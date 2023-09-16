5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие горные пейзажи
- 🏛️ Уникальные исторические места
- 🥧 Вкусные осетинские пироги
- 🗺️ Маршрут по старым дорогам
- 🎨 Арт-объекты и легенды
Что можно увидеть
- Кармадонское ущелье
- Даргавский некрополь
- Боевые башни
Описание экскурсии
Самобытная Осетия-Алания, ее история и местный колорит
В путешествии вы поймёте значение современного названия республики и откроете много интересных фактов о крае и его жителях. Проедете через Кармадонское ущелье, где сошел ледник Колка, и посетите памятное место команды Сергея Бодрова. Увидите древние сёла, которые некогда лежали на Шёлковом пути. Раскроете секреты культового Даргавского некрополя — Города мёртвых из списка ЮНЕСКО. Подберётесь к наскальным крепостям, чтобы ощутить на себе — каково было защитникам гор в далёком прошлом. Кроме того, мы покажем боевые башни и раскроем любопытные факты об их использовании. А помимо преданий старины, вам предстоит узнать о сегодняшней Осетии и нынешних поколениях осетин.
Горные пейзажи, арт-объекты и, конечно, осетинские пироги!
Захватывающие панорамы Осетии — часть поездки, которой хочется уделить особое внимание. Но как бы их ни описывали — реальность превосходит любые эпитеты. В отличие от большинства маршрутов, мы предпочитаем старые дороги, на которых гораздо меньше людей и с которых открываются куда более роскошные виды — вы увидите скалистые горы и вечно белые вершины главных хребтов Кавказа во всем великолепии. На склонах альпийских лугов попробуете настоящие осетинские пироги. Также на нашем пути будут арт-объекты, связанные с различными легендами и традициями Осетии. А ещё вас ждут качели и скамейка над Куртатинским ущельем, где можно сделать просто фантастические кадры!
В дополнение мы будем рады поделиться с вами целым списком мест в столице нашей республики, которые можно посетить и без гида. Владикавказ полон приличных заведений с хорошей кухней и достойным интерьером, качественным обслуживанием и интересными мероприятиями.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер в пределах г. Владикавказ и пригорода, обед. Если вы проживаете за пределами города и пригорода, трансфер в цену не входит (пожалуйста, уточняйте цену в переписке к заказу)
- Возрастное ограничение для участников — от 12 лет
- Просьба соблюдать дресс-код и не надевать шорты, мини-юбки, топы, а также иную сильно открытую одежду
- По запросу экскурсию можно организовать и для большего количества человек, стоимость уточняйте в переписке
- Поездка проходит на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport 1G (также может быть и другой подготовленный внедорожник)
- Мы можем добавить какие-либо дополнительные локации для посещения, а также организовать трансфер до аэропорта «Владикавказ» за дополнительную плату
- Экскурсия в основном проходит на автомобиле, но присутствуют и пешие элементы, так как некоторые места находятся в отдалении от дорог.
Все прошло настолько душевно, что грустно было расставаться!
Очень благодарна Валере за заботу о гостях!!
Бронируйте экскурсию не задумываясь!
Экскурсия сопровождалась национальной музыкой, вкусными Осетинскими пирогами и чаем из горной мяты))
Валерий обладает прекрасным чувством юмора, глубокими знаниями истории и национального эпоса (Сослану привет).
Приедем еще раз! Ждите 🐝
Однозначно буду рекомендовать всем друзьям и знакомым именно Валеру!
