльбрус, где вас ждут невероятные виды и озеро Гижгит с его бирюзовой водой
«Поездка в Приэльбрусье — это захватывающее приключение для любителей природы, горного туризма и активного отдыха»
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия в Приэльбрусье: Гарабаши, Чегет и Поляна нарзанов
Пешая
На автобусе
14 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Приэльбрусье
Увлекательное путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье. Полюбуйтесь горными вершинами и попробуйте целебную воду Поляны нарзанов
Начало: Ул. Коцоева, 75, Владикавказ
Расписание: Ежедневно по набору группы в 09:00.
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
4500 ₽ за человека
Сказочное Приэльбрусье из Владикавказа
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочное Приэльбрусье из Владикавказа
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
«Отдых в Приэльбрусье — это чистейший горный воздух, захватывающие виды на горные склоны Кавказского хребта, а в летние месяцы — красивый загар»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    21 июля 2025
    Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Экскурсия оставила неизгладимое впечатление – она была наполнена яркими эмоциями, потрясающими видами и удивительной красотой. Несмотря на насыщенный маршрут и
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    небольшие задержки (с нашей стороны), каждая локация подарила нам массу удовольствия. Отдельная благодарность гиду Роману – за профессионализм, отличное чувство юмора и увлекательный рассказ, который сделал экскурсию не только интересной, но и познавательной!

    Экскурсия оставила неизгладимое впечатление – она была наполнена яркими эмоциями, потрясающими видами и удивительной красотой. НесмотряЭкскурсия оставила неизгладимое впечатление – она была наполнена яркими эмоциями, потрясающими видами и удивительной красотой. НесмотряЭкскурсия оставила неизгладимое впечатление – она была наполнена яркими эмоциями, потрясающими видами и удивительной красотой. НесмотряЭкскурсия оставила неизгладимое впечатление – она была наполнена яркими эмоциями, потрясающими видами и удивительной красотой. НесмотряЭкскурсия оставила неизгладимое впечатление – она была наполнена яркими эмоциями, потрясающими видами и удивительной красотой. НесмотряЭкскурсия оставила неизгладимое впечатление – она была наполнена яркими эмоциями, потрясающими видами и удивительной красотой. Несмотря
  • В
    Валерия
    11 июня 2025
    Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Потрясаяющая поездка, очень рекомендую организатора. Гид дал довольно много времени для прогулки по эльбрусу, что очень порадовало. На обратном пути
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    заехали в другие места республики, а еще по дороге домой удалось купить свежую горную форель, которую порекомендовал нам гид, поэтому ужин удался на все 100% Берите тур, не пожалеете

    Потрясаяющая поездка, очень рекомендую организатора. Гид дал довольно много времени для прогулки по эльбрусу, что оченьПотрясаяющая поездка, очень рекомендую организатора. Гид дал довольно много времени для прогулки по эльбрусу, что оченьПотрясаяющая поездка, очень рекомендую организатора. Гид дал довольно много времени для прогулки по эльбрусу, что оченьПотрясаяющая поездка, очень рекомендую организатора. Гид дал довольно много времени для прогулки по эльбрусу, что оченьПотрясаяющая поездка, очень рекомендую организатора. Гид дал довольно много времени для прогулки по эльбрусу, что оченьПотрясаяющая поездка, очень рекомендую организатора. Гид дал довольно много времени для прогулки по эльбрусу, что оченьПотрясаяющая поездка, очень рекомендую организатора. Гид дал довольно много времени для прогулки по эльбрусу, что оченьПотрясаяющая поездка, очень рекомендую организатора. Гид дал довольно много времени для прогулки по эльбрусу, что оченьПотрясаяющая поездка, очень рекомендую организатора. Гид дал довольно много времени для прогулки по эльбрусу, что оченьПотрясаяющая поездка, очень рекомендую организатора. Гид дал довольно много времени для прогулки по эльбрусу, что очень
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2025
    Эльбрус: приключения на крыше мира
    Спасибо большое за отличную экскурсию, отдельное спасибо за проверку прогноза погоды благодаря которому мы могли любоваться Эльбрусом без облаков. Также
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    очень понравилось бирюзовое озеро Гижгит. Роланд рассказал много интересного про традиции в Осетии, по пути заскочили в Эко-парк с чудесными и милыми животными-кролики,козлики,ламы,ослик,пони и лошади, поездка была приятной благодаря комфортному автомобилю

