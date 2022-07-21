Лучшее время для экскурсии - июль и август, когда погода наиболее стабильная и тёплая, что позволяет насладиться красотой природы и комфортно путешествовать по горным маршрутам. В мае, июне, сентябре и октябре также приятно посещать эти места, однако возможны кратковременные дожди и прохладные вечера. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что погодные условия могут усложнить передвижение и доступ к некоторым достопримечательностям.

Во время этой индивидуальной экскурсии по Горной Дигории вы увидите уникальные природные и исторические объекты. Посетите каньон Ахсинта и старинное селение Задалеск, где узнаете о подвиге Задалески Нана. В Ханазе

осмотрите башню-фрегат и услышите легенды замка. В Фаснале вас ждут нетипичные многоквартирные дома и бельгийская фабрика 19 века. В Камунте, селе-рекордсмене, насладитесь видами и узнаете о его достижениях. Завершит экскурсию посещение Галиата, местного Мачу-Пикчу, с его средневековыми крепостями и домами

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Каньоны Горной Дигории и история Задалеска

Первым делом вы посетите грандиозный каньон Ахсинта — самую узкую часть Дигорского ущелья, где находятся знаменитые «ворота Горной Дигории». Мы проведем вас к «скрытому» Чертовому мосту над пропастью. И после отправимся по живописной дороге к старинному селению Задалеск. Здесь поговорим о походе Тамерлана в Осетию и самой трагической странице истории Аланского государства. А в доме-святилище Задалески Нана — о подвиге женщины-спасительнице аланского рода.

Село-призрак Ханаз и замок «Фрегат»

Далее в программе еще одно многовековое высокогорное селение. Вы увидите руины домов, некрополь и, конечно, визитную карточку Ханаза — Галлуан Цаллаевых, или башню-фрегат. Осматривая сооружение, познакомитесь с образцом средневекового горного зодчества, не имеющим аналогов на Северном Кавказе. Услышите легенды замка и откроете фантастические виды со скалы, на которой его возвели.

Старинная фабрика в Фаснале

По пути заедем также в село, интересное нетипичными многоквартирными домами и бельгийской горно-обогатительной фабрикой 19 века. Вы узнаете, как и почему именно здесь создали передовое для того времени предприятие, благодаря которому в Фаснале было электричество и даже канализация. И выясните, в каких целях используют фабрику сегодня.

Камунта — село-рекордсмен

На прогулке по узким улочкам села в Ирафском районе мы расскажем, за какие достижения Камунта попала в Книгу рекордов России. А на смотровой площадке устроим атмосферное чаепитие с вдохновляющими видами на окрестности.

Российский Мачу-Пикчу

В завершение вы посетите последнее и самое крупное поселение по дороге к Згидскому перевалу. Перед вами раскинется удивительный архитектурный комплекс Средних веков с крепостями и домами 10 века, построенными ярусами. Но не только устройство высокогорного Галиата роднит его с перуанской достопримечательностью. Разберемся, что за тайны хранит это малоизученное место.

Организационные детали