Встречаемся и отправляемся в горы! Побываем в живописном Цейском ущелье, где прокатимся по канатной дороге на гору Цей к Сказскому леднику, чтобы насладиться горным пейзажем с высоты. Полюбуемся скалой Монах и невероятными ледяными стенами, создающими особую атмосферу.

После разместимся в отеле в Фиагдонском ущелье и встретим Новый год — отличное начало новой страницы наших личных историй.