  • У
    Ульяна
    25 мая 2025
    Эльбрус: приключения на крыше мира
    Были на экскурсии на Эльбрус — очень круто! Природа невероятная, виды шикарные. С погодой нам повезло и всё прошло спокойно
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    и комфортно. Машина была удобная, ехать было приятно. Организация на отличном уровне — всё чётко и без лишней суеты. Отдельное спасибо нашему гиду — рассказывал интересно и с душой, сразу видно, что человек на своём месте. Поездка оставила только тёплые впечатления.

    Были на экскурсии на Эльбрус — очень круто! Природа невероятная, виды шикарные. С погодой нам повезлоБыли на экскурсии на Эльбрус — очень круто! Природа невероятная, виды шикарные. С погодой нам повезлоБыли на экскурсии на Эльбрус — очень круто! Природа невероятная, виды шикарные. С погодой нам повезлоБыли на экскурсии на Эльбрус — очень круто! Природа невероятная, виды шикарные. С погодой нам повезло
  • И
    Ирина
    12 мая 2025
    Экскурсия в Приэльбрусье: Гарабаши, Чегет и Поляна нарзанов
    Нам понравилась экскурсия, гид в лице водителя Алана замечательный, много рассказывал. Эльбрус великолепен. На вершине было 2 градуса. В чегет приехали поздновато, и не успели подняться на гору "Семёрки" От источков впечатлений не особо.
  • В
    Валентин
    8 мая 2025
    Экскурсия в Приэльбрусье: Гарабаши, Чегет и Поляна нарзанов
    Супер экскурсия!!!
  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2025
    Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Экскурсию для нас проводил гид Юрий, благодаря нему все прошло интересно и комфортно Виды как на локациях, так и в пути к ним просто завораживающие Спасибо за возможность увидеть эти прекрасные места!
    Экскурсию для нас проводил гид Юрий, благодаря нему все прошло интересно и комфортноЭкскурсию для нас проводил гид Юрий, благодаря нему все прошло интересно и комфортноЭкскурсию для нас проводил гид Юрий, благодаря нему все прошло интересно и комфортноЭкскурсию для нас проводил гид Юрий, благодаря нему все прошло интересно и комфортноЭкскурсию для нас проводил гид Юрий, благодаря нему все прошло интересно и комфортноЭкскурсию для нас проводил гид Юрий, благодаря нему все прошло интересно и комфортно
  • А
    Ангелина
    27 сентября 2023
    Сказочное Приэльбрусье из Владикавказа
    Замечательная экскурсия на Эльбрус! Хочется выразить большую благодарность гиду Григорию, вне всяких похвал! Организация поездки на высоте. Профессионал своего дела,
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    прекрасный собеседник и просто душевный человек. Экскурсия получилась насыщенной, интересной и благодаря Григорию - очень весёлой. Расстояние неблизкое, но везли нас очень аккуратно. Не оставил без внимания наш личный праздник, за что большое спасибо!!! С самыми положительными эмоциями вернулись домой. Однозначно рекомендую!

  • N
    Npmorozova
    23 августа 2023
    Сказочное Приэльбрусье из Владикавказа
    Отличный водитель и собеседник Григорий, поездка прошла комфортно. Эльбрус очень красивый, его надо просто видеть! Дополнительным бонусом было посещение красивого места с замком рядом с Нальчиком

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Приэльбрусье»

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  2. Кармадонское ущелье
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  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Цейское ущелье
  8. Самое главное
  9. Город мертвых
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Приэльбрусье" можно забронировать 4 экскурсии от 4500 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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