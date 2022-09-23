Настоящий древний город

Владимир и сейчас можно считать столицей, только туристической: город является самым посещаемым из городов Золотого кольца. Мы предлагаем вам осмотреть этот прекрасный город церквей и храмов, обратить внимание, как они выделяются среди городских построек и какой городской колорит создают. Владимир — это яркий пример настоящего древнего русского города, который сквозь годы сохранил свой дух.

На протяжении всего маршрута нас будут сопровождать древние Владимирские храмы, сохранившиеся с XII века и пережившие татаро-монгольское нашествие. И вы убедитесь, что Владимир неспроста называют городом церквей и храмов. Мы пройдем сквозь Золотые ворота, как Екатерина II, но с нами не произойдет случившегося с ней курьеза. Также мы расскажем, почему Золотые ворота так называются, хотя цвета они белого.

А что во Владимире есть кремль, вы знали?

Да, есть! И его мы вам тоже покажем. А он особенный, не похожий на другие русские крепости.

Дух древнего Владимира сохранили музеи, которые расположились практически во всех зданиях на нашем пути. Вы не только увидите вокруг себя древний город, но и сможете прикоснуться к предметам быта владимирцев.

Ну что, начинаем?