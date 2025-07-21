Н Наталья Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа читать дальше небольшие задержки (с нашей стороны), каждая локация подарила нам массу удовольствия. Отдельная благодарность гиду Роману – за профессионализм, отличное чувство юмора и увлекательный рассказ, который сделал экскурсию не только интересной, но и познавательной! Экскурсия оставила неизгладимое впечатление – она была наполнена яркими эмоциями, потрясающими видами и удивительной красотой. Несмотря на насыщенный маршрут и

В Валерия Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа читать дальше заехали в другие места республики, а еще по дороге домой удалось купить свежую горную форель, которую порекомендовал нам гид, поэтому ужин удался на все 100% Берите тур, не пожалеете Потрясаяющая поездка, очень рекомендую организатора. Гид дал довольно много времени для прогулки по эльбрусу, что очень порадовало. На обратном пути

Т Татьяна Эльбрус: приключения на крыше мира читать дальше очень понравилось бирюзовое озеро Гижгит. Роланд рассказал много интересного про традиции в Осетии, по пути заскочили в Эко-парк с чудесными и милыми животными-кролики,козлики,ламы,ослик,пони и лошади, поездка была приятной благодаря комфортному автомобилю Спасибо большое за отличную экскурсию, отдельное спасибо за проверку прогноза погоды благодаря которому мы могли любоваться Эльбрусом без облаков. Также

У Ульяна Эльбрус: приключения на крыше мира читать дальше и комфортно. Машина была удобная, ехать было приятно. Организация на отличном уровне — всё чётко и без лишней суеты. Отдельное спасибо нашему гиду — рассказывал интересно и с душой, сразу видно, что человек на своём месте. Поездка оставила только тёплые впечатления. Были на экскурсии на Эльбрус — очень круто! Природа невероятная, виды шикарные. С погодой нам повезло и всё прошло спокойно

И Ирина Экскурсия в Приэльбрусье: Гарабаши, Чегет и Поляна нарзанов Нам понравилась экскурсия, гид в лице водителя Алана замечательный, много рассказывал. Эльбрус великолепен. На вершине было 2 градуса. В чегет приехали поздновато, и не успели подняться на гору "Семёрки" От источков впечатлений не особо.

В Валентин Экскурсия в Приэльбрусье: Гарабаши, Чегет и Поляна нарзанов Супер экскурсия!!!

Е Екатерина Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа Экскурсию для нас проводил гид Юрий, благодаря нему все прошло интересно и комфортно Виды как на локациях, так и в пути к ним просто завораживающие Спасибо за возможность увидеть эти прекрасные места!

А Ангелина Сказочное Приэльбрусье из Владикавказа читать дальше прекрасный собеседник и просто душевный человек. Экскурсия получилась насыщенной, интересной и благодаря Григорию - очень весёлой. Расстояние неблизкое, но везли нас очень аккуратно. Не оставил без внимания наш личный праздник, за что большое спасибо!!! С самыми положительными эмоциями вернулись домой. Однозначно рекомендую! Замечательная экскурсия на Эльбрус! Хочется выразить большую благодарность гиду Григорию, вне всяких похвал! Организация поездки на высоте. Профессионал своего дела,