Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Эльбрус, озеро Гижгит и местный колорит
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, поднимитесь на Эльбрус и насладитесь видами озера Гижгит. Узнайте о культуре местных народов и попробуйте традиционные блюда
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эльбрус: приключения на крыше мира
Погрузитесь в захватывающее путешествие на Эльбрус, где вас ждут невероятные виды и озеро Гижгит с его бирюзовой водой
«Поездка в Приэльбрусье — это захватывающее приключение для любителей природы, горного туризма и активного отдыха»
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Приэльбрусье
Увлекательное путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье. Полюбуйтесь горными вершинами и попробуйте целебную воду Поляны нарзанов
Начало: Ул. Коцоева, 75, Владикавказ
Расписание: Ежедневно по набору группы в 09:00.
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочное Приэльбрусье из Владикавказа
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
«Отдых в Приэльбрусье — это чистейший горный воздух, захватывающие виды на горные склоны Кавказского хребта, а в летние месяцы — красивый загар»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья21 июля 2025Экскурсия оставила неизгладимое впечатление – она была наполнена яркими эмоциями, потрясающими видами и удивительной красотой. Несмотря на насыщенный маршрут и
- ВВалерия11 июня 2025Потрясаяющая поездка, очень рекомендую организатора. Гид дал довольно много времени для прогулки по эльбрусу, что очень порадовало. На обратном пути
- ТТатьяна2 июня 2025Спасибо большое за отличную экскурсию, отдельное спасибо за проверку прогноза погоды благодаря которому мы могли любоваться Эльбрусом без облаков. Также
- УУльяна25 мая 2025Были на экскурсии на Эльбрус — очень круто! Природа невероятная, виды шикарные. С погодой нам повезло и всё прошло спокойно
- ИИрина12 мая 2025Нам понравилась экскурсия, гид в лице водителя Алана замечательный, много рассказывал. Эльбрус великолепен. На вершине было 2 градуса. В чегет приехали поздновато, и не успели подняться на гору "Семёрки" От источков впечатлений не особо.
- ВВалентин8 мая 2025Супер экскурсия!!!
- ЕЕкатерина19 апреля 2025Экскурсию для нас проводил гид Юрий, благодаря нему все прошло интересно и комфортно Виды как на локациях, так и в пути к ним просто завораживающие Спасибо за возможность увидеть эти прекрасные места!
- ААнгелина27 сентября 2023Замечательная экскурсия на Эльбрус! Хочется выразить большую благодарность гиду Григорию, вне всяких похвал! Организация поездки на высоте. Профессионал своего дела,
- NNpmorozova23 августа 2023Отличный водитель и собеседник Григорий, поездка прошла комфортно. Эльбрус очень красивый, его надо просто видеть! Дополнительным бонусом было посещение красивого места с замком рядом с Нальчиком
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Приэльбрусье»
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