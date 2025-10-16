Отправьтесь в путешествие по самым живописным местам Дигории! В программе — национальный парк «Алания», каньон Ахсинта, музей Задалески Нана, старинная бельгийская фабрика, арт-объекты, качели с видом на горы и панорамная площадка на высоте 2000 метров. А также увлекательные рассказы гида — о традициях, легендах, этикете и кухне Осетии.
Описание экскурсии
- Национальный парк «Алания» — заповедная территория с первозданной природой.
- Каньон Ахсинта — живописное ущелье с особой энергетикой.
- Дом-музей Задалески Нана — символ материнской мудрости и стойкости.
- Дигорское ущелье — самое сердце Дигории.
- Качели с панорамным видом на Кавказские горы.
- Арт-объект «Стрелы Нарта Сослана» — символ силы духа.
- Остатки бельгийской фабрики 1893 года — след европейского влияния в горах.
- Арт-объект «Осетинская Лира» — музыкальный монумент культуре и традициям.
- Село Камунта со смотровой площадкой на высоте 2000 метров над уровнем моря.
Вы узнаете:
- о геологических и сакральных особенностях каньона Ахсинта.
- роли осетинской лиры в обрядах и праздниках.
- флоре и фауне Дигории, жизни в горах и традициях местных жителей.
- прошлом бельгийской фабрики — как она изменила экономику региона и почему была забыта.
- основах осетинского этикета — как здороваться, уважать старших и быть желанным гостем.
- а также историю Задалески Нана — героини, ставшей символом национального духа.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных внедорожниках Toyota, Lexus, Mitsubishi, Land Rover, Chevrolet.
- Обязательно возьмите с собой паспорт.
- Отдельно по желанию оплачивается обед в кафе национальной кухни — 500–800 ₽.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 10:00 и 16:45, в среду в 10:00 и 16:30, в четверг в 10:00, 12:45 и 16:00, в пятницу в 10:00 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 10:00 и 16:45, в среду в 10:00 и 16:30, в четверг в 10:00, 12:45 и 16:00, в пятницу в 10:00 и 13:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 230 туристов
Меня зовут Тимур, я представляю команду гидов во Владикавказе. Мы с радостью организуем и проведём для вас экскурсии по горам великолепной Северной Осетии. Вы посмотрите на неё нашими глазами и полюбите так же сильно, как любим её мы. Ждём встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
16 окт 2025
Здравствуйте! Вчера была участником вашего прекрасного путешествия Горная Дигория с гидом Юрием. Благодарю за массу подаренных эмоций, впечатлений в прекрасной компании. Отдельная благодарность Юрию, за комфортную езду и его чувство юмора
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии из Владикавказа
Индивидуальная
до 4 чел.
В горную Дигорию из Владикавказа
Путешествие в Дигорию - это возможность увидеть каньоны, замки и древние селения. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
15 дек в 08:30
9 мар в 08:30
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетронутая красота горной Дигории
Путешествие в Дигорию подарит вам уникальные виды на горы и каньоны, а также знакомство с древними сёлами и современными арт-объектами
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
16 000 ₽ за всё до 4 чел.