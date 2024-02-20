Владимир - город великих воспоминаний и чтимых святынь

Индивидуальная экскурсия во Владимире
Приглашаю Вас совершить обзорную экскурсию по моему родному и любимому городу Владимиру, который сохранил своё былое величие столицы Северо-Восточной Руси.

В ходе экскурсии я расскажу вам интересные факты о городе, познакомлю с шедеврами белокаменного зодчества XII века и проведу на смотровые площадки с лучшим панорамным видом.
Владимир - город великих воспоминаний и чтимых святынь
Владимир - город великих воспоминаний и чтимых святынь
Владимир - город великих воспоминаний и чтимых святынь
Ближайшие даты:
20
фев
21
фев
22
фев
26
фев
27
фев
28
фев
29
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Золотые ворота
  • Свято-Успенский кафедральный собор
  • Собор Дмитрия Солунского
  • Георгиевский храм
  • Соборная площадь
  • Смотровые площадки города и др

Описание

В ходе экскурсии вы увидите:

  • Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного искусства;
  • Свято-Успенский кафедральный собор – храм, где венчались на великое княжение князья Владимирские и Московские;
  • Собор Дмитрия Солунского – резная «белокаменная книга»;
  • Георгиевский храм;
  • Соборную площадь;
  • Смотровые площадки города. А еще я расскажу вам о замечательных музеях, в которых Вы сможете побывать самостоятельно.

Ежедневно, по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет в Успенский собор
  • Билет в Дмитриевский собор -230 р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь. Памятник Андрею Рублёву
Завершение: ул. Дворянская 4
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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