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Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой тёплые одежду и обувь.
Проживание. В отелях «Маэстро», «Олд Тбилиси». Размещение 2-местное.
*Фото отелей взяты с сайтов mirturbaz.ru, travel.yandex.ru, tropki.ru, booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки и новогодний банкет в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Mercedes Gla 200.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Цейское ущелье, подъём по канатной дороге, Новый год в Фиагдонском ущелье
Встречаемся и отправляемся в горы! Побываем в живописном Цейском ущелье, где прокатимся по канатной дороге на гору Цей к Сказскому леднику, чтобы насладиться горным пейзажем с высоты. Полюбуемся скалой Монах и невероятными ледяными стенами, создающими особую атмосферу.
После разместимся в отеле в Фиагдонском ущелье и встретим Новый год — отличное начало новой страницы наших личных историй.
Утренний релакс, Даргавс, Кармадонское ущелье, горячие источники
Первое января начнём расслабленно, без спешки и суеты: постоим с чашкой кофе на берегу горной реки, подышим свежим воздухом и полюбуемся окружающими вершинами.
Около 12:00 отправимся вглубь Фиагдонского ущелья, затем, преодолев перевал, через доберёмся в Даргавс, где находится знаменитый «город мёртвых» — крупнейший некрополь на Кавказе. После посетим Кармадонское ущелье и побываем на горячих источниках — искупаемся и зарядимся энергией на 2025 год.
Переезд в Грузию, прогулка по Тбилиси
Утром по Военно-Грузинской дороге отправимся в Грузию. По пути полюбуемся чарующими видами, а по приезде в Тбилиси вас ждёт экскурсия по колоритному городу. Пройдёмся по аутентичным улочкам, заглянем в уютные дворики, рассмотрим резные балконы. Вечером желающие могут посетить знаменитые серные бани.
Свободный день
Сегодня свободный день. Можно самостоятельно прогуляться по столице Грузии, отправиться на дегустации, шопинг. Мы посоветуем варианты проведения досуга, а вы выберете комфортный для себя формат.
Переезд в Ереван, экскурсия по городу
В первой половине дня выезжаем в Армению. По приезде в Ереван пройдёмся по «розовому городу», вы узнаете, почему его так называют. Побываем на площади Республики — главном архитектурном комплексе столицы — и посмотрим на здания из туфа, окружающие площадь, а также на главную лестницу — Каскад. Ещё вас ждёт знакомство с армянской кухней и радушием местных жителей.
Хор Вирап, Севан и возвращение в Тбилиси
Позавтракав, едем к величественному Арарату. Посетим монастырь Хор Вирап, основанный на месте древней столицы Армении. От него открывается восхитительный вид на гору Ноя. Полюбуемся им и отправимся к ещё одной визитной карточке Армении — озеру Севан. Проедем по серпантину, увидим монастырь Севанаванк, органично вписанный в завораживающий пейзаж, и полюбуемся панорамой. А вечером вернёмся в Тбилиси.
Возвращение во Владикавказ
В этот день выдвинемся в обратный путь. Снова проедем по Военно-Грузинской дороге и насладимся её пейзажами. Приблизительно к обеду приедем во Владикавказ — на вечер можно планировать вылет домой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|85 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Новогодний банкет в отеле
- Трансферы по программе
- Билеты на все локации и экскурсии
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Владикавказа и обратно
- Обеды и ужины