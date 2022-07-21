Посетите каньон Ахсинта, Чертов мост и старинное селение Задалеск. Узнайте о походе Тамерлана и подвиге Задалески Нана
Во время этой индивидуальной экскурсии по Горной Дигории вы увидите уникальные природные и исторические объекты. Посетите каньон Ахсинта и старинное селение Задалеск, где узнаете о подвиге Задалески Нана. В Ханазе читать дальшеуменьшить
осмотрите башню-фрегат и услышите легенды замка. В Фаснале вас ждут нетипичные многоквартирные дома и бельгийская фабрика 19 века. В Камунте, селе-рекордсмене, насладитесь видами и узнаете о его достижениях. Завершит экскурсию посещение Галиата, местного Мачу-Пикчу, с его средневековыми крепостями и домами
Лучшее время для экскурсии - июль и август, когда погода наиболее стабильная и тёплая, что позволяет насладиться красотой природы и комфортно путешествовать по горным маршрутам. В мае, июне, сентябре и октябре также приятно посещать эти места, однако возможны кратковременные дожди и прохладные вечера. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что погодные условия могут усложнить передвижение и доступ к некоторым достопримечательностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Каньон Ахсинта
Задалески Нана
Башня-фрегат
Бельгийская фабрика
Село Камунта
Галиат
Описание экскурсии
Каньоны Горной Дигории и история Задалеска
Первым делом вы посетите грандиозный каньон Ахсинта — самую узкую часть Дигорского ущелья, где находятся знаменитые «ворота Горной Дигории». Мы проведем вас к «скрытому» Чертовому мосту над пропастью. И после отправимся по живописной дороге к старинному селению Задалеск. Здесь поговорим о походе Тамерлана в Осетию и самой трагической странице истории Аланского государства. А в доме-святилище Задалески Нана — о подвиге женщины-спасительнице аланского рода.
Село-призрак Ханаз и замок «Фрегат»
Далее в программе еще одно многовековое высокогорное селение. Вы увидите руины домов, некрополь и, конечно, визитную карточку Ханаза — Галлуан Цаллаевых, или башню-фрегат. Осматривая сооружение, познакомитесь с образцом средневекового горного зодчества, не имеющим аналогов на Северном Кавказе. Услышите легенды замка и откроете фантастические виды со скалы, на которой его возвели.
Старинная фабрика в Фаснале
По пути заедем также в село, интересное нетипичными многоквартирными домами и бельгийской горно-обогатительной фабрикой 19 века. Вы узнаете, как и почему именно здесь создали передовое для того времени предприятие, благодаря которому в Фаснале было электричество и даже канализация. И выясните, в каких целях используют фабрику сегодня.
Камунта — село-рекордсмен
На прогулке по узким улочкам села в Ирафском районе мы расскажем, за какие достижения Камунта попала в Книгу рекордов России. А на смотровой площадке устроим атмосферное чаепитие с вдохновляющими видами на окрестности.
Российский Мачу-Пикчу
В завершение вы посетите последнее и самое крупное поселение по дороге к Згидскому перевалу. Перед вами раскинется удивительный архитектурный комплекс Средних веков с крепостями и домами 10 века, построенными ярусами. Но не только устройство высокогорного Галиата роднит его с перуанской достопримечательностью. Разберемся, что за тайны хранит это малоизученное место.
Организационные детали
Обед оплачивается дополнительно
Поездку можно организовать и для большего количества людей (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
По желанию мы можем провести для вас конные прогулки по авторским маршрутам (маршрут, время и цена обговаривается в личном сообщении)
На обратном пути (по вашему желанию за дополнительную плату) мы можем проехать через Згидский перевал, чтобы увидеть арт-объект «Джигит с кинжалами» и заехать в шахтерские села Садон и Галон, где вы увидите и услышите историю этих мест
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиана — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1304 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виталий
Ездили 21.07.2021 в Дигорское ущелье и по местам древних селений. Несмотря на сложные погодные условия экскурсия очень понравилась! Места просто сказочные: богатая природа (сейчас в горах пик цветения трав), красивые читать дальшеуменьшить
горные пейзажи с реками и водопадами. Спасибо большое нашему экскурсоводу и водителю Георгию за интересный экскурс об Осетии и профессиональное вождение по горной местности. Спасибо Лиане за оперативную организацию нашей поездки!
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И
Игорь
Поездка хорошая, нам понравилось. С водителем Владимиром тоже было интересно общаться. Но я бы обратил внимание: - это не столько экскурсия, сколько поездка в дружеской компании, то есть контента было мало читать дальшеуменьшить
(кстати, кому-то такой формат больше нравится); - кафе по дороге - ужасное, и по качеству еды, и по обслуживанию (но другого нет); - по дорогу есть святые места, где можно бесплатно съесть горячего пирога и выпить сока, но вход женщинам туда воспрещен; - возвращаться предложили по другой дороге, но попросили за это плюс тысячи; нам кажется, что цена и так немаленькая, можно было бы и без доплаты.
Лиана
Ответ организатора:
Здравствуйте,Игорь. Спасибо за отзыв, мы рады,что поездка вам понравилась, как вы указали и с гидом вам было интересно. Вначале экскурсии, как только читать дальшеуменьшить
гид начал рассказывать вам,вы ему сказали, что по данному маршруту уже второй раз и это все уже слышали. Сожалею,что кафе вам не понравилось на маршруте,но это не входит в нашу экскурсию. По поводу святых мест, да в некоторых места женщинам вход воспрещён, это традиции и обычаи наши и мы их соблюдаем. Спасибо большое, что были с нами! Всегда рады вам будем!
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Татьяна
Гид Владимир - супер, и как водитель, и как рассказчик, интересный нестандартный маршрут, Экскурсия прошла весело, легко и при этом познавательно, Гид подстраивался под нашу группу. Отличная экскурсия, спасибо! Наша экскурсия прошла первого января, и гид создал нам отличное новогоднее настроение, в т. ч. приятными комплиментами от фирмы.
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А
Андрей
Остались в полном восторге! День пролетел очень быстро
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