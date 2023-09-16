Экскурсия предлагает путешествие по самым интересным местам Осетии. Участники узнают о значении названия республики, посетят Кармадонское ущелье и Даргавский некрополь. Маршрут включает в себя старые дороги с великолепными видами на горы. Вкусные осетинские пироги и арт-объекты добавят колорита поездке. Экскурсия подходит для тех, кто хочет познакомиться с культурой и природой региона

Описание экскурсии

Самобытная Осетия-Алания, ее история и местный колорит

В путешествии вы поймёте значение современного названия республики и откроете много интересных фактов о крае и его жителях. Проедете через Кармадонское ущелье, где сошел ледник Колка, и посетите памятное место команды Сергея Бодрова. Увидите древние сёла, которые некогда лежали на Шёлковом пути. Раскроете секреты культового Даргавского некрополя — Города мёртвых из списка ЮНЕСКО. Подберётесь к наскальным крепостям, чтобы ощутить на себе — каково было защитникам гор в далёком прошлом. Кроме того, мы покажем боевые башни и раскроем любопытные факты об их использовании. А помимо преданий старины, вам предстоит узнать о сегодняшней Осетии и нынешних поколениях осетин.

Горные пейзажи, арт-объекты и, конечно, осетинские пироги!

Захватывающие панорамы Осетии — часть поездки, которой хочется уделить особое внимание. Но как бы их ни описывали — реальность превосходит любые эпитеты. В отличие от большинства маршрутов, мы предпочитаем старые дороги, на которых гораздо меньше людей и с которых открываются куда более роскошные виды — вы увидите скалистые горы и вечно белые вершины главных хребтов Кавказа во всем великолепии. На склонах альпийских лугов попробуете настоящие осетинские пироги. Также на нашем пути будут арт-объекты, связанные с различными легендами и традициями Осетии. А ещё вас ждут качели и скамейка над Куртатинским ущельем, где можно сделать просто фантастические кадры!

В дополнение мы будем рады поделиться с вами целым списком мест в столице нашей республики, которые можно посетить и без гида. Владикавказ полон приличных заведений с хорошей кухней и достойным интерьером, качественным обслуживанием и интересными мероприятиями.

Организационные детали