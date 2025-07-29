Прогулка в прошлое: по старинным улочкам Владимира
Владимир - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его древним улицам, узнайте о великих соборах и насладитесь видами на реку Клязьма
Владимир - один из старейших городов России, основанный в 990 году.
Здесь можно увидеть Дмитриевский собор, шедевр белокаменного зодчества, и Троицкую церковь в неорусском стиле. Успенский Кафедральный собор когда-то считался главным храмом Руси. Золотые ворота, памятник оборонной архитектуры XII века, также впечатляют.
Прогулка по Соборной площади и смотровым площадкам подарит незабываемые виды на город и реку Клязьма
Лучшее время для посещения Владимира - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, а виды на реку Клязьма завораживают. В апреле и октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, прогулка по Владимиру возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дмитриевский собор
Троицкая церковь
Успенский Кафедральный собор
Золотые ворота
Описание экскурсии
Соборы и церкви
Первым пунктом нашего маршрута станет Дмитриевский собор — удивительный белокаменный шедевр владимиро-суздальского зодчества, возведенный в 1190-х годах как дворцовый храм великого князя Всеволода.
Рядом расположен Троицкая церковь, которая является ярким примером неорусского стиля. Каждый ее элемент привлекает внимание и восхищает красотой.
Следующим этапом нашего путешествия станет Успенский Кафедральный собор — величественный храм, когда-то возвышавшийся над киевским Софийским собором и считавшийся главным храмом Руси.
Памятники и смотровые площадки
Мы прогуляемся по Соборной площади и сможем полюбоваться Золотыми воротами — выдающимся памятником оборонной архитектуры XII века. Эти ворота были покрыты золотом, но, к сожалению, во время нашествия Золотой Орды они были ограблены.
В ходе нашей прогулки также посетим смотровые площадки, откуда открываются потрясающие панорамные виды на город и реку Клязьму.
После этой увлекательной экскурсии вы точно влюбитесь в этот древний город, который величественно возвышается над берегами Клязьмы, сохраняя в своих стенах дух старины и величие русской истории.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Успенский Кафедральный собор
Дмитриевский собор
Золотые ворота
Троицкую церковь
Соборную площадь
Смотровые площадки
Пешеходная улица Георгиевская
Улица Большая Московская
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Золотые ворота
Завершение: По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
–
2
–
1
1
А
Алена
Мы были с гидом Еленой. Потрясающий экскурсовод, рассказывал с удовольствием и интересом. Познакомила со всеми основными местами города, интересными, старинными и красивыми. Мы остались очень довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Познакомились с главными достопримечательностями Владимира. Экскурсия очень интересная. Но для взрослых) дети не готовы воспринимать исторические данные. Спасибо да экскурсию Елене
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Впечатление от экскурсии неоднозначное. Сложилось ощущение выхваченности центра города и отдельных домов из общей истории Владимира. Хотя все факты по ходу экскурсии были изложены и видно, что Марина Валерьевна владеет информацией в полной мере.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Валентина
Вам был полезен этот отзыв?
П
Погребная
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Людмила
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владимира
Похожие экскурсии на «Прогулка в прошлое: по старинным улочкам Владимира»