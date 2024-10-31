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Осетинское приключение на джипах с проживанием в оздоровительном центре

Покататься по ущельям и древностям, отдохнуть душой и телом и насладиться свежестью горного воздуха
Северная Осетия — это отличный вариант путешествия выходного дня.

Вырваться из тесного города в горы, наесться осетинских пирогов, погулять по тропинками с фантастическими пейзажами и исследовать древние осетинские башни — такой отдых наполнит энергией надолго! Вы будете жить в одном из лучших осетинских отелей среди гор, начинать утро с плавания в бассейне и каждый день пробовать новые осетинские блюда.
Осетинское приключение на джипах с проживанием в оздоровительном центре
Осетинское приключение на джипах с проживанием в оздоровительном центре
Осетинское приключение на джипах с проживанием в оздоровительном центре

Описание тура

Организационные детали

Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.

Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право за собой изменять маршрут.

Можно участвовать с детьми от 6 лет.

Проживание. Будем жить в горном оздоровительном центре «Роза Ветров» 4* в посёлке Верхний Фиагдон. В отеле есть бассейн, фитнес-зал, сауна, терраса для загара, детская игровая площадка и ресторан. Всем гостям предоставляется бесплатный wi-fi.

Цена указана за 1 человека при 2-местном размещении. Возможно 1-местное за доплату.

*Фото отеля взяты с сайта travel.yandex.ru

Питание. Включены 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак. Завтраки и ужины будут в отеле в формате «шведский стол» или по меню, обеды будут в кафе по пути. Обязательно попробуем осетинские блюда и знаменитые пироги.

Транспорт. Комфортабельные внедорожники.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. Минимальный: без физической нагрузки, короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Программа тура по дням

1 день

На джипах в Куртатинское ущелье

Центр горной Осетии. Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Владикавказа, сядем на внедорожники и сразу помчимся в горы. Начнём с Куртатинского ущелья в самом центре горной Осетии. Здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерными укреплениями, культовыми сооружениями. Вы увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис времён нашествия Тамерлана.

Осетинские древности. Вы пройдете по «тропе чудес» каньона Кадаргаван и окажетесь возле скальной крепости Дзивгис, исследуете руины средневекового селения Цмыти, а потом спуститесь к самой высокогорной обители на территории России — Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю.

Солнечный каньон. Потом поедем в Фиагдонский каньон, который считают одним из самых солнечных мест в Осетии. Вы услышите местные легенды и познакомитесь с осетинскими традициями и обычаями — это будет настоящее погружение в прошлое. В Фиагдоне мы пообедаем блюдами осетинской кухни, затем заселимся в оздоровительный комплекс «Роза ветров». Можно будет отдохнуть после дороги, принять душ и самостоятельно прогуляться по окрестностям — вокруг довольно много маршрутов для пеших походов.

Вечером в отеле будет ужин, можно будет зарядиться силами и при желании сходить в бассейн или сауну.

На джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущелье
2 день

Даргавский некрополь и загадки Кармадонского ущелья

Крылатые качели. Завтракаем в отеле, с утра у вас будет время сходить в бассейн. После чего отправимся в путь. Преодолеем Какадурский перевал, где вы сможете покачаться на высокогорных качелях и сделать панорамные фото.

Город мертвых. Далее отправимся в Даргавс. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.

Мидаграбиснкие водопады. В период полноводности водопадов (ориентировочно, июнь-сентябрь): посещаем Мидаграбинские водопады — настоящие жемчужины Северной Осетии! Высота самого большого водопада — 750 м! Никто не остаётся равнодушным, побывав в этом месте, всех водопады впечатляют своей красотой. Внимание: к водопадам идет дорога по камням, возможен переход небольших речек вброд!

Заброшенный курорт. Затем поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был очень популярный курорт, но в 2002 году здесь случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.

Пообедаем блюдами осетинской кухни (возможно в формате пикника, ланч-боксов). И поедем во Владикавказ. Выходные подходят к концу — пора возвращаться домой. Мы отвезем вас в аэропорт или на ж/д вокзал, можете смотреть рейсы после 18 часов.

Даргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущелья

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник29 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местных номерах
  • Питание (2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак)
  • Транспортное сопровождение на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода, возможен формат гид-водитель
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты
  • 1-местное размещение - доплата по запросу от 4500 руб., подселения нет
  • Повышение категории номеров - по запросу
  • Входные билеты в объекты посещения ~ 500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал, до 12:00
Завершение: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал, отправление после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1413 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
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странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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с
Отличный мини тур на 2дня, но очень продуктивный. Все на высшем уровне материал, еда, ночлег все на 5+. Гид Константин просто чудо, общительный, душевный, знающий человек, отвечал на все вопросы. Горы влюбляются в себя сразу с аэропорта.
Отличный мини тур на 2дня, но очень продуктивный. Все на высшем уровне материал, еда, ночлег все
Отличный мини тур на 2дня, но очень продуктивный. Все на высшем уровне материал, еда, ночлег все
Отличный мини тур на 2дня, но очень продуктивный. Все на высшем уровне материал, еда, ночлег все
Отличный мини тур на 2дня, но очень продуктивный. Все на высшем уровне материал, еда, ночлег все
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