Соборы и церкви

Первым пунктом нашего маршрута станет Дмитриевский собор — белокаменный шедевр владимиро-суздальского зодчества, построенный в 1190-х годах как дворцовый храм великого князя Всеволода. Рядом расположена Троицкая церковь — яркий пример неорусского стиля.

Далее мы увидим Успенский Кафедральный собор — величественный храм, который когда-то возвышался над киевским Софийским собором и считался главным храмом Руси.

Памятники и смотровые площадки

Мы пройдем по Соборной площади и взглянем на Золотые ворота — замечательный памятник оборонной архитектуры XII века. Они были покрыты золотом, но во время нашествия Золотой Орды они были ограблены.

Во время нашей прогулки мы посетим смотровые площадки, которые предлагают впечатляющие панорамные виды на город и реку Клязьма.

После нашей прогулки вы точно влюбитесь в этот древний город, который так гордо возвышается над берегами Клязьмы, сохраняя в своих стенах дух старины и величие русской истории.