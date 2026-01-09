Лучшее время для экскурсии по Владимиру - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Золотые ворота
Успенский собор
Дмитриевский собор
Спасская улица
Георгиевская улица
Описание экскурсии
Живая история
Мне хочется рассказать историю города так, чтобы вы смогли переместиться во времени и ощутили себя участниками всех этих событий. Защитниками Владимира во время монголо-татарского нашествия, медиками, которые спасали раненых в госпиталях во время Великой Отечественной войны, жителями коммуналки в 60-е годы прошлого века (о последнем могу рассказать со всеми подробностями — так прошло мое детство). Я покажу вам живую летопись города, не ограничиваясь сухим изложением фактов.
Расписной Владимир
Во время знакомства с городом мы пройдем по его центральным улицам — Спасской и Георгиевской. Вы посмотрите на них глазами местного жителя. Полюбуетесь памятниками белокаменного зодчества: Золотыми воротами, Успенским и Дмитриевским соборами. Посетите постоялый двор и смотровые площадки. А еще соприкоснетесь с традиционным владимирским ремеслом — знаменитыми на весь мир мстёрскими шкатулками.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия, одевайтесь тепло и возьмите удобную обувь
Дополнительных расходов на маршруте нет, только личные траты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Золотых ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 807 туристов
Работаю гидом по Суздалю и Владимиру с 70-х годов 20 века. Имею историческое и филологическое образование. Коренной владимирец. Знаю и люблю историю своего края и стараюсь, чтобы путешественники тоже ее полюбили.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
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анастасия
Ездили на новогодние праздники по золотому кольцу,с гидом Владимиром узнали много интересного об истории города… Владимир смог заинтересовать детей и не смотря на холод мы прошли до конца… Единственное хочу отметить что в сравнение с другими экскурсиями в других городах, ценник высоковат…
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Булат
Владимир имеет коласальный багаж знаний по истории Своего края и города. очень хорошая экскурсия. Спасибо, всё понравилось
+2
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Сергей
Великолепная экскурсия с человеком, который вырос в этом городе и говорит о нем со знанием, любовью и отличным чувством юмора. За 2,5 часа успели увидеть основные исторические места, оценить красоту читать дальшеуменьшить
Владимира-города и профессионализм Владимира-гида:)) Стихи и загадки очень развеселили. Были без детей, но уверена, что детям очень бы понравилось, как легко и интересно Владимир рассказывает обо всем. Главное, что вынесли из экскурсии - захотелось снова вернуться на подольше, чтобы уже неторопливо и подробно изучить все интересные места, которые увидели в ходе экскурсии, а также увидеть Владимир весной во всем великолепии. Спасибо большое Владимирам)) Получили огромное удовольствие, обязательно вернёмся!
+2
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Ольга
Были семьей на экскурсии с Владимиром. Время прошло на одном дыхании, плохая погода не была помехой. Владимир интересный рассказчик, читал стихи собственного сочинения. Посмотрели скульптуры, посетили несколько смотровых площадок, побывали в кузнице, прошлись по основным достопримечательностям. Отличная экскурсия) рекомендую всем
+2
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Инна
Огромная благодарность за экскурсию! Владимир настоящий профессионал своего дела. Он квалифицированный специалист своего дела, со знанием английского языка, может это будет кому-то полезно для иностранных друзей. Всё чётко по делу, читать дальшеуменьшить
никаких нудных и скучных рассказов. Умеет заинтересовать детей вопросами, согласно их возраста. Это была индивидуальная экскурсия - я, муж и сын 6 лет. Сам маршрут очень продуман, много видовых мест - смотровые площадки. Рекомендую данный сайт и данную экскусию с Владимиром.
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Александр
Очень интересная и познавательная экскурсия. Насыщенная фактами, историей с шутками и загадками.
+2
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