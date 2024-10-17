При бронировании тура за 90 и более дней до даты заезда предоставляется скидка 10% от общей стоимости тура.
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Программа тура по дням
Прибытие. Пятигорск
Прибытие в аэропорт или железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска.
Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.
При необходимости предоставление трансфера за доп. плату.
Размещение в гостинице г. Пятигорска.
Сбор группы в гостинице проживания в 13:00.
Обед в г. Пятигорск (оплачивается самостоятельно).
Обзорная экскурсия по городу-курорту Пятигорск.
Вы познакомитесь с историей и достопримечательностями города-курорта Пятигорск.
Вы увидите горы-лакколиты, пройдёте через тоннель в недра горы Машук к знаменитому Пятигорскому Провалу.
Это подземное озеро теплой сероводородной воды бирюзового цвета.
В Нагорном парке увидите Китайскую беседку — ротонду с шатровой крышей; у беседки Эолова Арфа послушаете мелодии ветра; в парке Цветник, возникшему в 1828 году, Вам покажут кофейню Гукасова.
Побываете у грота Дианы — богини охоты, покровительницы лесов и животных.
Например, первую водолечебницу, построенную в 1826 г., в которой в 1837 г. лечился М. Ю. Лермонтов.
Это та самая Елизаветинская галерея, которая стала местом действия нескольких важных сцен, именно около Елизаветинского источника познакомились Грушницкий и Княжна Мери.
Можно бесконечно восторгаться похожей на хрустальный дворец Лермонтовской галереей — настоящий гимн эклектике и модерну.
Вы побываете на месте дуэли, в ходе которой погиб великий русский поэт М. Ю. Лермонтов, увидите памятник, установленный в 1915 г. по проекту столичного скульптора Б. М. Микешина.
Поклонники творчества великого поэта обязательно посещают Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова.
Знаменитый «Домик Лермонтова» до наших дней сохранил свой первозданный вид.
Фотографии у скульптуры Орёл, терзающий змею (официальный символ и эмблема Кавказских Минеральных Вод) будут напоминать Вам о посещении прекрасного города-курорта Пятигорск.
Ужин.
Свободное время.
Адыгея. Гуамское ущелье
Ранний завтрак в гостинице (сухой паек).
Освобождение номеров.
Переезд в республику Адыгея с путевой информацией.
Обед по пути следования за дополнительную плату.
Ранний выезд в Адыгею, Вас ждёт прогулка по Гуамскому ущелью — таинственной горной расщелине.
Продольные слоистые скалы «Гуамки» — это известняки разных цветов юрского периода.
Другими словами, Гуамка образовалась, когда на планете обитали динозавры.
Насладиться видами ущелья Вы сможете, проехав в туристическом паровозе по Апшеронской горной узкоколейной железной дороге.
С одной стороны — бурные потоки реки Курджипс, с другой — высокие утёсы, покрытые реликтовым лесом.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Свободное время.
Купание в термальных источниках (по желанию, за доп. плату).
Адыгея. Плато Лаго-Наки
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд на плато Лаго-Наки с путевой информацией по пути следования.
Экскурсия: плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера, Хаджохская теснина.
Вам предстоит поездка к высокогорному плато Лаго-Наки, расположенному на высоте около 2000 м.
Полюбовавшись просторами, дальше Вы отправитесь в южную часть хребта Азиш-Тау к Большой Азишской пещере.
После экскурсии по Большой Азишской пещере Вас ждёт не менее увлекательная прогулка по Хаджохской теснине — живописному природному коридору в толще известнякового пласта.
За тысячелетия вода реки Белая обтесала податливые светло-серые скалы и создала в самом конце каньона уникальные каменные мосты, благодаря которым поселок Каменномостский и получил свое название.
Стоя на смотровых площадках каньона на высоте 40 метров от бущующих потоков реки Белая, Вы услышите легенды об этих местах, увидите судилище Амина, откуда во времена Кавказской войны наместник Шамиля в Черкесии Мохамед Амин сбрасывал в пропасть провинившихся подданных.
Знакомство с удивительной республикой Адыгея завершится в Саде камней, где Вам расскажут о геологических находках: аммонитах, белемнитах, минералах, останках древних животных, и множестве других экспонатов.
Обед по пути следования за дополнительную плату.
Переезд в республику Карачаево-Черкесия (Архыз) с путевой информацией.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Свободное время.
