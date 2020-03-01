Экскурсии по пригородам Владикавказа

Горная Ингушетия — страна башен и легенд

Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики

Поездка в горную Ингушетию — тот случай, когда дух захватывает не просто от красоты природы, но от ее гармонии с рукотворными постройками. За день вы проедете по Военно-Грузинской дороге, через узкие ущелья и перевалы, надышитесь кристальным воздухом и откроете старинные легенды. Главным акцентом станут знаменитые башни — я расскажу об их истории и значении, поделюсь преданиями древнего народа галгаев. Водопады, «замки» и много-много гор — вы познаете богатство Ингушетии.