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Новогоднее комбо: Осетия, Грузия и Армения с выездом из Владикавказа

Встретить Новый год в горах с банкетом, искупаться в термальных источниках и посетить три столицы
Проснуться первого января в окружении заснеженных вершин, неспешно постоять с чашечкой кофе у горной реки и подышать свежим воздухом — бесценно! Именно такое начало нового года ждёт вас в нашем
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насыщенном туре! Мы посетим ущелья Северной Осетии и прокатимся по канатной дороге до Сказского ледника. Полюбуемся горными пейзажами в Грузии и погуляем по атмосферному Тбилиси. Исследуем старинные монастыри в Армении, пройдёмся по Еревану и насладимся видами Севана и Арарата. А ещё вас ждёт релакс в горячих термальных источниках и включённый в стоимость новогодний банкет.

Новогоднее комбо: Осетия, Грузия и Армения с выездом из Владикавказа
Новогоднее комбо: Осетия, Грузия и Армения с выездом из Владикавказа
Новогоднее комбо: Осетия, Грузия и Армения с выездом из Владикавказа
Ближайшие даты:
30
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой тёплые одежду и обувь.

Проживание. В отелях «Маэстро», «Олд Тбилиси». Размещение 2-местное.

*Фото отелей взяты с сайтов mirturbaz.ru, travel.yandex.ru, tropki.ru, booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки и новогодний банкет в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Mercedes Gla 200.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Цейское ущелье, подъём по канатной дороге, Новый год в Фиагдонском ущелье

Встречаемся и отправляемся в горы! Побываем в живописном Цейском ущелье, где прокатимся по канатной дороге на гору Цей к Сказскому леднику, чтобы насладиться горным пейзажем с высоты. Полюбуемся скалой Монах и невероятными ледяными стенами, создающими особую атмосферу.

После разместимся в отеле в Фиагдонском ущелье и встретим Новый год — отличное начало новой страницы наших личных историй.

Цейское ущелье, подъём по канатной дороге, Новый год в Фиагдонском ущельеЦейское ущелье, подъём по канатной дороге, Новый год в Фиагдонском ущельеЦейское ущелье, подъём по канатной дороге, Новый год в Фиагдонском ущельеЦейское ущелье, подъём по канатной дороге, Новый год в Фиагдонском ущельеЦейское ущелье, подъём по канатной дороге, Новый год в Фиагдонском ущельеЦейское ущелье, подъём по канатной дороге, Новый год в Фиагдонском ущелье
2 день

Утренний релакс, Даргавс, Кармадонское ущелье, горячие источники

Первое января начнём расслабленно, без спешки и суеты: постоим с чашкой кофе на берегу горной реки, подышим свежим воздухом и полюбуемся окружающими вершинами.

Около 12:00 отправимся вглубь Фиагдонского ущелья, затем, преодолев перевал, через доберёмся в Даргавс, где находится знаменитый «город мёртвых» — крупнейший некрополь на Кавказе. После посетим Кармадонское ущелье и побываем на горячих источниках — искупаемся и зарядимся энергией на 2025 год.

Утренний релакс, Даргавс, Кармадонское ущелье, горячие источникиУтренний релакс, Даргавс, Кармадонское ущелье, горячие источникиУтренний релакс, Даргавс, Кармадонское ущелье, горячие источникиУтренний релакс, Даргавс, Кармадонское ущелье, горячие источникиУтренний релакс, Даргавс, Кармадонское ущелье, горячие источникиУтренний релакс, Даргавс, Кармадонское ущелье, горячие источники
3 день

Переезд в Грузию, прогулка по Тбилиси

Утром по Военно-Грузинской дороге отправимся в Грузию. По пути полюбуемся чарующими видами, а по приезде в Тбилиси вас ждёт экскурсия по колоритному городу. Пройдёмся по аутентичным улочкам, заглянем в уютные дворики, рассмотрим резные балконы. Вечером желающие могут посетить знаменитые серные бани.

Переезд в Грузию, прогулка по ТбилисиПереезд в Грузию, прогулка по ТбилисиПереезд в Грузию, прогулка по ТбилисиПереезд в Грузию, прогулка по ТбилисиПереезд в Грузию, прогулка по ТбилисиПереезд в Грузию, прогулка по ТбилисиПереезд в Грузию, прогулка по ТбилисиПереезд в Грузию, прогулка по ТбилисиПереезд в Грузию, прогулка по Тбилиси
4 день

Свободный день

Сегодня свободный день. Можно самостоятельно прогуляться по столице Грузии, отправиться на дегустации, шопинг. Мы посоветуем варианты проведения досуга, а вы выберете комфортный для себя формат.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Переезд в Ереван, экскурсия по городу

В первой половине дня выезжаем в Армению. По приезде в Ереван пройдёмся по «розовому городу», вы узнаете, почему его так называют. Побываем на площади Республики — главном архитектурном комплексе столицы — и посмотрим на здания из туфа, окружающие площадь, а также на главную лестницу — Каскад. Ещё вас ждёт знакомство с армянской кухней и радушием местных жителей.

Переезд в Ереван, экскурсия по городуПереезд в Ереван, экскурсия по городуПереезд в Ереван, экскурсия по городуПереезд в Ереван, экскурсия по городу
6 день

Хор Вирап, Севан и возвращение в Тбилиси

Позавтракав, едем к величественному Арарату. Посетим монастырь Хор Вирап, основанный на месте древней столицы Армении. От него открывается восхитительный вид на гору Ноя. Полюбуемся им и отправимся к ещё одной визитной карточке Армении — озеру Севан. Проедем по серпантину, увидим монастырь Севанаванк, органично вписанный в завораживающий пейзаж, и полюбуемся панорамой. А вечером вернёмся в Тбилиси.

Хор Вирап, Севан и возвращение в ТбилисиХор Вирап, Севан и возвращение в ТбилисиХор Вирап, Севан и возвращение в ТбилисиХор Вирап, Севан и возвращение в ТбилисиХор Вирап, Севан и возвращение в Тбилиси
7 день

Возвращение во Владикавказ

В этот день выдвинемся в обратный путь. Снова проедем по Военно-Грузинской дороге и насладимся её пейзажами. Приблизительно к обеду приедем во Владикавказ — на вечер можно планировать вылет домой.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Новогодний банкет в отеле
  • Трансферы по программе
  • Билеты на все локации и экскурсии
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Владикавказа и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, 12:00
Завершение: Владикавказ, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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