Архыз
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Посадка в автобус.
Экскурсия «Романтика Архыза».
Вы познакомитесь с всесезонным туристско-рекреационным комплексом — современным горнолыжным курортом «Романтик».
По канатной дороге «Северное сияние» — одной из самых длинных по протяженности в нашей стране (3800 м) — подниметесь на высоту 2504 м над уровнем моря.
Обед — самостоятельно за дополнительную плату.
Архыз — живописное место в горах Карачаево-Черкессии, Вы откроете для себя удивительный мир, полный красот и чудес.
Аланское городище в пос. Нижний Архыз и сегодня вызывает живой интерес у туристов и учёных.
Вы посетите храмы IX-X веков (Георгиевский, Преображенский, Никольский), корпуса мужского Зеленчукского монастыря XIX века, увидите менгир и Место Силы — сакральный круг.
Напротив Северного Георгиевского храма городища, на скальной террасе горы увидим лик Христа Спасителя, написанный в X веке и чудом сохранившийся до наших дней.
Для этого нам нужно будет подняться на высоту 90 метров, пройдя 526 ступеней (около 1 км) по крутой лестнице среди леса, густо поросшего буковыми деревьями.
На сувенирном рынке можно приобрести разные виды мёда, горного чая, связанные умелыми руками местных мастериц шерстяные изделия, которые будут согревать Вас и Ваших близких зимой и напоминать об Архызе.
После насыщенного дня непременно захочется отдохнуть, поэтому Вы отправитесь в термальный комплекс Жемчужина Кавказа.
Внимание: для посещения комплекса Вам необходимо иметь: купальные принадлежности из синтетических тканей, резиновые тапки, полотенце, банный халат.
Переезд в Ставропольский край с путевой информацией.
Заселение в гостиницу г. Пятигорск.
Ужин.
Свободное время.
Ессентуки и Кисловодск
Завтрак в гостинице проживания.
Обзорная экскурсия по городу-курорту Ессентуки.
Вы прогуляетесь по тенистому Курортному парку, попробуете не имеющую аналогов минеральную воду источников № 4 и № 17.
Вы увидите и посетите здание Алексеевской грязелечебницы — крупнейшей в Европе по своим размерам и инженерно-техническому оборудованию.
Вы сможете пройтись по основному лечебному корпусу, а также заглянуть в «святая святых» здания, куда целебную грязь привозят из озера Тамбукан.
Штатный экскурсовод грязелечебницы подробно расскажет Вам о сложном технологическом процессе добычи Тамбуканской грязи, всех этапах её использования внутри здания грязелечебницы, и утилизации.
Увидите Императорские ванны у обрыва Щелочной горки, «плачущий грот», прогуляетесь по Воронцовской Аллее Лечебного парка.
Одна из достопримечательностей — Цандеровский институт массажа, ортопедии и лечебной гимнастики.
Вы узнаете об истории санаторно-курортного дела в России, об ученых, создававших курорт, прогуляетесь по Театральной площади, которая, по сути, является местным «Арбатом».
Обед —самостоятельно за дополнительную плату.
Переезд в г. Кисловодск.
Обзорная по городу.
Вы увидите единственную сохранившуюся до наших дней крепость времен Кавказской войны; здание Главных Нарзанных ванн, построенное в индо-сарацинском стиле; прогуляетесь по аллеям Курортного парка, который был заложен 200 лет назад.
В парке увидите: Зеркальный пруд, Стеклянную струю, Лермонтовскую площадку и Нарзанную галерею, которая по форме напоминает средневековой рыцарский замок с элементами готики.
Возращение в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Эльбрус
Ранний завтрак в гостинице проживания (сухой паёк).
Освобождение номеров.
Экскурсия «Эльбрус — к вершинам седой горы».
Вы посетите главную достопримечательность Кавказа-Эльбрус.
Высочайшая вершина Европы (5642 м. н.у. м.) привлекает альпинистов, горнолыжников и туристов из всех уголков мира.
Самая мистическая и загадочная гора Кавказа.
Мы поднимемся на смотровую площадку горы Чегет, именно с этой точки открывается лучшая панорама на Главный Кавказский хребет, и здесь получатся великолепные фотографии: Вы на фоне двуглавого Эльбруса.
После горы Чегет предстоит самый главный подъем — на склоны Эльбруса, на высоту 3848 м над уровнем моря, до станции Гара-Баши.
