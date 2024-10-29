Северная Осетия — это не только величественные горы.
В столице республики тоже можно найти много интересного! Вы увидите памятник основателю Владикавказа, парк Нартон, инсталляцию в честь Пушкина. Узнаете о героях нартского эпоса, подвигах Иссы Плиева, познакомитесь с историей Алании. И окунётесь в культуру и традиции города.
В столице республики тоже можно найти много интересного! Вы увидите памятник основателю Владикавказа, парк Нартон, инсталляцию в честь Пушкина. Узнаете о героях нартского эпоса, подвигах Иссы Плиева, познакомитесь с историей Алании. И окунётесь в культуру и традиции города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по тихому уединённому парку Нартон с монументальными фигурами героев нартского эпоса.
- Найдёте на небольшом мостике инсталляцию «Здесь был Пушкин. Пушкин», установленную в честь великого поэта.
- Посмотрите на памятник Иссе Плиеву — единственному воину-кавалеристу, который стал дважды героем Советского Союза во время Великой Отечественной войны.
- Увидите импровизированную крепость и памятник Дзауагу Бугулову, основателю города.
- Пройдёте по пантеону Аллея славы и оцените интересную скульптуру «Послы у императрицы».
- И конечно, полюбуетесь бурным Тереком, бегущим с горных ледников.
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит пешком, часть — на автомобиле Renault Duster, Mercedes ML или аналогичном транспорте.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 429 туристов
Я Тимур, моё сердце в горах с самого рождения. Конечно, у каждого своя причина изучать мир вокруг. Однако большинство из нас роднит любовь к романтике и узнаванию новых мест, созерцанию горных пейзажей и, конечно же, жажда впечатлений. Всё это и многое другое возможно с нашей командой гидов. Увидимся в Осетии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Карина
29 окт 2024
Огромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. С пирогами и местным пивом, дальше мы узнали столько замечательной информации о традициях и обычаях
Евгений
13 окт 2024
Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!
Советую всем путешественникам
Советую всем путешественникам
С
Сергей
12 окт 2024
Экскурсия понравилась. Всё организовано чётко. Гид Альберт - выше всяких похвал, приятный и интересный рассказчик и собеседник. Забрал из гостиницы, провез/провел по маршруту. Все рассказал/показал, на все вопросы ответил, что интересовало - посоветовал, подсказал. Места интересные, материал структурирован, понятен, интересен.
Спасибо организатору и его команде.
Спасибо организатору и его команде.
А
Асинет
1 окт 2024
Все было на высшем уровне 😍
Спасибо организаторам за такую прекрасную экскурсию
Особенно было интересно послушать про нартских героев
жаль нельзя поставить 10 звезд 👍🏼
Спасибо организаторам за такую прекрасную экскурсию
Особенно было интересно послушать про нартских героев
жаль нельзя поставить 10 звезд 👍🏼
Г
Гульнара
29 сен 2024
Спасибо огромное, очень понравилось. Экскурсия прошла комфортно и очень познавательно. Мы в восторге!
Юлия
26 сен 2024
Все очень понравилось 🫶🏻
Удивительная экскурсия по Владикавказу!
Спасибо Тимуру и Альберту все было очень интересно, познавательно.
Я не ожидала, что городская экскурсия может быть настолько интересной 😍
Я влюбилась в этот прекрасный, добрый город!
И как обещала обязательно вернусь.
Огромная вам благодарность ❤️
Удивительная экскурсия по Владикавказу!
Спасибо Тимуру и Альберту все было очень интересно, познавательно.
Я не ожидала, что городская экскурсия может быть настолько интересной 😍
Я влюбилась в этот прекрасный, добрый город!
И как обещала обязательно вернусь.
Огромная вам благодарность ❤️
Е
Елена
18 сен 2024
Большое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших дней. Мы увидели лучшие места города, ознакомились с этническими персонажами Осетии.
Входит в следующие категории Владикавказа
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