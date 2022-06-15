Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

Приглашаем совершить путешествие во французский замок в мещерских лесах!

Владимирский замок Храповицкого и окружающие его строения вошли в топ-10 самых интересных заброшенных усадеб России.

Главный усадебный дом, который строился в 2 этапа, напоминает старинные французские замки долины реки Луары эпохи поздней готики и раннего Ренессанса. Вторым этапом строительства стала башня-донжон в стиле английской готики. Его прототипом считается замок Балморал в Шотландии, резиденция британских монархов.

С середины XIX века Усадьба Муромцево принадлежала дворянскому роду Храповицких. Владелец, решив перестроить усадьбу, пригласил московского архитектора Петра Самойловича Бойцова. В конце XIX – начале XX века в Муромцево был создан уникальный архитектурно-парковый ансамбль, включавший до 70 каменных и деревянных построек.

Сейчас усадьба находится под крылом нашего Владмиро-Суздальского музея-заповедника. Территория облагораживается, в имении комфортно совершать пешие прогулки.

Мы с вами посетим визитный центр, посмотрим макет усадьбы и фильм о семействе Храповицких. А потом музейный работник проведет нас по имению, подробно расскажет о постройках и парке.

Во время прогулки мы увидим: главный дом, конный и скотный дворы, лодочный и музыкальный павильоны, зайдем в сохранившуюся церковь церковь Александры римской (действующая).