Перед вами откроется завораживающий вид на белоснежные вершины и ледники.
Покидая Приэльбрусье, у Вас будет уникальная возможность на Поляне нарзанов выпить минеральной воды, выходящей прямо из недр земли.
Переезд в республику Северная Осетия-Алания (г. Владикавказ).
Размещение в гостинице.
Ужин.
Свободное время.
Северная Осетия. Куртатинское ущелье
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в Куртатинское ущелье.
Внимание! В зимний период заезд на Какадурский перевал и город Мертвых осуществляется по погодным условиям).
По пути Вам предстоит увидеть памятник семи братьям Газдановым, не вернувшимся с войны, проездом увидите Священную Рощу Хетага, в которой на протяжении многих веков проводится обрядовый праздник, посвящённый Уастырджи.
В самом Куртатинском ущелье сделаете остановку у Кадаргаванского каньона.
От каньона пройдёте до «Тропы чудес».
Здесь же — «меч кровников», который в знак примирения воткнули в землю кровники из враждующих родов Куртатинского ущелья.
Высокогорном посёлке Дзивгис Вы узнаете о том, как работала в горах система оповещения, чем отличаются сторожевые башни от родовых.
Вам предстоит увидеть наскальную крепость — оборонительное сооружение, штурмовать которую пытались татарские тумены и шах Аббас.
В самой высокогорной православной обители на территории России — Аланском Свято-Успенском мужском монастыре в селении Хидикус хранится святыня — список иконы Богородицы Моздокской, прикоснуться к которой приезжают многочисленные паломники.
Обед — самостоятельно за дополнительную плату.
Вы поднимитесь на Какадурский перевал до отметки 1800 метров н. у. м., и по отрогам Священной горы Тбау спуститесь в Даргавскую долину.
Вы увидите древнее кладбище с необычными каменными склепами — Город мёртвых.
Вам расскажут, почему в родовых усыпальницах аланы хоронили усопших и до какого века существовала такая традиция.
Возращение в гостиницу.
Ужин.
Экскурсия по вечернему Владикавказу.
Вы прогуляетесь по исторической части города — Александровскому проспекту.
Вы увидите старинные особняки с ажурными балкончиками, лепниной и колоннами.
Владикавказ, Ингушетия, Грозный
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Посадка в автобус.
Экскурсия по г. Владикавказ.
На набережной реки Терек Вы увидите памятник Исса Плиеву — дважды Герою Советского Союза, Герою Монгольской Народной Республики.
Увидите Аллею Нартов, у которой вам расскажут о героях Нартского эпоса — фольклорного наследия многих северокавказских народов.
Скульптурная композиция «Послы у императрицы» посвящена присоединению Осетии к Российской Империи в 1774 году.
После Владикавказа Вас ждёт знакомство с соседней республикой Ингушетия — необычайно красивым, удивительным уголком Северного Кавказа.
Экскурсия «Ингушетия — страна башен и легенд».
Вы пройдётесь по древнему башенному комплексу Эгикхал тропами, которыми когда-то ходили здесь местные жители.
Тхаба-Ерды — это уникальный храм, переживший многие столетия, природные и военные катаклизмы.
Проезжая по Ассинскому ущелью, Вы полюбуетесь красотой прекраснейшей реки Ассы, ее бурлящим потоком.
Переезд в Чеченскую республику, город Грозный с путевой информацией.
Экскурсия по вечернему Грозному.
Вы узнаете и познакомитесь с прошлым и настоящим города Грозный, поймете, насколько удивительна его история.
Вы посетите одну из самых крупных мечетей Европы и мира — «Сердце Чечни», которая является точной копией «Голубой мечети» в Стамбуле и визитной карточкой г. Грозного.
Со смотровой площадки комплекса высотных домов «Грозный-сити», куда Вы поднимитесь на высокоскоростном лифте, открывается великолепный вид на город.
Заселение в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Грозный. Аргун. Шали. Переезд в Дагестан
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Экскурсия: Грозный. Аргун. Шали.
Вам предстоит увидеть рукотворные чудеса ещё двух городов Чеченской республики: мечеть Гордость мусульман в городе Шали, и мечеть «Сердце Матери» в городе Аргун — настоящие шедевры исламской архитектуры.
Переезд в Дагестан. Сулакский каньон.
