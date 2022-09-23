Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»

Мы погуляем по улице, которую называют Владимирским Арбатом

Мы погуляем по улице, которую называют Владимирским Арбатом, посмотрим старое пожарное депо и узнаем, зачем пожарники держали в штате козла.

Жемчужиной нашего маршрута станет осмотр Дмитриевского собора! Мы осмотрим и постараемся разгадать загадку его рельефов. Поверьте, они хранят очень много тайн!
Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»

Что вас ожидает 🤩

  • Дом ксёндза, Собор святого розария
  • Театральная площадь, Музей Хрусталя
  • Реальное училище
  • Золотые ворота
  • Козлов вал, Водонапорная башня
  • Никольская церковь, Спасская церковь
  • Георгиевская улица
  • Большая Московская улица
  • Пятницкая горка
  • Дом дружбы, Памятник 850 лет Владимиру
  • Памятник Андрею Рублеву, памятник князю Владимиру
  • Успенский собор
  • Здание Присутственных мест
  • Дмитриевский собор
  • Исторический музей
  • Николо-Кремлевская церковь
  • Богородице-Рождественский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Настоящий древний город

Владимир и сейчас можно считать столицей, только туристической: город является самым посещаемым из городов Золотого кольца. Мы предлагаем вам осмотреть этот прекрасный город церквей и храмов, обратить внимание, как они выделяются среди городских построек и какой городской колорит создают. Владимир — это яркий пример настоящего древнего русского города, который сквозь годы сохранил свой дух.
На протяжении всего маршрута нас будут сопровождать древние Владимирские храмы, сохранившиеся с XII века и пережившие татаро-монгольское нашествие. И вы убедитесь, что Владимир неспроста называют городом церквей и храмов. Мы пройдем сквозь Золотые ворота, как Екатерина II, но с нами не произойдет случившегося с ней курьеза. Также мы расскажем, почему Золотые ворота так называются, хотя цвета они белого.
А что во Владимире есть кремль, вы знали?
Да, есть! И его мы вам тоже покажем. А он особенный, не похожий на другие русские крепости.
Дух древнего Владимира сохранили музеи, которые расположились практически во всех зданиях на нашем пути. Вы не только увидите вокруг себя древний город, но и сможете прикоснуться к предметам быта владимирцев.
Ну что, начинаем?

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете на сайте turest.in
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Собор Святого Розария
Завершение: Большая Московская улица, 68
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием "Владимир – столица Руси". Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
  • Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
  • Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
  • После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах.
  • Если у вас возникнут вопросы вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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