Мои заказы

Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды

Погрузитесь в атмосферу Осетии, узнайте её историю и насладитесь великолепными видами Кавказа в уникальной индивидуальной экскурсии
Экскурсия предлагает путешествие по самым интересным местам Осетии. Участники узнают о значении названия республики, посетят Кармадонское ущелье и Даргавский некрополь. Маршрут включает в себя старые дороги с великолепными видами на горы. Вкусные осетинские пироги и арт-объекты добавят колорита поездке. Экскурсия подходит для тех, кто хочет познакомиться с культурой и природой региона
5
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие горные пейзажи
  • 🏛️ Уникальные исторические места
  • 🥧 Вкусные осетинские пироги
  • 🗺️ Маршрут по старым дорогам
  • 🎨 Арт-объекты и легенды
Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды© Валера
Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды© Валера
Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды© Валера

Что можно увидеть

  • Кармадонское ущелье
  • Даргавский некрополь
  • Боевые башни

Описание экскурсии

Самобытная Осетия-Алания, ее история и местный колорит

В путешествии вы поймёте значение современного названия республики и откроете много интересных фактов о крае и его жителях. Проедете через Кармадонское ущелье, где сошел ледник Колка, и посетите памятное место команды Сергея Бодрова. Увидите древние сёла, которые некогда лежали на Шёлковом пути. Раскроете секреты культового Даргавского некрополя — Города мёртвых из списка ЮНЕСКО. Подберётесь к наскальным крепостям, чтобы ощутить на себе — каково было защитникам гор в далёком прошлом. Кроме того, мы покажем боевые башни и раскроем любопытные факты об их использовании. А помимо преданий старины, вам предстоит узнать о сегодняшней Осетии и нынешних поколениях осетин.

Горные пейзажи, арт-объекты и, конечно, осетинские пироги!

Захватывающие панорамы Осетии — часть поездки, которой хочется уделить особое внимание. Но как бы их ни описывали — реальность превосходит любые эпитеты. В отличие от большинства маршрутов, мы предпочитаем старые дороги, на которых гораздо меньше людей и с которых открываются куда более роскошные виды — вы увидите скалистые горы и вечно белые вершины главных хребтов Кавказа во всем великолепии. На склонах альпийских лугов попробуете настоящие осетинские пироги. Также на нашем пути будут арт-объекты, связанные с различными легендами и традициями Осетии. А ещё вас ждут качели и скамейка над Куртатинским ущельем, где можно сделать просто фантастические кадры!

В дополнение мы будем рады поделиться с вами целым списком мест в столице нашей республики, которые можно посетить и без гида. Владикавказ полон приличных заведений с хорошей кухней и достойным интерьером, качественным обслуживанием и интересными мероприятиями.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер в пределах г. Владикавказ и пригорода, обед. Если вы проживаете за пределами города и пригорода, трансфер в цену не входит (пожалуйста, уточняйте цену в переписке к заказу)
  • Возрастное ограничение для участников — от 12 лет
  • Просьба соблюдать дресс-код и не надевать шорты, мини-юбки, топы, а также иную сильно открытую одежду
  • По запросу экскурсию можно организовать и для большего количества человек, стоимость уточняйте в переписке
  • Поездка проходит на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport 1G (также может быть и другой подготовленный внедорожник)
  • Мы можем добавить какие-либо дополнительные локации для посещения, а также организовать трансфер до аэропорта «Владикавказ» за дополнительную плату
  • Экскурсия в основном проходит на автомобиле, но присутствуют и пешие элементы, так как некоторые места находятся в отдалении от дорог.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валера
Валера — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 2696 туристов
Мы команда молодых гидов, поистине влюблённых в природу родного края, его историю, традиции и быт. Ещё со школьных лет мы увлекались походами в горы и стали брать с собой многих людей. Мы всегда стараемся рассказать всё самое интересное о нашем регионе и городе. В наших программах мы учитываем множество мелочей, чтобы вы могли сполна насладиться своим путешествием!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Юлия)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Юлия)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Юлия)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Юлия)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Мария)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Мария)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Мария)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Мария)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Мария)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Мария)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Мария)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Мария)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Татьяна)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Татьяна)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Татьяна)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Татьяна)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Татьяна)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Татьяна)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Татьяна)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Татьяна)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Татьяна)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Иван)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Иван)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Иван)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Иван)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Иван)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Иван)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Андрей)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Андрей)Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды (Андрей)
Мария
Мария
16 сен 2023
Ездили в конце июля, а душой до сих пор в Осетии. Все это благодаря нашему крутому гиду - Валерию! Все было организовано на высшем уровне,начиная от маршрута и заканчивая вкуснейшими
читать дальше

