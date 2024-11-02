Мои заказы

Бархан Сарыкум – экскурсии во Владикавказе

Найдено 8 экскурсий в категории «Бархан Сарыкум» во Владикавказе, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
На машине
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Насладитесь захватывающими видами и осетинскими пирогами, путешествуя по перевалам и ущельям Северной Осетии. Это будет незабываемо
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Осетия - любовь с первого взгляда
Джиппинг
На машине
7 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя дух Осетии, исследуя её природные чудеса и древние памятники в увлекательной экскурсии
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
16 300 ₽ за всё до 3 чел.
По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Отправьтесь в увлекательное путешествие по четырем регионам, наслаждаясь видами Эльбруса и вкусом целебной воды. Пикник с горячими блюдами на свежем воздухе
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
27 600 ₽ за всё до 3 чел.
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
На машине
7 часов
302 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Завораживающее путешествие по ущельям Северной Осетии, полное открытий и неповторимых впечатлений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Джиппинг
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии, посетив наскальный памятник Уастырджи и Цейское ущелье с захватывающими видами
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 18:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из сказочной Дигории в Алагирское ущелье
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие через Дигорию и Алагирское ущелье обещает захватывающие виды и исторические открытия. Насладитесь красотой и культурой Осетии
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
На машине
На катере
13 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Увидеть природные символы Дагестана, проплыть по реке на катере и подняться на бархан Сарыкум
Начало: У места вашего проживания
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
26 940 ₽ за всё до 3 чел.
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Джиппинг
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Сулакский каньон подарит вам яркие эмоции и незабываемые виды. Узнайте о природе и культуре Дагестана в компании опытного гида
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Поздняковы
    2 ноября 2024
    Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
    Места действительно красивые, фото не могут полностью передать.
    Если есть возможность, побывайте. Мы не пожалели, что поехали.
  • А
    Арина
    22 октября 2024
    Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
    Экскурсия интересная, гид учёл все пожелания. Было очень красиво
  • Е
    Елена
    22 октября 2024
    Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
    Название экскурсии "невероятный Сулакский каньон" полностью соответствует действительности. Бирюзовая вода, прогулка на катере. Море впечатлений. Были на экскурсии с Роландом. Знающий гид и хороший человек, с прекрасным чувством юмора. Очень рекомендую для посещения, не пожалеете.
  • Т
    Татьяна
    18 октября 2023
    Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
    Валерий очень интересный человек, прекрасный собеседник, отлично владеет всеми особенностями этого маршрута, благодаря чему время в пути пролетело незаметно и
    читать дальше

    совсем не утомительно. Валерий показал нам самые красивые локации: мы совершили водную прогулку по каньону, полюбовались сверху на каньон на смотровых площадках. На протяжении всего путешествия Валера был предупредителен и предвосхищал все наши просьбы и малейшие желания. Очень бы хотелось побывать с ним на других его экскурсиях. Если еще раз приедем во Владикавказ (а очень бы хотелось!), то обязательно еще раз обратимся именно к нему!

    Валерий очень интересный человек, прекрасный собеседник, отлично владеет всеми особенностями этого маршрута, благодаря чему время в
  • В
    Валентина
    16 августа 2023
    Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
    Вперные приехав на Кавказ мы с мамой решили заказать разные туры. Времени было мало, но всё равно хотелось прсетить многие
    читать дальше

    места. По Сулакскому каньону выбрали экскурсию у Роланда. Настолько внимательного и ответственного организатора,как Роланд я еще не встечала. Заранее до поезди всё обговорили,перед поездкой он еще раз проговорил все организационные моменты и сообщил, что нашим гидом будет Артур. Благодаря Артуру наша экскурсия превзошла все мои ожидания. Артур на все 100% работает от души, а не по шаблону. Он готов идти на изменения и корректировки экскурсии, учитывая пожелания, чтобы экскурсия понравилась всем, а не просто провести её для "галочки". За один день мы покатались по Сулакскому коньону на лодках, увидели Язык Тролля, пообедали в замечательном месте (взяли по его совету очень вкусную форель). Дальше мы скорректировали нашу экскурсию и смогли дополнительно успеть посетить бархан Сарыкум. Я очень хотела увидеть его. А потом наша экскурсия плавно переросла в новую по ночной Махачкале до Каспийского моря. О ней я и мечтать не могла. Ночное Каспийское море - это незабываемые впечатления. Артур - замечательный, душевный человек с которым наша экскурсия по Дагестану переросла в ещё две по Северной Осетии (Цейскому ущелью) и Горной Ингушетии. Эти экскурсии также не обошлись без дополнений, что было очень приятно и увлекательно. Артур с трепетом и любовью рассказывал нам о истории, традициях своего народа, показал нам живописные места. После встречи с ним не влюбиться во Владикавказ и Северную Осетию в целом просто невозможно.

  • М
    Марина
    31 марта 2022
    Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
    Экскурсия очень понравилась, достаточно далеко, но ни грамма не пожалели! Само путешествие через столько республик Северного Кавказа чего стоит. Валерий
    читать дальше

    нам поведал особенности национальностей Кавказа и в частности рассказывал о многообразии этносов Дагестана. Сам Сулакский каньон очень впечатляет! То чувство, когда вживую локация во много раз круче чем на фото. Бирюзовый цвет воды и красивейшии горы очень красивы! Особенно впечатляет поездка на катере по каньону, мимо скал с падающей в каньон водопадами, а прогулка сверху каньона на смотровой площадке очень гармонично дополняет экскурсию. Еще Валерий по нашей просьбе организовал нам пикник с вкуснейшими дагестанскими чуду и травяным чаем. Огромное спасибо еще за фото и красивейшие видео с коптера! Обязательно еще вернемся летом к Валерию, дальше исследовать Кавказ!

    Экскурсия очень понравилась, достаточно далеко, но ни грамма не пожалели! Само путешествие через столько республик Северного

Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Бархан Сарыкум" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 6500 до 27 600. Туристы уже оставили гидам 396 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
