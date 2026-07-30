За 2 часа вы увидите главные символы Владимира – города с тысячелетней историей. Узнаете, чем он прославился и какие тайны хранят его стены. Что в программе? Золотые ворота: загадка названия и истории обороны от монголов. Дмитриевский собор: храм с резными стенами, где каждый узор – символ. Пешеходная улица: старинные здания, памятник козлу и смешные истории о прошлом. Успенский собор: место, где венчали князей, с фресками Андрея Рублёва. Кому подойдет? Тем, кто хочет за пару часов прикоснуться к тысячелетней истории Руси и любит рассказы о древних городах. Время прохождения:

120 минут

Расстояние маршрута:

3 км.

Точек остановок: 25 Важная информация: Квест-экскурсия Важно – гид не встретит вас! Это не обычная экскурсия – здесь нет экскурсовода, толпы туристов, строгого расписания или очередей. Вы сами решаете, когда начать – хоть утром, хоть вечером. Сервис работает 24/7. Ваш проводник – виртуальный гид, который в игровой форме откроет самые интересные места и тайные уголки города, превращая прогулку в настоящее путешествие. Гуляйте, изучайте, наслаждайтесь – полная свобода в ваших руках! Хотите кофе? Остановитесь в уютном кафе. Любите перекусывать на ходу? Пожалуйста! Селфи с достопримечательностями? Сколько угодно. Дождь застал врасплох? Не беда – прервитесь и продолжите завтра или даже через год, когда захотите. Берите с собой только тех, с кем вам комфортно – никаких лишних попутчиков. А главное – это не просто прогулка! Вас ждут увлекательные задания: найдите ответ на загадку, чтобы открыть следующую точку маршрута. Информация о достопримечательностях + игра = идеальный микс для незабываемого опыта. Исследуйте город в своем ритме – с нами вы свободны как никогда!