осетинскими пирогами высоко в горах! Валера- нереально крутой, очень начитанный, общительный и влюблённый в свою Родину. Спасибо за лучший день в горах, в самое ❤️! Теперь я тоже влюблена в Осетию! Валере желаем новых маршрутов и ждём в гости на Урал! Огромное спасибо!!!!

Антонина
Антонина
16 сен 2023
Экскурсия чудесная!!! Меня впечатлили внимательное отношение к информации, которую Валера доносит слушателям, эрудированность рассказчика.
Все прошло настолько душевно, что грустно было расставаться!
Очень благодарна Валере за заботу о гостях!!

Бронируйте экскурсию не задумываясь!
Ю
Юлия
22 авг 2023
Великолепная экскурсия! Валера профессионал и мастер своего дела! Мы ещё ни разу настолько не были довольны экскурсией, продумано всё до мелочей. Всем рекомендую!
Великолепная экскурсия! Валера профессионал и мастер своего дела! Мы ещё ни разу настолько не были довольныВеликолепная экскурсия! Валера профессионал и мастер своего дела! Мы ещё ни разу настолько не были довольныВеликолепная экскурсия! Валера профессионал и мастер своего дела! Мы ещё ни разу настолько не были довольныВеликолепная экскурсия! Валера профессионал и мастер своего дела! Мы ещё ни разу настолько не были довольны
Мария
Мария
21 авг 2023
Были на экскурсии с Валерой 8 августа 2023 года. Невероятная экскурсия, до сих пор мы под впечатлением от Осетии, которую показал нам Валера. Валера предлагает уникальный тур, возит по дорогам,
читать дальше

где другие гиды не возят и показал нам просто невероятной красоты места в горах! Устроил нам потрясающий обед (я назову его лучшим в жизни), вид был просто изумительный, мы там были одни, в полной гармонии с природой! Валера как гид очень образованный, учтивый, вежливый. Однозначно рекомендуем данную экскурсию к посещению!

Были на экскурсии с Валерой 8 августа 2023 года. Невероятная экскурсия, до сих пор мы подБыли на экскурсии с Валерой 8 августа 2023 года. Невероятная экскурсия, до сих пор мы подБыли на экскурсии с Валерой 8 августа 2023 года. Невероятная экскурсия, до сих пор мы подБыли на экскурсии с Валерой 8 августа 2023 года. Невероятная экскурсия, до сих пор мы подБыли на экскурсии с Валерой 8 августа 2023 года. Невероятная экскурсия, до сих пор мы подБыли на экскурсии с Валерой 8 августа 2023 года. Невероятная экскурсия, до сих пор мы подБыли на экскурсии с Валерой 8 августа 2023 года. Невероятная экскурсия, до сих пор мы подБыли на экскурсии с Валерой 8 августа 2023 года. Невероятная экскурсия, до сих пор мы под
С
Сергей
8 авг 2023
Туров в горы Северной Осетии - много, а гид Валера - один и его уникальный тур с эксклюзивным маршрутом! Были в туре 5 августа и просто полюбили Северную Осетию с
читать дальше

её горами, ущельями и перевалами полностью и бесповоротно - а всё благодаря Валере. Грамотный маршрут, подробные рассказы об истории, культуре, фольклоре и быте горцев, аланов, нартов и не только. Много красот, уникальных остановок, которых нет в других турах, исчерпывающее погружение в аунтентику и многое другое. Если в горы, то только с Валерой!

