Проживание. Мы будем останавливаться в отелях 3* и 4*, размещение двухместное. Две ночи проведём в гостиницах «Армхи» или «Чайка» (по желанию — в «Артис Плазе», «Планете люкс» или «Империале»). На 3-й день нас ждут в «Планете люкс» или «Империале» в Северной Осетии, затем переселимся в «Нохчостар», «Эдельвейс» или «Беркат» в Грозном.

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины. В каждом регионе мы обязательно продегустируем национальные блюда: осетинские пироги, лепёшки с картошкой, тыквой и творогом, чуреки (кукурузные лепёшки), галушки или шашлыки.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.