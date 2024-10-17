1 день

Прибытие. Пятигорск

Прибытие в аэропорт или железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска.

Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.

При необходимости предоставление трансфера за доп. плату.

Размещение в гостинице г. Пятигорска.

Сбор группы в гостинице проживания в 13:00.

Обед в г. Пятигорск (оплачивается самостоятельно).

Обзорная экскурсия по городу-курорту Пятигорск.

Вы познакомитесь с историей и достопримечательностями города-курорта Пятигорск.

Вы увидите горы-лакколиты, пройдёте через тоннель в недра горы Машук к знаменитому Пятигорскому Провалу.

Это подземное озеро теплой сероводородной воды бирюзового цвета.

В Нагорном парке увидите Китайскую беседку — ротонду с шатровой крышей; у беседки Эолова Арфа послушаете мелодии ветра; в парке Цветник, возникшему в 1828 году, Вам покажут кофейню Гукасова.

Побываете у грота Дианы — богини охоты, покровительницы лесов и животных.

Например, первую водолечебницу, построенную в 1826 г., в которой в 1837 г. лечился М. Ю. Лермонтов.

Это та самая Елизаветинская галерея, которая стала местом действия нескольких важных сцен, именно около Елизаветинского источника познакомились Грушницкий и Княжна Мери.

Можно бесконечно восторгаться похожей на хрустальный дворец Лермонтовской галереей — настоящий гимн эклектике и модерну.

Вы побываете на месте дуэли, в ходе которой погиб великий русский поэт М. Ю. Лермонтов, увидите памятник, установленный в 1915 г. по проекту столичного скульптора Б. М. Микешина.

Поклонники творчества великого поэта обязательно посещают Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова.

Знаменитый «Домик Лермонтова» до наших дней сохранил свой первозданный вид.

Фотографии у скульптуры Орёл, терзающий змею (официальный символ и эмблема Кавказских Минеральных Вод) будут напоминать Вам о посещении прекрасного города-курорта Пятигорск.

Ужин.

Свободное время.