Т
Татьяна
2 авг 2023
Мы попали в сказку! Валерий подарил нам необыкновенную поездку в горы, где мы прочувствовали весь коларит Кавказских гор. Мы посетили необыкновенные места, о которых давно мечтали, познакомились с природой и ее обитателями 🐝
Экскурсия сопровождалась национальной музыкой, вкусными Осетинскими пирогами и чаем из горной мяты))
Валерий обладает прекрасным чувством юмора, глубокими знаниями истории и национального эпоса (Сослану привет).
Приедем еще раз! Ждите 🐝
Мы попали в сказку! Валерий подарил нам необыкновенную поездку в горы, где мы прочувствовали весь коларитМы попали в сказку! Валерий подарил нам необыкновенную поездку в горы, где мы прочувствовали весь коларитМы попали в сказку! Валерий подарил нам необыкновенную поездку в горы, где мы прочувствовали весь коларитМы попали в сказку! Валерий подарил нам необыкновенную поездку в горы, где мы прочувствовали весь коларитМы попали в сказку! Валерий подарил нам необыкновенную поездку в горы, где мы прочувствовали весь коларитМы попали в сказку! Валерий подарил нам необыкновенную поездку в горы, где мы прочувствовали весь коларитМы попали в сказку! Валерий подарил нам необыкновенную поездку в горы, где мы прочувствовали весь коларитМы попали в сказку! Валерий подарил нам необыкновенную поездку в горы, где мы прочувствовали весь коларитМы попали в сказку! Валерий подарил нам необыкновенную поездку в горы, где мы прочувствовали весь коларит
О
Ольга
26 июл 2023
Были на экскурсии с гидом Валерием, очень понравилось. Валерий достаточно образованный, очень тактичный, с грамотной речью и чувством юмора. Отдельное спасибо за великолепный пикник в горах вдали от загруженных туристических маршрутов.
И
Иван
22 июл 2023
Большое спасибо за прекрасно проведённое время! Валерий - профессионал своего дела, глубоко знающий быт, историю и культуру Осетии, знающий самые живописные локации и прекрасные виды, отдельное спасибо за вкусный обед в потрясающем месте!
Однозначно буду рекомендовать всем друзьям и знакомым именно Валеру!
Большое спасибо за прекрасно проведённое время! Валерий - профессионал своего дела, глубоко знающий быт, историю иБольшое спасибо за прекрасно проведённое время! Валерий - профессионал своего дела, глубоко знающий быт, историю иБольшое спасибо за прекрасно проведённое время! Валерий - профессионал своего дела, глубоко знающий быт, историю иБольшое спасибо за прекрасно проведённое время! Валерий - профессионал своего дела, глубоко знающий быт, историю иБольшое спасибо за прекрасно проведённое время! Валерий - профессионал своего дела, глубоко знающий быт, историю иБольшое спасибо за прекрасно проведённое время! Валерий - профессионал своего дела, глубоко знающий быт, историю и
Андрей
Андрей
8 июл 2023
Валерий, превосходный профессионал, интересный рассказчик, знаток истории и не только. Большое спасибо за прекрасное время, проведенное на экскурсии. Обязательно вернемся в Осетию и будем брать экскурсии, только у Валерия!!!
Валерий, превосходный профессионал, интересный рассказчик, знаток истории и не только. Большое спасибо за прекрасное время, проведенноеВалерий, превосходный профессионал, интересный рассказчик, знаток истории и не только. Большое спасибо за прекрасное время, проведенноеВалерий, превосходный профессионал, интересный рассказчик, знаток истории и не только. Большое спасибо за прекрасное время, проведенноеВалерий, превосходный профессионал, интересный рассказчик, знаток истории и не только. Большое спасибо за прекрасное время, проведенноеВалерий, превосходный профессионал, интересный рассказчик, знаток истории и не только. Большое спасибо за прекрасное время, проведенноеВалерий, превосходный профессионал, интересный рассказчик, знаток истории и не только. Большое спасибо за прекрасное время, проведенноеВалерий, превосходный профессионал, интересный рассказчик, знаток истории и не только. Большое спасибо за прекрасное время, проведенноеВалерий, превосходный профессионал, интересный рассказчик, знаток истории и не только. Большое спасибо за прекрасное время, проведенноеВалерий, превосходный профессионал, интересный рассказчик, знаток истории и не только. Большое спасибо за прекрасное время, проведенноеВалерий, превосходный профессионал, интересный рассказчик, знаток истории и не только. Большое спасибо за прекрасное время, проведенное
Софья
Софья
5 июл 2023
Немного задержалась с отзывом) Действительно на данной экскурсии (скорее даже путешествии) Осетия с теплом встречает своих гостей и знакомит с традициями, обычаями. Валерий был нашим экскурсоводом, очень ителлегентный, начитанный, прекрасно
читать дальше

