Анна проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Сопка Крестовая

Она находится на полуострове Шкота, на высоте 89 метров над уровнем моря 🌊. Отсюда вам откроются дивные виды на бухту Золотой рог и пролив Босфор Восточный, на два вантовых моста — гордость Владивостока. Любопытно будет увидеть также железнодорожный узел, морской порт и контейнерный терминал у подножья горы ⛰️. Вы узнаете, каким планам насчет сопки не суждено было сбыться.

Сопка Орлиная

Это центральная вершина Владивостока высотой 199 метров. Она подарит вам круговую панораму города-порта: вы лучше поймете его устройство и узнаете о разных районах. Здесь особенно красиво 🤩 в темное время суток, когда сияет телебашня и миллионы городских огней отражаются в водах Золотого Рога.

Сопка Шошина

С её высоты 212 метров виднеется долина Первой речки. На этой каменистой горе с буйной растительностью вы ощутите свободу и взглянете на совершенно другой город…

Сопка Попова

Вы увидите хорошо сохранившиеся остатки форта № 3 Владивостокской крепости и узнаете о её роли. В ясную погоду с горы открывается вид на многие километры вокруг — Амурский и Уссурийский заливы одновременно!

Сопка Холодильник

Самая высокая сопка Владивостока обязана названием мясохолодильнику, построенному у подножия горы больше 100 лет назад. Здесь вы рассмотрите оборонительные сооружения начала 20 века и батарею «Четыре пушки», полюбуетесь городом и Амурским заливом.

Организационные детали