Со смотровой площадки над Сулакским каньоном Вы увидите величественное творение природы — самый глубокий каньон в Европе.
Сулакский каньон начинается в том месте, где река Сулак рассекает горы и отделяет Салатау от Гимринского хребта.
Каньон этот поражает своей грандиозностью, и по своей глубине (1920 м) даже превосходит знаменитый каньон реки Колорадо в Северной Америке.
Вы также посетите Чиркейское водохранилище — водоём в Дагестане (Россия), образованный на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС, крупнейшее водохранилище Северного Кавказа.
Переезд в Дербент.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Свободное время.
Дербент. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по городу Дербент.
Вы прогуляетесь по древнейшему городу в России, погрузитесь в эпоху Средневековья и в мир Востока.
Здесь находится самая старая мечеть Кавказа и России с 734 г. — Джума-мечеть, построенная при известном арабском полководце Масламе ибн Абд-ал-Малике.
Здесь до 552 г. располагался престол патриарха Кавказской Албании, что подтверждается крестово-купольным храмом, построенным ещё в V веке на территории цитадели «Нарын-Кала».
Вы узнаете, почему одни из ворот цитадели названы «Воротами позора», прогуляетесь по крепостной стене, ширина которой местами 2,5 м и сделаете редкие фото на память.
Вы увидите одно из трех крупнейших фортификационных сооружений мира — Великую Кавказскую стену «Даг-Бары».
Обед по пути следования за дополнительную плату.
Переезд в аэропорт / ж/д вокзал г. Махачкала.
Ориентировочное время прибытия в аэропорт 18:00-20:00.
Рекомендуемое время вылета после 20:00.
Завершение программы.
Возможен трансфер до г. Пятигорска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|1-местное размещение
|2-местное размещение
|3-местное размещение
|Гостиница
|97 900
|73 500
|71 400
Варианты проживания
Бештау
8-этажный гостиничный комплекс, который предлагает полный спектр услуг для своих Гостей. Wi-Fi доступ в Интернет предоставляется во всех номерах и общественных зонах отеля. Инфраструктура отеля · Классический ресторан европейской и кавказской кухни на 150 гостей (круглосуточно) · Банкетный зал на 60 гостей · Лобби-бар (круглосуточно) · Конференц-центр на 300 мест (2 конференц-зала 280 кв. м. и 40 кв. м., просторный холл для кофе-брейков) · Конференц-зал эксклюзивного этажа · Бизнес-центр · Спорт-клуб «Бештау» (плавательный бассейн, тренажерный зал, финская сауна, турецкий хамам).
ХоКо
Наш хостел находится в прекрасном месте, где в шаговой доступности практически все главные достопримечательности города Пятигорска — Гора Машук, Место Дуэли М. Ю. Лермонтова, Беседка Эолова арфа, Озеро Провал, Парк Цветник, Академическая галерея и другие. Рядом находятся железнодорожная станция «Лермонтовский разъезд» (которая позволит Вам быстро и дешево добраться в любой город КМВ), автобусная остановка, кафе, бары и рестораны. В нашем хостеле приятный стильный интерьер, всегда чисто, а персонал исключительно дружелюбный.
У нас, как одинокие путешественники, так и группы туристов могут остановиться в очень комфортных условиях по отличным ценам. Вы сможете разместиться как в комнатах капсульного типа (комнаты на 4, 8 или 12 человек), так и в отдельных двухместных номерах.
Пятигорск
Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.
Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.
На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.
Руфабго
Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.
В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.
В проживание включен континентальный завтрак, который готовят в ресторане.
Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.
Куршевель
Гостевой дом «Куршевель» расположен в центре хутора Гуамка в Апшеронском районе Краснодарского края. В уникальном, живописном и экологически чистом месте, всего в 5 минутах ходьбы от знаменитого Гуамского ущелья. Гостевой дом сочетает в себе уют домашнего очага и комфорт современной обстановки. Его архитектура и интерьер выполнены в уникальном стиле Альпийского гестхауса.
Гуамка
Отель Гуамка расположен в уникальном уголке Кавказа — Гуамском ущелье, образующимся хребтами Гуамка и Лагонакский, и резко обрывающимся 400-метровыми скалами к долине реки Курджипс.
Вокруг первозданная природа: ручьи падают каскадами водопадов, известняки и доломиты под напором воды и ветра образуют гроты и пещеры. Мягкий и влажный климат, уникальная флора и фауна, удаленность от густонаселенных районов делают этот уголок Кавказа идеальным местом для семейного отдыха.
