(лежал снег и светило солнце), и гид-прекрасный рассказчик. Он познакомил меня с нартским эпосом, с легендами. Также мы побывали в парке "Мемориал Славы", увидели памятник "Присоединение Осетии к России", другие памятники героям Северной Осетиии, погибшим в Великой Отечественной войне. Погуляли по набережной р. Терек. Альберт посоветовал мне зайти в суннитскую мечеть и в Осетинскую церковь. Большое спасибо, ребята, за прекрасно проведённое время в г. Владикавказ. Я влюбилась в ваш город! Буду мечтать о следующей встрече с ним и с Вами.