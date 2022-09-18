Экскурсия по Владимиру со старожилом

Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами

5
3 отзыва
Я люблю свой город и хочу представить вас друг другу.

Я открою историю Владимира так, будто вы сами принимали участие в его становлении и развитии на протяжении веков, расскажу, каково было жить в коммуналке в центре города в середине 60-х, и познакомлю с самыми красивыми достопримечательностями. И конечно, куда без ремесел — вы увидите, чем знамениты наши края.
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Ближайшие даты:
23
сен
24
сен
25
сен
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живая история

Мне хочется рассказать историю города так, чтобы вы смогли переместиться во времени и ощутили себя участниками всех этих событий. Защитниками Владимира во время монголо-татарского нашествия, медиками, которые спасали раненых в госпиталях во время Великой Отечественной войны, жителями коммуналки в 60-е годы прошлого века (о последнем могу рассказать со всеми подробностями — так прошло мое детство). Я покажу вам живую летопись города, не ограничиваясь сухим изложением фактов.

Расписной Владимир

Во время знакомства с городом мы пройдем по его центральным улицам — Спасской и Георгиевской. Вы посмотрите на них глазами местного жителя. Полюбуетесь памятниками белокаменного зодчества: Золотыми воротами, Успенским и Дмитриевским соборами. Посетите постоялый двор и смотровые площадки. А еще соприкоснетесь с традиционным владимирским ремеслом — знаменитыми на весь мир мстёрскими шкатулками.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, одевайтесь тепло и возьмите удобную обувь
  • Дополнительных расходов на маршруте нет, только личные траты

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Золотых ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 сен 2022
Огромное спасибо Владимиру. Экскурсия была просто потрясающей! Очень содержательная и интересная. Очень много исторических фактов в доступной форме. Нас трое взрослых абсолютно разных поколений и Владимир заинтересовал всех! Для родителей с ребенком могу смело рекомендовать эту экскурсию! Владимир не отвлекался на ребенка и входил в наше положение, не смотря на то, что ребенок иногда капризнячал! И самый главный плюс, Владимир любит свой город, за время прогулки мы напитались его эмоциями к городу и были просто в восторге.
Светлана
10 сен 2022
Большое спасибо Владимиру за экскурсию. Последовательно, с визуальными историческими отступлениями, интересно и увлекательно. Грамотная речь историка - что ещё можно добавить. Рекомендую!
А
29 авг 2022
Нам очень понравилось знакомиться с городом Владимиром вместе с Владимиром. Владимир интересно, весело, познавательно подавал материал, мы много фактов запомнили, долго потом обсуждали. Высший бал за экскурсию, всем рекомендую!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектураЗолотые Ворота🗽Популярные местаУспенский Собор🙏РелигиозныеУлицы и переулкиСмотровые площадкиДмитриевский собор

Похожие туры во Владимире

История Центрального парка культуры и отдыха Владимира
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
История Центрального парка культуры и отдыха Владимира
На экскурсии по Парку мы познакомимся с историей ВДНХ г
Ул. Мира, д. 24 А, г. Владимир
3 000 за всё до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Владимира
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии ВСМЗ
ВСМЗ
5
2 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру Владимира
Во время экскурсии по центру Владимира посетители узнают историю древнего города
Большая Московская ул. , 64
от 3 750 за всё до 5 чел.
Экскурсия по историческому центру Владимира и улице Георгиевской
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии ВСМЗ
ВСМЗ
Нет отзывов
Экскурсия по историческому центру Владимира и улице Георгиевской
Экскурсия познакомит с историей, основными достопримечательностями и архитектурными шедеврами Владимира
Большая Московская улица, 64, Владимир
23 сен
24 сен
30 сен
1 окт
1 500 за 1 человека
Обзорная экскурсия по историческому центру Владимира на транспорте заказчика
2 часа
Индивидуальная
до 45 чел.
Организатор экскурсии ВСМЗ
ВСМЗ
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по историческому центру Владимира на транспорте заказчика
Во время экскурсии по центру Владимира туристы узнают историю древнего города
Большая Московская улица, 64, Владимир
от 3 125 за всё до 5 чел.
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
3 отзыва
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
Владимир - один из городов Золотого кольца
Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
1 100 за 1 человека
Владимир и Боголюбово - многоликая история древней Руси
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
1 отзыв
Владимир и Боголюбово - многоликая история древней Руси
Представить многоликую историю древней столицы Руси - город Владимир без посещения Боголюбово невозможно
Театральная площадь
7 000 за всё до 10 чел.
Владимир - город с особой атмосферой
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
Нет отзывов
Владимир - город с особой атмосферой
Владимир - сказочный провинциальный город, на который обязательно стоит обратить внимание
Дворянская улица, 4, Владимир
3 500 за всё до 5 чел.
Владимир - город на холмах
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Владимир - город на холмах
Прогулка по Владимиру - это путешествие на машине времени в город белокаменный
ул. Большая Московская д. 74
Сегодня
Завтра
24 сен
25 сен
3 800 за всё до 8 чел.
Увидеть все хиты древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
6 отзывов
Увидеть все хиты древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Приглашаю гостей на прогулку по историческому центру Владимира
Большая Московская улица, 54, Владимир
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
2 500 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия по Владимиру
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
4.9
13 отзывов
Групповая экскурсия по Владимиру
История Владимира полна загадок и резких поворотов, но мы с вами разберёмся во всех её хитросплетениях
ул. Большая Московская, д. 60, Дмитриевский собор
Сегодня
24 сен
25 сен
26 сен
700 за 1 человека
Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
4 отзыва
Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру
Владимир - город, жемчужина Золотого кольца России
По согласованию с гидом
от 3 500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю
Вас ждёт насыщенное путешествие по красивейшим городам Золотого кольца - Суздалю, Владимиру и Боголюбово
По договорённости с гидом
от 10 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владимире
ХОРОШО
🧭
ТАМ