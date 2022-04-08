Природа и старинные селения Горной Дигории

Едем на запад республики - к фантастическим пейзажам, древним легендам и памятникам Средневековья

Индивидуальная
Вы откроете один из красивейших уголков Большого Кавказа, где среди горных пиков и широких долин раскинулись села с самобытным прошлым и особенной атмосферой.

Посетите музей спасительницы аланского рода, познакомитесь с историей замка-фрегата и бельгийской фабрики.

А также побываете в селении из Книги рекордов России и прикоснетесь к тайнам местного Мачу-Пикчу.
Природа и старинные селения Горной Дигории
Природа и старинные селения Горной Дигории
Природа и старинные селения Горной Дигории
Природа и старинные селения Горной Дигории
Природа и старинные селения Горной Дигории
Природа и старинные селения Горной Дигории
Природа и старинные селения Горной Дигории
Природа и старинные селения Горной Дигории
Природа и старинные селения Горной Дигории
Природа и старинные селения Горной Дигории
Природа и старинные селения Горной Дигории
Природа и старинные селения Горной Дигории
Природа и старинные селения Горной Дигории
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Что вас ожидает

Каньоны Горной Дигории и история Задалеска

Первым делом вы посетите грандиозный каньон Ахсинта — самую узкую часть Дигорского ущелья, где находятся знаменитые «ворота Горной Дигории». Мы проведем вас к «скрытому» Чертовому мосту над пропастью. И после отправимся по живописной дороге к старинному селению Задалеск. Здесь поговорим о походе Тамерлана в Осетию и самой трагической странице истории Аланского государства. А в доме-святилище Задалески Нана — о подвиге женщины-спасительнице аланского рода.

Село-призрак Ханаз и замок «Фрегат»

Далее в программе еще одно многовековое высокогорное селение. Вы увидите руины домов, некрополь и, конечно, визитную карточку Ханаза — Галлуан Цаллаевых, или башню-фрегат. Осматривая сооружение, познакомитесь с образцом средневекового горного зодчества, не имеющим аналогов на Северном Кавказе. Услышите легенды замка и откроете фантастические виды со скалы, на которой его возвели.

Старинная фабрика в Фаснале

По пути заедем также в село, интересное нетипичными многоквартирными домами и бельгийской горно-обогатительной фабрикой 19 века. Вы узнаете, как и почему именно здесь создали передовое для того времени предприятие, благодаря которому в Фаснале было электричество и даже канализация. И выясните, в каких целях используют фабрику сегодня.

Камунта — село-рекордсмен

На прогулке по узким улочкам села в Ирафском районе мы расскажем, за какие достижения Камунта попала в Книгу рекордов России. А на смотровой площадке устроим атмосферное чаепитие с вдохновляющими видами на окрестности.

Российский Мачу-Пикчу

В завершение вы посетите последнее и самое крупное поселение по дороге к Згидскому перевалу. Перед вами раскинется удивительный архитектурный комплекс Средних веков с крепостями и домами 10 века, построенными ярусами. Но не только устройство высокогорного Галиата роднит его с перуанской достопримечательностью. Разберемся, что за тайны хранит это малоизученное место.

Организационные детали

  • Обед оплачивается дополнительно
  • Поездку можно организовать и для большего количества людей (подробности уточняйте в сообщении гиду)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • По желанию мы можем провести для вас конные прогулки по авторским маршрутам (маршрут, время и цена обговаривается в личном сообщении)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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