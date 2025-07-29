Прогулка в прошлое: по старинным улочкам Владимира

Владимир - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его древним улицам, узнайте о великих соборах и насладитесь видами на реку Клязьма
Владимир - один из старейших городов России, основанный в 990 году.

Здесь можно увидеть Дмитриевский собор, шедевр белокаменного зодчества, и Троицкую церковь в неорусском стиле. Успенский Кафедральный собор когда-то считался главным храмом Руси. Золотые ворота, памятник оборонной архитектуры XII века, также впечатляют.

Прогулка по Соборной площади и смотровым площадкам подарит незабываемые виды на город и реку Клязьма
4.5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные древние соборы
  • 🕌 Памятники архитектуры XII века
  • 🌉 Впечатляющие панорамные виды
  • 🏞️ Историческая атмосфера города
  • 🚶‍♂️ Прогулка по старинным улицам

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Владимира - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, а виды на реку Клязьма завораживают. В апреле и октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, прогулка по Владимиру возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Прогулка в прошлое: по старинным улочкам Владимира

Что можно увидеть

  • Дмитриевский собор
  • Троицкая церковь
  • Успенский Кафедральный собор
  • Золотые ворота

Описание экскурсии

Соборы и церкви

Первым пунктом нашего маршрута станет Дмитриевский собор — удивительный белокаменный шедевр владимиро-суздальского зодчества, возведенный в 1190-х годах как дворцовый храм великого князя Всеволода.

Рядом расположен Троицкая церковь, которая является ярким примером неорусского стиля. Каждый ее элемент привлекает внимание и восхищает красотой.

Следующим этапом нашего путешествия станет Успенский Кафедральный собор — величественный храм, когда-то возвышавшийся над киевским Софийским собором и считавшийся главным храмом Руси.

Памятники и смотровые площадки

Мы прогуляемся по Соборной площади и сможем полюбоваться Золотыми воротами — выдающимся памятником оборонной архитектуры XII века. Эти ворота были покрыты золотом, но, к сожалению, во время нашествия Золотой Орды они были ограблены.

В ходе нашей прогулки также посетим смотровые площадки, откуда открываются потрясающие панорамные виды на город и реку Клязьму.

После этой увлекательной экскурсии вы точно влюбитесь в этот древний город, который величественно возвышается над берегами Клязьмы, сохраняя в своих стенах дух старины и величие русской истории.

ежедневно

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Успенский Кафедральный собор
  • Дмитриевский собор
  • Золотые ворота
  • Троицкую церковь
  • Соборную площадь
  • Смотровые площадки
  • Пешеходная улица Георгиевская
  • Улица Большая Московская
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Золотые ворота
Завершение: По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Мы были с гидом Еленой. Потрясающий экскурсовод, рассказывал с удовольствием и интересом. Познакомила со всеми основными местами города, интересными, старинными и красивыми.
Мы остались очень довольны!
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С
Познакомились с главными достопримечательностями Владимира. Экскурсия очень интересная. Но для взрослых) дети не готовы воспринимать исторические данные.
Спасибо да экскурсию Елене
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Ю
Впечатление от экскурсии неоднозначное. Сложилось ощущение выхваченности центра города и отдельных домов из общей истории Владимира. Хотя все факты по ходу экскурсии были изложены и видно, что Марина Валерьевна владеет информацией в полной мере.
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В
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П
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Л
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