Корона
Загородный отель «Корона» располагается в селе Архыз. В распоряжении гостей бесплатный wi-fi, парковка, место для хранения лыж.
К проживанию предлагаются номера различных категорий. В каждом есть удобные кровати, шкаф, чайник, телевизор с цифровым телевидением, ванная комната с душем. Из окон открывается потрясающий вид на горы и окружающую природу.
В отеле подается континентальный завтрак, обед и ужин можно заказать по меню.
Ближайший аэропорт находится в городе Минеральные Воды (162 км).
Энергетик
Пансионат «Энергетик» находится в поселке Архыз на левом берегу реки Большой Зеленчук. Если Вы ищете спокойствия и умиротворения, то это именно то, что нужно! К Вашим услугам: сауна, тренажерный зал, кедровая бочка, бильярдный зал, настольный теннис, танцевальный зал.
Номерной фонд гостиницы составляют светлые номера со всеми необходимыми удобствами.
Питание организовано в кафе, завтрак входит в стоимость номера, а обед и ужин можно заказать по меню. На территории находится беседка, где можно самостоятельно пожарить шашлык.
Маленькие гости могут проводить время на детской площадке. Для тех, кто приехал на своем автомобиле предусмотрена автостоянка.
Рахат
Отель «Rahat» находится в красивом месте, среди высоких гор, сосновых лесов и рек в селе Архыз. К услугам гостей предоставляется: трансфер, парковка для личного авто, терраса с великолепными видами, доступ в сети wi-fi, все для горнолыжного спорта (катание, прокат и хранение снаряжения), стойка регистрации (работает круглосуточно), пешие прогулки, организация экскурсий.
В номерах максимально могут расположиться шесть человек. Комната имеет следующие удобств: комфортное спальное место (белье предоставляется), вместительный шкаф или гардеробную, игровая приставка, детская кроватка и высокий стул для кормления, телевизор, ванная (душ) с косметическими принадлежностями и туалет.
По утрам для отдыхающих сервируется континентальный завтрак. В ресторане разнообразное меню кавказской и русской кузни.
Расстояние до города 1,3 км, горнолыжный подъемник в 10 км. В шаговой доступности озеро Любви.
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Планета Люкс
Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
Кадгарон
Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.
Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.
В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.
Отель имеет прекрасное расположение - он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.
Беркат
Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.
Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.
Арена Сити
Роскошный пятизвездочный отель «Арена City» открылся совсем недавно и стал пока еще первым масштабным развлекательно-оздоровительным комплексом в Грозном и всей Чеченской республике.
Размещение предоставляется в номерах одноместных, двухместных, люкс и полулюкс. Номерной фонд оборудован самой необходимой мебелью и техникой для комфортного проживания. Гости пользуются собственными ванными комнатами с душем и туалетом.
Комплекс включает в себя помимо пятизвездочной гостиницы еще и ресторан «Огни Востока», где подаются завтраки, и где можно провести торжество от 60 до 100 человек.
Для проведения совещаний, конференций или тренингов, гости могут забронировать конференц-зал. Комната оборудована эргономичной мебелью, телевизором и Wi-Fi.
Гости могут заказать трансфер и доехать до аэропорта Грозн
Dream Hotel
Гостиница Dream Hotel представляет услуги для людей, предпочитающих в качестве досуга путешествия.
Для приятного проведения времени Dream Hotel предлагает туристам остановиться в отеле, где комфортабельные номера разного класса оснащены всем необходимым. В случае, если требуется что-то отличающееся от обычного перечня услуг, следует оповестить заблаговременно для того, чтобы работники отеля успели подготовиться, и тогда не понадобится тратить время на ожидание.
Вояж
Отель «Вояж» находится в центре г. Дербент
Представлены апартаменты и коттеджи разной вместительности: от двухместного до четырехместного. Отдельные ванные комнаты и кухонные зоны с необходимыми принадлежностями. Из услуг: прачечная, доступный Интернет, экскурсии.
В отеле есть ресторан, возможность доставки продуктов и барбекю зона.
Расстояние до аэропорта «Махачкала» - 101.3 км, до ж/д вокзала «Дербент» - 758 м. В пешей доступности пляж, Ханский дворец крепости Нарын-кала.
Old City
«Hotel Old City» находится в городе Дебрент, рядом с «парком имени Низами Гянджеви».
