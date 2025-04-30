Мини-группа
до 8 чел.
Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
Откройте для себя Владикавказ с новой стороны: парки, памятники и история ждут вас на этой захватывающей экскурсии по городу
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
5000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Знакомьтесь, Владикавказ
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Владикавказу, где вас ждут исторические памятники, архитектурные шедевры и удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за человека
Групповая
По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
Пройти по центру города и узнать, как он рос, менялся и вдохновлял поэтов
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 апреля 2025Владикавказ- уютный городок с богатой историей. Замечательно пройтись по его старым, но ухожены улочкам с приятным рассказчиком! Рекомендую 👌
- ММарина2 февраля 202520 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в этот день: и погода
- ККсения10 января 2025Очень понравилась экскурсия по городу. Совершенно поменяло мое представление о том как выглядит город. Экскурсовод Альберт был очень доброжелательным и
- ККарина29 октября 2024Огромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. С пирогами и местным пивом,
- ЕЕвгений13 октября 2024Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!
Советую всем путешественникам
- ССергей12 октября 2024Экскурсия понравилась. Всё организовано чётко. Гид Альберт - выше всяких похвал, приятный и интересный рассказчик и собеседник. Забрал из гостиницы,
- ААсинет1 октября 2024Все было на высшем уровне 😍
Спасибо организаторам за такую прекрасную экскурсию
Особенно было интересно послушать про нартских героев
жаль нельзя поставить 10 звезд 👍🏼
- ГГульнара29 сентября 2024Спасибо огромное, очень понравилось. Экскурсия прошла комфортно и очень познавательно. Мы в восторге!
- ЮЮлия26 сентября 2024Все очень понравилось 🫶🏻
Удивительная экскурсия по Владикавказу!
Спасибо Тимуру и Альберту все было очень интересно, познавательно.
Я не ожидала, что городская экскурсия может быть настолько интересной 😍
Я влюбилась в этот прекрасный, добрый город!
И как обещала обязательно вернусь.
Огромная вам благодарность ❤️
- ЕЕлена18 сентября 2024Большое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших дней. Мы увидели лучшие места города, ознакомились с этническими персонажами Осетии.
