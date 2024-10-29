К Карина читать дальше нашего загадочного региона. Альберт с первых минут влюбил нас в Осетию. Знал где фотографировать, как ставить нас. Очень грамотный, начитанный. Знает очень много нюансов, о которых было интересно слушать. В горах сварил нам вкусный кофе прямо на горелке. Вечером отвез в ресторан, хотя это не входило в программу нашего тура. Очень рекомендую путешествовать с этой командой. Ни минуты не сомневаюсь, что останетесь довольны! Подписываюсь под каждым словом!!!! Дай Бог всем процветания!!!! Огромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. С пирогами и местным пивом, дальше мы узнали столько замечательной информации о традициях и обычаях

Евгений Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!

Советую всем путешественникам

С Сергей Экскурсия понравилась. Всё организовано чётко. Гид Альберт - выше всяких похвал, приятный и интересный рассказчик и собеседник. Забрал из гостиницы, провез/провел по маршруту. Все рассказал/показал, на все вопросы ответил, что интересовало - посоветовал, подсказал. Места интересные, материал структурирован, понятен, интересен.

Спасибо организатору и его команде.

А Асинет Все было на высшем уровне 😍

Спасибо организаторам за такую прекрасную экскурсию

Особенно было интересно послушать про нартских героев

жаль нельзя поставить 10 звезд 👍🏼

Г Гульнара Спасибо огромное, очень понравилось. Экскурсия прошла комфортно и очень познавательно. Мы в восторге!

Юлия Все очень понравилось 🫶🏻

Удивительная экскурсия по Владикавказу!

Спасибо Тимуру и Альберту все было очень интересно, познавательно.

Я не ожидала, что городская экскурсия может быть настолько интересной 😍

Я влюбилась в этот прекрасный, добрый город!

И как обещала обязательно вернусь.

Огромная вам благодарность ❤️