знающий и знакомящий с эпосом своего народа молодой человек, к тому же отличный водитель. Машина подготовлена к путешествию по бездорожью.
Отдельно следует отметить, что маршрут был построен таким образом, что посетили не только места, которые являются визитной карточкой республики, но и малоизвестные, малолюдные красоты.
Для обеда было выбрано чудесное место, цветущий склон. Набежавшие тучки конечно грозили немного испортить обед, но Валерий попросил хорошей погоды и действительно выглянуло солнышко😄 и можно было не спеша наслаждаться видом🏔 и вдыхать аромат дикой мяты.
Все путешествие проходило в размеренном темпе, сопровождалось звуками арфы и приятными разговорами))
Спасибо за проведённое время и приятные воспоминания!
Будем ждать новых маршрутов.

Немного задержалась с отзывом) Действительно на данной экскурсии (скорее даже путешествии) Осетия с теплом встречает своихНемного задержалась с отзывом) Действительно на данной экскурсии (скорее даже путешествии) Осетия с теплом встречает своихНемного задержалась с отзывом) Действительно на данной экскурсии (скорее даже путешествии) Осетия с теплом встречает своихНемного задержалась с отзывом) Действительно на данной экскурсии (скорее даже путешествии) Осетия с теплом встречает своихНемного задержалась с отзывом) Действительно на данной экскурсии (скорее даже путешествии) Осетия с теплом встречает своихНемного задержалась с отзывом) Действительно на данной экскурсии (скорее даже путешествии) Осетия с теплом встречает своих
Z
Zhanna
28 июн 2023
Экскурсию проводил гид Валера, и это была лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Осетии! Во-первых, весь маршрут детально продуман от начала и до конца, выбраны отличные локации, живописнейшие места,
читать дальше

при этом никаких затруднений с доступом не возникает, можно смело рекомендовать этот маршрут туристам любого возраста. Во-вторых, очень важно не только то, что Вы видите, но и то, чьими глазами Вы это видите. Вы увидите Осетию глазами человека, любящего свой народ, свой край, гордящегося своими предками, своей историей, бережно хранящего традиции и обычаи. В-третьих, наш гид потрясающий рассказчик, его хочется слушать и слушать. Интеллигентный, начитанный, очень приятный в общении, олицетворяющий лучшие черты аланов. Все, что было заявлено по экскурсии, мы увидели, а столик с осетинскими пирогами и свежезаваренный чай с видом на альпийские луга и горы - это нечто!
Нам очень повезло с выбором экскурсии и особенно гида, спасибо!

Экскурсию проводил гид Валера, и это была лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Осетии! Во-первых,Экскурсию проводил гид Валера, и это была лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Осетии! Во-первых,Экскурсию проводил гид Валера, и это была лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Осетии! Во-первых,Экскурсию проводил гид Валера, и это была лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Осетии! Во-первых,Экскурсию проводил гид Валера, и это была лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Осетии! Во-первых,Экскурсию проводил гид Валера, и это была лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Осетии! Во-первых,Экскурсию проводил гид Валера, и это была лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Осетии! Во-первых,Экскурсию проводил гид Валера, и это была лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Осетии! Во-первых,Экскурсию проводил гид Валера, и это была лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Осетии! Во-первых,Экскурсию проводил гид Валера, и это была лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Осетии! Во-первых,
Касимова
Касимова
27 июн 2023
Это была самая душевная экскурсия, на которой мне доводилось быть. Невероятно красивые локации, захватывающие истории и, конечно же, атмосфера, которую создал гид- всё было на 10/10.
Вечером перед экскурсией мы списались
читать дальше

с Валерой (гидом) и договорились о времени выезда. С утра он приехал и забрал из гостиницы и это отдельный плюс - не нужно никуда ехать, тебя заберут и привезут куда нужно.
Знание гидом истории. Наверное, это звучит как самый банальный пункт, но, поверьте, мне приходилось встречать очень посредственных гидов, которые водили по маршруту "на автопилоте" и рассказывали вызубренные истории, которые им самим уже надоели. Валера (гид) мало того, что с интересом рассказывал по программе экскурсии, но также с удовольствием отвечал на все другие вопросы про историю и традиции Северной Осетии.
Третий пункт - пейзажи. Сразу оговорюсь, что мне повезло с погодой - было тепло и умеренно солнечно-облачно. Но мне кажется, эти горы-великаны, объятые периной белоснежных облаков и зеленые поля, простирающиеся к самым вершинам прекрасны в любую погоду.
Четвертый - осетинские пироги. На обратном пути я заказала с собой ещё три пирога. Думаю, комментарии излишни.
Рекомендую от всей души.