Комфортные номера оснащены кондиционером, телефоном, кабельным телевидением, быстрым Wi-Fi и ванной комнатой с душем, феном и косметическими средствами.
В номере гостей ждет чайный набор, питьевая вода, холодильник мини-бар. По утрам накрывают вкусный и сытный завтрак. Через 170 м расположен ресторан «Шахристан».
При необходимости гостям предоставят факс и ксерокс.
Недалеко располагается «парк имени Сулеймана Стальского» - 600 м, «Хрустальный мост над археологическими раскопками» - 430 м и «Цитадель Нарын-Кала» - 2,1 км. До железнодорожного вокзала 2,1 км, до аэропорта «Махачкала» 114 км.
Sunrise
Отель расположен в 4,2 км от Музея ковра и декоративно-прикладного искусства и в 15 минутах езды на машине от Архитектурного комплекса Цитадель Нарын-Кала.
Центр Дербента находится в 4 км от отеля, а до Армянской Церкви можно доехать за пару минут.
Номера отеля оснащены отдельным туалетом, электронным ключом и звуконепроницаемыми окнами, а также в них есть собственные ванные комнаты. Также из окон открывается вид на море. Также предоставляются тапочки, душ и халаты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местных номерах (по желанию 1-местное размещение с доплатой)
- Питание по программе тура (2-разовое, завтрак и ужин - 9 шт)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- Входной билет в Пятигорский музей-заповедник М.Ю. Лермонтова
- Посещение Цандеровского института механотерапии
- Входной билет в грязелечебницу им. Семашко
- Билет на паровозик в Гуамском ущелье
- Входные билеты в дербентский комплекс Нарын-Кала
- Проводы в аэропорт Махачкала
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно из Махачкалы
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не включенное в программу тура: обеды
- Экосбор Приэльбрусье - 200 руб
- Подъем на канатной дороге на г. Чегет - 900 руб. (2 уровня)
- Подъем на канатной дороге на г. Эльбрус - 1 800 руб. (2 уровня)
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
- Купание в термальном источнике «Жемчужина Кавказа» - 500 руб
- Входной билет в Азишскую пещеру - 600 руб
- Входной билет в Хаджохскую теснину - 500 руб
- Входной билет в музей сад камней - 100 руб
- Куртатинское ущелье - входные билеты на Тропу чудес и музей - от 200 руб
- Г. Грозный - входной билет в музей и высотный комплекс - 600 руб
- Купание в термальных источниках с. Гуамка - от 500 руб
- Подъем на канатной дороге Архыз - до 1 600 руб
- Входные билеты Архыз - 300 руб
- Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
Убедитесь, что вы взяли:
- теплую кофту;
- непродуваемую и непромокаемую куртку;
- 2 пары обуви:
- пара легкой спортивной обуви;
- пара непромокаемой обуви (кроссовки);
- рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
- легкие брюки;
- солнцезащитные очки;
- сланцы;
- кепка для защиты головы от солнца;
- нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
- фотоаппарат.
Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:
- купальные плавки/купальник;
- полотенце (1-2 шт);
- резиновые тапочки;
- халат банный;
- шапочка.
Вам также необходимо взять с собой:
- полис ОМС;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Как организована встреча?
Прибытие участников тура на Кавказские Минеральные Воды (аэропорт или железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска).
Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где мы будем проживать?
- 3 ночи в гостинице г. Пятигорск: гостиница «Пятигорск», гостиница «ХоКо», гостиница «Бештау»;
- 1 ночь в гостинице с. Каменомостское / с. Гуамка: гостиница «Руфабго», гостиница «Куршевель», гостиница «Гуамка»;
- 1 ночь в Архызе: гостиница «Корона», пансионат «Энергетик», гостиница «Рахат»;
- 2 ночи в г. Владикавказ: гостиница «Владикавказ, гостиница «Планета Люкс», гостиница «Кадгарон»;
- 1 ночь в г. Грозный: гостиница «Беркат», гостиница «Арена Сити», гостиница «Dream Hotel»;
- 1 ночь в г. Дербент: гостиница «Вояж», гостиница «Old City», гостиница «Sunrise».
Может ли программа меняться?
Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и заменять их равнозначными, заменять объекты размещения по программе на альтернативные варианты.
Стоимость дополнительных расходов по маршруту может меняться в зависимости от сезона.