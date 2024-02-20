Приглашаю Вас совершить обзорную экскурсию по моему родному и любимому городу Владимиру, который сохранил своё былое величие столицы Северо-Восточной Руси.
В ходе экскурсии я расскажу вам интересные факты о городе, познакомлю с шедеврами белокаменного зодчества XII века и проведу на смотровые площадки с лучшим панорамным видом.
В ходе экскурсии я расскажу вам интересные факты о городе, познакомлю с шедеврами белокаменного зодчества XII века и проведу на смотровые площадки с лучшим панорамным видом.
Ближайшие даты:
20
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фев
21
фев
фев
22
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26
фев
фев
27
фев
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28
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29
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Золотые ворота
- Свято-Успенский кафедральный собор
- Собор Дмитрия Солунского
- Георгиевский храм
- Соборная площадь
- Смотровые площадки города и др
Описание
В ходе экскурсии вы увидите:
- Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного искусства;
- Свято-Успенский кафедральный собор – храм, где венчались на великое княжение князья Владимирские и Московские;
- Собор Дмитрия Солунского – резная «белокаменная книга»;
- Георгиевский храм;
- Соборную площадь;
- Смотровые площадки города. А еще я расскажу вам о замечательных музеях, в которых Вы сможете побывать самостоятельно.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Билет в Успенский собор
- Билет в Дмитриевский собор -230 р
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Соборная площадь. Памятник Андрею РублёвуЗавершение: ул. Дворянская 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, по договоренностиЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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