Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Знакомство с южными регионами продолжится в Северной Осетии: после тура по ущельям мы устроим променад по столице республики Владикавказу.
В завершение побываем в Чечне, где поражающие роскошью мечети соседствуют с урбанистическими небоскрёбами.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 6+
Проживание. Мы будем останавливаться в отелях 3* и 4*, размещение двухместное. Две ночи проведём в гостиницах «Армхи» или «Чайка» (по желанию — в «Артис Плазе», «Планете люкс» или «Империале»). На 3-й день нас ждут в «Планете люкс» или «Империале» в Северной Осетии, затем переселимся в «Нохчостар», «Эдельвейс» или «Беркат» в Грозном.
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины. В каждом регионе мы обязательно продегустируем национальные блюда: осетинские пироги, лепёшки с картошкой, тыквой и творогом, чуреки (кукурузные лепёшки), галушки или шашлыки.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Знакомство с Ингушетией
Мы встретимся в аэропорту и первым делом отправимся обедать. В начале путешествия нас ждёт мемориал памяти и славы в Назрани, где установлены памятники выдающимся ингушам и увековечены важные даты в истории республики.
После переместимся к Магас Тауэр в виде традиционной башни, олицетворяющей единство рода. Под вечер заселимся в отель и поужинаем.
Ингушские башни
Сегодняшний день посвятим Джейрахско-Ассинскому заповеднику и уникальным памятникам средневековой архитектуры — башенным комплексам. Откроем для себя горную Ингушетию в местечке Эрзи (с перерывом на обед). Здесь увидим окаймлённые оборонительными стенами боевые, полубоевые и жилые башни, а также окутанный легендами хребет Цейлом.
Далее пополним фотоальбомы колоритными кадрами на фоне циклопических жилищ, мавзолеев, святилищ и башен в аулах Эгикхал, Таргим и Хамхи. Затем прикоснёмся к православной истории и побываем в храме Тхаба-Ерды, одном из древнейших в России.
Продолжим путешествие у сторожевых башен «Вовнушки», органично вписанных в скалы, словно их естественное продолжение. После ужина вернёмся отдохнуть в гостиницу.
Северная Осетия
После завтрака отправимся в Северную Осетию. Первым увидим село Даргавс и самый крупный на Северном Кавказе комплекс склепов, который называют «Городом мёртвых». Некрополь начал разрастаться в 14-м веке, был заброшен 5 веков спустя и сегодня включает 95 наземных и полуподземных усыпальниц.
Побываем в Кармадоне — ущелье, где Сергей Бодров снимал свой последний фильм «Связной». Затем поболтаем ножками на качелях, расположенных на обрыве в Фиагдонском ущелье, и услышим легенду о двух братьях, построивших башню Курта и Тага. Отобедав, погуляем по улочкам Владикавказа, разместимся в местном отеле и завершим день ужином.
Чечня
Четвёртый день проведём в окружении архитектурных красот Чечни. Знакомство с регионом начнём с его сердца — города Грозного.
Стартуем у возведённой терскими казаками в 19-м веке православной церкви Михаила Архангела, одного из старейших сохранившихся зданий столицы. Затем полюбуемся мраморной мечетью «Сердце Чечни» с четырьмя минаретами, созданную по подобию Голубой мечети в Стамбуле. После побываем в «Грозном-Сити», где самое высокое здание включает 40 этажей, и прилегающем цветочном парке, который местные называют парком чудес или парком влюблённых.
После обеда оставим вещи в гостинице, а затем отправимся в центр города Аргун. Он известен современной мечетью «Сердце матери», построенной в стиле хай-тек и переливающейся разными цветами благодаря подсветке.
Вечером нас ждёт ещё одно религиозное чудо республики — мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали. Её белоснежные своды и минареты выполнены из греческого мрамора и напоминают индийский Тадж-Махал. Закончим наше путешествие традиционно — возвращением в отель и ужином.
Отъезд
Плотно позавтракав, собираем вещи. Спешим на рейс в аэропорт и прощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта в первый день
- Проживание в отелях
- Групповые трансферы по программе
- Питание (полный пансион)
- Сопровождение гида
- Трансфер в аэропорт в заключительный день
Что не входит в цену
- Проезд до места начала тура и обратно
- Стоимость тура 21-25 февраля, 23-27 февраля, 6-10 марта, 8-12 марта, 28 апреля-2 мая, 3-7 мая, 9-13 мая, 11-15 июня, 1-5 ноября 2024 года составит 53 500 руб