Я люблю свой город и хочу представить вас друг другу. Я открою историю Владимира так, будто вы сами принимали участие в его становлении и развитии на протяжении веков, расскажу, каково было жить в коммуналке в центре города в середине 60-х, и познакомлю с самыми красивыми достопримечательностями. И конечно, куда без ремесел — вы увидите, чем знамениты наши края.

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Описание

Что вас ожидает

Живая история

Мне хочется рассказать историю города так, чтобы вы смогли переместиться во времени и ощутили себя участниками всех этих событий. Защитниками Владимира во время монголо-татарского нашествия, медиками, которые спасали раненых в госпиталях во время Великой Отечественной войны, жителями коммуналки в 60-е годы прошлого века (о последнем могу рассказать со всеми подробностями — так прошло мое детство). Я покажу вам живую летопись города, не ограничиваясь сухим изложением фактов.

Расписной Владимир

Во время знакомства с городом мы пройдем по его центральным улицам — Спасской и Георгиевской. Вы посмотрите на них глазами местного жителя. Полюбуетесь памятниками белокаменного зодчества: Золотыми воротами, Успенским и Дмитриевским соборами. Посетите постоялый двор и смотровые площадки. А еще соприкоснетесь с традиционным владимирским ремеслом — знаменитыми на весь мир мстёрскими шкатулками.

Организационные детали