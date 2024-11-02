Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
Насладитесь захватывающими видами и осетинскими пирогами, путешествуя по перевалам и ущельям Северной Осетии. Это будет незабываемо
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Осетия: от Кармадона до Аланского монастыря
Откройте для себя дух Осетии, исследуя её природные чудеса и древние памятники в увлекательной экскурсии
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
16 300 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник
Отправьтесь в увлекательное путешествие по четырем регионам, наслаждаясь видами Эльбруса и вкусом целебной воды. Пикник с горячими блюдами на свежем воздухе
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
27 600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Владикавказ: путешествие по трём ущельям с экскурсоводом
Завораживающее путешествие по ущельям Северной Осетии, полное открытий и неповторимых впечатлений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии, посетив наскальный памятник Уастырджи и Цейское ущелье с захватывающими видами
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 18:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из сказочной Дигории в Алагирское ущелье
Путешествие через Дигорию и Алагирское ущелье обещает захватывающие виды и исторические открытия. Насладитесь красотой и культурой Осетии
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Увидеть природные символы Дагестана, проплыть по реке на катере и подняться на бархан Сарыкум
Начало: У места вашего проживания
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
26 940 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Путешествие в Сулакский каньон подарит вам яркие эмоции и незабываемые виды. Узнайте о природе и культуре Дагестана в компании опытного гида
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППоздняковы2 ноября 2024Места действительно красивые, фото не могут полностью передать.
Если есть возможность, побывайте. Мы не пожалели, что поехали.
- ААрина22 октября 2024Экскурсия интересная, гид учёл все пожелания. Было очень красиво
- ЕЕлена22 октября 2024Название экскурсии "невероятный Сулакский каньон" полностью соответствует действительности. Бирюзовая вода, прогулка на катере. Море впечатлений. Были на экскурсии с Роландом. Знающий гид и хороший человек, с прекрасным чувством юмора. Очень рекомендую для посещения, не пожалеете.
- ТТатьяна18 октября 2023Валерий очень интересный человек, прекрасный собеседник, отлично владеет всеми особенностями этого маршрута, благодаря чему время в пути пролетело незаметно и
- ВВалентина16 августа 2023Вперные приехав на Кавказ мы с мамой решили заказать разные туры. Времени было мало, но всё равно хотелось прсетить многие
- ММарина31 марта 2022Экскурсия очень понравилась, достаточно далеко, но ни грамма не пожалели! Само путешествие через столько республик Северного Кавказа чего стоит. Валерий
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Бархан Сарыкум»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Бархан Сарыкум" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 6500 до 27 600. Туристы уже оставили гидам 396 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий во Владикавказе на 2025 год по теме «Бархан Сарыкум», 396 ⭐ отзывов, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль