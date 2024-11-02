читать дальше

места. По Сулакскому каньону выбрали экскурсию у Роланда. Настолько внимательного и ответственного организатора,как Роланд я еще не встечала. Заранее до поезди всё обговорили,перед поездкой он еще раз проговорил все организационные моменты и сообщил, что нашим гидом будет Артур. Благодаря Артуру наша экскурсия превзошла все мои ожидания. Артур на все 100% работает от души, а не по шаблону. Он готов идти на изменения и корректировки экскурсии, учитывая пожелания, чтобы экскурсия понравилась всем, а не просто провести её для "галочки". За один день мы покатались по Сулакскому коньону на лодках, увидели Язык Тролля, пообедали в замечательном месте (взяли по его совету очень вкусную форель). Дальше мы скорректировали нашу экскурсию и смогли дополнительно успеть посетить бархан Сарыкум. Я очень хотела увидеть его. А потом наша экскурсия плавно переросла в новую по ночной Махачкале до Каспийского моря. О ней я и мечтать не могла. Ночное Каспийское море - это незабываемые впечатления. Артур - замечательный, душевный человек с которым наша экскурсия по Дагестану переросла в ещё две по Северной Осетии (Цейскому ущелью) и Горной Ингушетии. Эти экскурсии также не обошлись без дополнений, что было очень приятно и увлекательно. Артур с трепетом и любовью рассказывал нам о истории, традициях своего народа, показал нам живописные места. После встречи с ним не влюбиться во Владикавказ и Северную Осетию в целом просто невозможно.