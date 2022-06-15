Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

В усадьбу Храповицкого

В усадьбу Храповицкого
В усадьбу Храповицкого
В усадьбу Храповицкого
В усадьбу Храповицкого
В усадьбу Храповицкого
В усадьбу Храповицкого
Приглашаем совершить путешествие во французский замок в мещерских лесах!
Владимирский замок Храповицкого и окружающие его строения вошли в топ-10 самых интересных заброшенных усадеб России.
Главный усадебный дом, который строился в 2 этапа, напоминает старинные французские замки долины реки Луары эпохи поздней готики и раннего Ренессанса. Вторым этапом строительства стала башня-донжон в стиле английской готики. Его прототипом считается замок Балморал в Шотландии, резиденция британских монархов.
С середины XIX века Усадьба Муромцево принадлежала дворянскому роду Храповицких. Владелец, решив перестроить усадьбу, пригласил московского архитектора Петра Самойловича Бойцова. В конце XIX – начале XX века в Муромцево был создан уникальный архитектурно-парковый ансамбль, включавший до 70 каменных и деревянных построек.
Сейчас усадьба находится под крылом нашего Владмиро-Суздальского музея-заповедника. Территория облагораживается, в имении комфортно совершать пешие прогулки.
Мы с вами посетим визитный центр, посмотрим макет усадьбы и фильм о семействе Храповицких. А потом музейный работник проведет нас по имению, подробно расскажет о постройках и парке.
Во время прогулки мы увидим: главный дом, конный и скотный дворы, лодочный и музыкальный павильоны, зайдем в сохранившуюся церковь церковь Александры римской (действующая).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на автомобиле туда-обратно
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты в экспозицию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь
Завершение: Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Понедельник - выходной день в музее.
  • Возьмите с собой перекус. Нам откроют лодочный домик. В нем есть микроволновка, чайник. Можно пообедать на берегу живописных прудов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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