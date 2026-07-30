то посмотреть во Владимире за 2 часа? Отправьтесь в увлекательный пеший тур по одному из древнейших городов России! Наша экскурсия по Владимиру проведёт вас через легендарные Золотые ворота, расскажет тайны
Описание квеста
За 2 часа вы увидите главные символы Владимира – города с тысячелетней историей. Узнаете, чем он прославился и какие тайны хранят его стены. Что в программе? Золотые ворота: загадка названия и истории обороны от монголов. Дмитриевский собор: храм с резными стенами, где каждый узор – символ. Пешеходная улица: старинные здания, памятник козлу и смешные истории о прошлом. Успенский собор: место, где венчали князей, с фресками Андрея Рублёва. Кому подойдет? Тем, кто хочет за пару часов прикоснуться к тысячелетней истории Руси и любит рассказы о древних городах. Время прохождения:
120 минут
Расстояние маршрута:
3 км.
Точек остановок: 25 Важная информация: Квест-экскурсия Важно – гид не встретит вас! Это не обычная экскурсия – здесь нет экскурсовода, толпы туристов, строгого расписания или очередей. Вы сами решаете, когда начать – хоть утром, хоть вечером. Сервис работает 24/7. Ваш проводник – виртуальный гид, который в игровой форме откроет самые интересные места и тайные уголки города, превращая прогулку в настоящее путешествие. Гуляйте, изучайте, наслаждайтесь – полная свобода в ваших руках! Хотите кофе? Остановитесь в уютном кафе. Любите перекусывать на ходу? Пожалуйста! Селфи с достопримечательностями? Сколько угодно. Дождь застал врасплох? Не беда – прервитесь и продолжите завтра или даже через год, когда захотите. Берите с собой только тех, с кем вам комфортно – никаких лишних попутчиков. А главное – это не просто прогулка! Вас ждут увлекательные задания: найдите ответ на загадку, чтобы открыть следующую точку маршрута. Информация о достопримечательностях + игра = идеальный микс для незабываемого опыта. Исследуйте город в своем ритме – с нами вы свободны как никогда!
В любое удобное время, в любой день
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Святого Розария
- Театральная площадь
- Музей Хрусталя
- Реальное училище
- Золотые ворота
- Козлов вал, Водонапорная башня
- Никольская церковь
- Спасская церковь
- Георгиевская улица
- Большая Московская улица
- Пятницкая горка
- Дом дружбы
- Памятник 850 лет Владимиру
- Памятник Андрею Рублеву, памятник князю Владимиру
- Успенский собор
- Здание Присутственных мест
- Дмитриевский собор
- Исторический музей
- Николо-Кремлевская церковь
- Богородице-Рождественский монастырь
Что включено
- Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете на сайте turest. in
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Собор Святого Розария
Завершение: Большая Московская улица, 68
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Квест-экскурсия
- Важно - гид не встретит вас! Это не обычная экскурсия - здесь нет экскурсовода, толпы туристов, строгого расписания или очередей. Вы сами решаете, когда начать - хоть утром, хоть вечером. Сервис работает 24/7
- Ваш проводник - виртуальный гид, который в игровой форме откроет самые интересные места и тайные уголки города, превращая прогулку в настоящее путешествие. Гуляйте, изучайте, наслаждайтесь - полная свобода в ваших руках
- Хотите кофе? Остановитесь в уютном кафе. Любите перекусывать на ходу? Пожалуйста! Селфи с достопримечательностями? Сколько угодно. Дождь застал врасплох? Не беда - прервитесь и продолжите завтра или даже через год, когда захотите. Берите с собой только тех, с кем вам комфортно - никаких лишних попутчиков
- А главное - это не просто прогулка! Вас ждут увлекательные задания: найдите ответ на загадку, чтобы открыть следующую точку маршрута. Информация о достопримечательностях + игра = идеальный микс для незабываемого опыта
- Исследуйте город в своем ритме - с нами вы свободны как никогда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Понравилась информацию структурированная, понравился бродить в своем темпе, заходя на экскурсии в процессе хождения.
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Г
Очень интересный формат! Купила из любопытства. Осталась очень довольна и под впечатлением! Всем рекомендую попробовать: это что то новое и прогулка сразу обретает цель и структуру, обрастает новыми интересными знаниями и эмоциями. Мы проходили 2 дня: не спеша, попутно перекусывая, когда начало темнеть решили перенести на утро следующего дня. Вся история сохраняется. В общем классно погуляли!
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С
Открыли для себя современный вид экскурсии-квест. Уже прошли Н. Новгород, Кострому и морозным ясным днём пошли покорять Владимир. Во время экскурсии узнаешь историю города, знакомишься с достопримечательностями и отвечаешь на
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О
Увидела практически все достопримечательности! Была в туре Суздаль- Владимир, после заселения в гостиницу Владимира отправилась самостоятельно на экскурсию с наушниками и осталась очень довольна!!! Все грамотно, точно, понятно, интересно!!! На следующий день с группой не было ощущения, что все на бегу, так как уже везде побывала. Погружение в историю, в е прекрасно!!! Буду всегда пользоваться данным предложением!!!
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Е
В целом не плохо, до конца не хватило сил пройти. Остановились на Успенском соборе. Не хватило фото локации и аудиогид, трудно читать текст. На реальном училище нет барельефов. Не смогли правно ответить, с трудом нашли как продолжить игру. Задания именно во Владимире показались, трудные. . в отличие от Суздаль, там все понравилось, но фото локации лучше сделалать. Спасибо
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Э
Очень понравилось. Будем брать такие экскурсии в других городах. Единственное, не знаю можно это сделать или нет, очень тихо, если включать аудиозапись. Громкость телефона была на полную, но приходилось прислушиваться. Со мной были 2 детей 14 лет, утомились в конце, но все равно с удовольствием прошли до конца. Спасибо.
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Входит в следующие категории Владимира
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