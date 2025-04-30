Мои заказы

Памятник Дзаугу Бугулову – экскурсии во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Дзаугу Бугулову» во Владикавказе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
На машине
2 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
Откройте для себя Владикавказ с новой стороны: парки, памятники и история ждут вас на этой захватывающей экскурсии по городу
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
5000 ₽ за человека
Знакомьтесь, Владикавказ
Пешая
2 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Знакомьтесь, Владикавказ
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Владикавказу, где вас ждут исторические памятники, архитектурные шедевры и удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за человека
По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
Пешая
2 часа
Групповая
По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
Пройти по центру города и узнать, как он рос, менялся и вдохновлял поэтов
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 апреля 2025
    Знакомьтесь, Владикавказ
    Владикавказ- уютный городок с богатой историей. Замечательно пройтись по его старым, но ухожены улочкам с приятным рассказчиком! Рекомендую 👌
    Владикавказ- уютный городок с богатой историей. Замечательно пройтись по его старым, но ухожены улочкам с приятным рассказчиком! Рекомендую 👌Владикавказ- уютный городок с богатой историей. Замечательно пройтись по его старым, но ухожены улочкам с приятным рассказчиком! Рекомендую 👌
  • М
    Марина
    2 февраля 2025
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в этот день: и погода
    читать дальше

    (лежал снег и светило солнце), и гид-прекрасный рассказчик. Он познакомил меня с нартским эпосом, с легендами. Также мы побывали в парке "Мемориал Славы", увидели памятник "Присоединение Осетии к России", другие памятники героям Северной Осетиии, погибшим в Великой Отечественной войне. Погуляли по набережной р. Терек. Альберт посоветовал мне зайти в суннитскую мечеть и в Осетинскую церковь. Большое спасибо, ребята, за прекрасно проведённое время в г. Владикавказ. Я влюбилась в ваш город! Буду мечтать о следующей встрече с ним и с Вами.

    20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в
  • К
    Ксения
    10 января 2025
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Очень понравилась экскурсия по городу. Совершенно поменяло мое представление о том как выглядит город. Экскурсовод Альберт был очень доброжелательным и
    читать дальше

    гостеприимным, и очень интересно рассказывал об истории и знаковых местах города Владикавказ. Особенная благодарность за то что пригласил поесть, потому что я с самолета была и очень была голодная. Такое внимание и гостеприимство очень приятно видеть. За организацию экскурсии и внимание определенно надо ставить больше 5 звезд

    Очень понравилась экскурсия по городу. Совершенно поменяло мое представление о том как выглядит город. Экскурсовод АльбертОчень понравилась экскурсия по городу. Совершенно поменяло мое представление о том как выглядит город. Экскурсовод АльбертОчень понравилась экскурсия по городу. Совершенно поменяло мое представление о том как выглядит город. Экскурсовод АльбертОчень понравилась экскурсия по городу. Совершенно поменяло мое представление о том как выглядит город. Экскурсовод Альберт
  • К
    Карина
    29 октября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Огромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. С пирогами и местным пивом,
    читать дальше

    дальше мы узнали столько замечательной информации о традициях и обычаях нашего загадочного региона. Альберт с первых минут влюбил нас в Осетию. Знал где фотографировать, как ставить нас. Очень грамотный, начитанный. Знает очень много нюансов, о которых было интересно слушать. В горах сварил нам вкусный кофе прямо на горелке. Вечером отвез в ресторан, хотя это не входило в программу нашего тура. Очень рекомендую путешествовать с этой командой. Ни минуты не сомневаюсь, что останетесь довольны! Подписываюсь под каждым словом!!!! Дай Бог всем процветания!!!!

    Огромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. СОгромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. СОгромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. СОгромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. СОгромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. СОгромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. СОгромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. СОгромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. СОгромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. С
  • Е
    Евгений
    13 октября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!
    Советую всем путешественникам
    Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!
  • С
    Сергей
    12 октября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Экскурсия понравилась. Всё организовано чётко. Гид Альберт - выше всяких похвал, приятный и интересный рассказчик и собеседник. Забрал из гостиницы,
    читать дальше

    провез/провел по маршруту. Все рассказал/показал, на все вопросы ответил, что интересовало - посоветовал, подсказал. Места интересные, материал структурирован, понятен, интересен.
    Спасибо организатору и его команде.

  • А
    Асинет
    1 октября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Все было на высшем уровне 😍
    Спасибо организаторам за такую прекрасную экскурсию
    Особенно было интересно послушать про нартских героев
    жаль нельзя поставить 10 звезд 👍🏼
  • Г
    Гульнара
    29 сентября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Спасибо огромное, очень понравилось. Экскурсия прошла комфортно и очень познавательно. Мы в восторге!
  • Ю
    Юлия
    26 сентября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Все очень понравилось 🫶🏻
    Удивительная экскурсия по Владикавказу!
    Спасибо Тимуру и Альберту все было очень интересно, познавательно.
    Я не ожидала, что городская экскурсия может быть настолько интересной 😍
    Я влюбилась в этот прекрасный, добрый город!
    И как обещала обязательно вернусь.
    Огромная вам благодарность ❤️
    Все очень понравилось 🫶🏻Все очень понравилось 🫶🏻Все очень понравилось 🫶🏻Все очень понравилось 🫶🏻
  • Е
    Елена
    18 сентября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Большое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших дней. Мы увидели лучшие места города, ознакомились с этническими персонажами Осетии.
    Большое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших днейБольшое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших днейБольшое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших днейБольшое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших днейБольшое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших днейБольшое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших днейБольшое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших дней

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Памятник Дзаугу Бугулову»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
  2. Знакомьтесь, Владикавказ
  3. По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Цейское ущелье
  8. Самое главное
  9. Город мертвых
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в августе 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Памятник Дзаугу Бугулову" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 5000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию во Владикавказе на 2025 год по теме «Памятник Дзаугу Бугулову», 10 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь