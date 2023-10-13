Прогулка по истории Владимира: экскурсия к Золотым Воротам и Успенскому Собору
Владимир — один из самых древних городов России, основанный в 990 году, более чем за век до появления Москвы.
Мы начинаем наше путешествие по времени, прогуливаясь по древним улицам города — Георгиевской и Большой Московской.
Мы начинаем наше путешествие по времени, прогуливаясь по древним улицам города — Георгиевской и Большой Московской.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Успенский Кафедральный собор
- Дмитриевский собор
- Золотые ворота
- Троицкую церковь
- Соборную площадь
- Смотровые площадки
- Пешеходная улица Георгиевская
- Улица Большая Московская
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Соборы и церкви
Первым пунктом нашего маршрута станет Дмитриевский собор — белокаменный шедевр владимиро-суздальского зодчества, построенный в 1190-х годах как дворцовый храм великого князя Всеволода. Рядом расположена Троицкая церковь — яркий пример неорусского стиля.
Далее мы увидим Успенский Кафедральный собор — величественный храм, который когда-то возвышался над киевским Софийским собором и считался главным храмом Руси.
Памятники и смотровые площадки
Мы пройдем по Соборной площади и взглянем на Золотые ворота — замечательный памятник оборонной архитектуры XII века. Они были покрыты золотом, но во время нашествия Золотой Орды они были ограблены.
Во время нашей прогулки мы посетим смотровые площадки, которые предлагают впечатляющие панорамные виды на город и реку Клязьма.
После нашей прогулки вы точно влюбитесь в этот древний город, который так гордо возвышается над берегами Клязьмы, сохраняя в своих стенах дух старины и величие русской истории.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Золотые воротаЗавершение: По согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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