Это была самая душевная экскурсия, на которой мне доводилось быть. Невероятно красивые локации, захватывающие истории и,Это была самая душевная экскурсия, на которой мне доводилось быть. Невероятно красивые локации, захватывающие истории и,Это была самая душевная экскурсия, на которой мне доводилось быть. Невероятно красивые локации, захватывающие истории и,
Екатерина
Екатерина
8 июн 2023
Это была уже вторая наша экскурсия с гидом Валерием. И прошла она как мы и ожидали на отлично! Прекрасные виды Кавказских гор не испортили дождь и облака. Как писали путешественники
читать дальше

в других отзывах: не думайте ехать или нет в пасмурную погоду. Погода в горах меняется стремительно. Ближе к обеду дождь прекратился и облака начали рассеиваться, временами даже припекало солнце. Валерий приготовил для каждого участника экскурсии сюрприз в виде ягод и чурчхелы - было неожиданно и приятно) На обед заехали в Даргавс к местным жителям. Осетинские пироги и чай из трав всем пришлись по вкусу👍 Спасибо Валерию за отличную поездку и рассказ! Всем рекомендую👍

Это была уже вторая наша экскурсия с гидом Валерием. И прошла она как мы и ожидалиЭто была уже вторая наша экскурсия с гидом Валерием. И прошла она как мы и ожидалиЭто была уже вторая наша экскурсия с гидом Валерием. И прошла она как мы и ожидалиЭто была уже вторая наша экскурсия с гидом Валерием. И прошла она как мы и ожидалиЭто была уже вторая наша экскурсия с гидом Валерием. И прошла она как мы и ожидалиЭто была уже вторая наша экскурсия с гидом Валерием. И прошла она как мы и ожидалиЭто была уже вторая наша экскурсия с гидом Валерием. И прошла она как мы и ожидали
Ольга
Ольга
30 мая 2023
Незабываемая экскурсия. Спасибо большое Валерию, много знает из истории, слушать одно удовольствие 🤗. Очень интересный и насыщенный день. Очень рекомендую
Незабываемая экскурсия. Спасибо большое Валерию, много знает из истории, слушать одно удовольствие 🤗. Очень интересный иНезабываемая экскурсия. Спасибо большое Валерию, много знает из истории, слушать одно удовольствие 🤗. Очень интересный иНезабываемая экскурсия. Спасибо большое Валерию, много знает из истории, слушать одно удовольствие 🤗. Очень интересный иНезабываемая экскурсия. Спасибо большое Валерию, много знает из истории, слушать одно удовольствие 🤗. Очень интересный иНезабываемая экскурсия. Спасибо большое Валерию, много знает из истории, слушать одно удовольствие 🤗. Очень интересный иНезабываемая экскурсия. Спасибо большое Валерию, много знает из истории, слушать одно удовольствие 🤗. Очень интересный иНезабываемая экскурсия. Спасибо большое Валерию, много знает из истории, слушать одно удовольствие 🤗. Очень интересный и
С
Сергей
22 мая 2023
Экскурсия великолепная!

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии из Владикавказа

Путешествие по Осетии: Куртатинское ущелье, некрополь и водопады
На машине
7 часов
76 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие по Осетии: Куртатинское ущелье, некрополь и водопады
Насладиться моментами единения с природой в поездке по Осетии
Начало: На Московском шоссе
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
4000 ₽ за человека
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
Погрузитесь в уникальный мир Северной Осетии: высокогорные монастыри, древние крепости и загадочные некрополи ждут вашего визита
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Завораживающий мир Горной Осетии
На машине
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Завораживающий мир Горной Осетии
Погрузитесь в таинственную атмосферу Северной Осетии, исследуя её ущелья и древние некрополи. Узнайте истории, скрытые в горах, и насладитесь природой
Начало: Во Владикавказе или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе