Экскурсии по пригородам Владикавказа

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Северная Осетия — рай на земле

Самые живописные достопримечательности региона и местные легенды на обзорной экскурсии

Марат
Задать вопрос
Марат – представитель гидов
Приглашаю в насыщенное путешествие, наполненное романтикой, захватывающими горными видами и древними сказаниями! Вы увидите наскальную крепость, водопады, каньоны, ущелья и загадочный «Город мертвых».

Подниметесь на лучшие смотровые площадки, попробуете пироги на дровах и ощутите всю самобытность нашего края.
7500 ₽
6750 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Северная Осетия — рай на земле
Северная Осетия — рай на земле

Что вас ожидает

Многоликая Северная Осетия
Я покажу вам самые загадочные, древние и красивые места региона. В программе экскурсии:

  • Водопад Кольцо — удивительное явление природы. Вы узнаете историю, как река Карцадон пробила отверстие в скале и образовала кольцо, через которое падает вода.
  • Тропа чудес — смотровая площадка, расположенная в горах над бурлящей горной рекой.
  • Дзивгисская наскальная крепость — одно из наиболее мощных сооружений не только в Осетии, но и на всем Северном Кавказе. Вы узнаете, когда, кем и с какой целью была построена крепость.
  • Башня Курта и Тага — то, что осталось от замкового комплекса братьев-основателей Восточной Осетии. Вы услышите легенды и мифы, связанные с этим таинственным местом, и насладитесь завораживающими видами.
  • Мидаграбинские водопады — низвергающиеся с огромной высоты, они поразят вас мощью, необычайной красотой и разносящимся по горам волшебным гулом.
  • «Город мертвых» Даргавс — вы полюбуетесь живописной горной долиной и раскроете тайны древних склепов.
  • Кармадонское ущелье — вы услышите о трагедии, случившейся здесь со съемочной командой Сергея Бодрова в 2002 году.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам с любой физической подготовкой.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии за группу 1-3 человек 7500 руб., за каждого последующего +1500 руб.
  • В стоимость не включен билет в музей под открытым небом Даргавс — 150 руб./чел
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Также вы можете взять перекус с собой.
  • По маршруту оплату везде принимают только наличными
Северная Осетия — рай на земле
Северная Осетия — рай на земле
Северная Осетия — рай на земле
Северная Осетия — рай на земле
Северная Осетия — рай на земле
Северная Осетия — рай на земле
Северная Осетия — рай на земле
Северная Осетия — рай на земле
Северная Осетия — рай на земле
Северная Осетия — рай на земле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Марат
Марат
Меня зовут Марат, я родился и вырос в Северной Осетии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимой республикой, поделюсь красотой местной природы и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться к нам еще много раз!
Напишите мне

Экскурсии по пригородам Владикавказа

Из Владикавказа — в горы Осетии!Из Владикавказа — в горы Осетии!Из Владикавказа — в горы Осетии!
От 6500 за экскурсию
8 часов
33 отзыва
Старинный некрополь, загадочные крепости и башни, реки и ущелья за один день
Вы исследуете древние сооружения горцев, погуляете над пропастью, познакомитесь с приветливыми осликами и увидите монастырь в долине Солнца. А еще впечатлитесь «Городом мертвых» и продегустируете осетинские пироги на дровах.
Горная Ингушетия — страна башен и легендГорная Ингушетия — страна башен и легендГорная Ингушетия — страна башен и легенд
7800 за экскурсию
8 часов
18 отзывов
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Поездка в горную Ингушетию — тот случай, когда дух захватывает не просто от красоты природы, но от ее гармонии с рукотворными постройками. За день вы проедете по Военно-Грузинской дороге, через узкие ущелья и перевалы, надышитесь кристальным воздухом и откроете старинные легенды. Главным акцентом станут знаменитые башни — я расскажу об их истории и значении, поделюсь преданиями древнего народа галгаев. Водопады, «замки» и много-много гор — вы познаете богатство Ингушетии.
Из Владикавказа — в таинственный Уаллагком!Из Владикавказа — в таинственный Уаллагком!Из Владикавказа — в таинственный Уаллагком!
6500 за экскурсию
9 часов
Каньоны, пещеры, реки, загадочные башни и захватывающие горные виды за один день
Уаллагком — это живописная долина в Дигорском ущелье, состоящая из нескольких древних сел. Вы рассмотрите старинные склепы и святилища, отыщете камни с петроглифами и средневековые оборонительные комплексы и услышите об осетинских традициях, эпосе и культуре.
Владикавказ — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дорогеВладикавказ — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дорогеВладикавказ — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
10750 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в столицу Грузии и путешествие по самой живописной дороге страны
Обычной дорогой иди необычно: стандартный трансфер превратится в целое приключение. Нам встретятся старинные храмы, горный водопад и двухцветная река. Вы полюбуетесь панорамами Казбека и синевой Живанвальского водохранилища, услышите историю крепости Ананури и отыщете сюжеты народных сказок у Арки дружбы народов. За насыщенными впечатлениями время в пути пролетит незаметно!
Все великолепие Горной Осетии за один день!Все великолепие Горной Осетии за один день!Все великолепие Горной Осетии за один день!
От 6500 за экскурсию
9 часов
2 отзыва
Древнее селение горцев, святые места, живописные ущелья и скалы на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю в насыщенное путешествие по красотам Горной Осетии. Вы увидите фантастическое бирюзовое озеро, «выходящую» из скалы скульптуру святого и таинственное селение горцев. Насладитесь видами на гигантские горы и цветущие ущелья, ощутите все прелести «осетинского спа» и зарядитесь энергией на годы вперед!
Загадочная Северная ОсетияЗагадочная Северная ОсетияЗагадочная Северная Осетия
От 3800 за экскурсию
5 часов
«Город мертвых», Геналдонское ущелье, поселок Кармадон и средневековая башня за один день
Вы посетите крупнейший на Кавказе некрополь и увидите ущелье, где сошел ледник Колка. А также узнаете историю первой высоконапорной ГЭС в Советском Союзе, попробуете забраться в башню кровника и проедете по исторической дороге «33 поворота».

Выбирайте и другие экскурсии во Владикавказе

ВсеЗа городомИстория и архитектураИндивидуальныеНа автомобилеОбзорныеПешкомСо скидкой