Анна проводит ещё 3 экскурсии

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5 сопок Владивостока на внедорожнике

Прочувствовать уникальность городского ландшафта и услышать о прошлом живописных гор

Анна
Анна – представитель из Владивостока
У нас во Владивостоке жилые кварталы тесно зажаты между морем и сопками — так на Дальнем Востоке называют пологие горы ⛰️ высотой до 1000 м.

Минуя туристические видовые площадки, вы попадете на самые вершины сопок.

Здесь ветер, трава, камни, свобода! Вы вдоволь полюбуетесь заливами и мостами, поймете устройство Владивостока и узнаете необычные факты.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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5 сопок Владивостока на внедорожнике
5 сопок Владивостока на внедорожнике

Что вас ожидает

Сопка Крестовая
Она находится на полуострове Шкота, на высоте 89 метров над уровнем моря 🌊. Отсюда вам откроются дивные виды на бухту Золотой рог и пролив Босфор Восточный, на два вантовых моста — гордость Владивостока. Любопытно будет увидеть также железнодорожный узел, морской порт и контейнерный терминал у подножья горы ⛰️. Вы узнаете, каким планам насчет сопки не суждено было сбыться.

Сопка Орлиная
Это центральная вершина Владивостока высотой 199 метров. Она подарит вам круговую панораму города-порта: вы лучше поймете его устройство и узнаете о разных районах. Здесь особенно красиво 🤩 в темное время суток, когда сияет телебашня и миллионы городских огней отражаются в водах Золотого Рога.

Сопка Шошина
С её высоты 212 метров виднеется долина Первой речки. На этой каменистой горе с буйной растительностью вы ощутите свободу и взглянете на совершенно другой город…

Сопка Попова
Вы увидите хорошо сохранившиеся остатки форта № 3 Владивостокской крепости и узнаете о её роли. В ясную погоду с горы открывается вид на многие километры вокруг — Амурский и Уссурийский заливы одновременно!

Сопка Холодильник
Самая высокая сопка Владивостока обязана названием мясохолодильнику, построенному у подножия горы больше 100 лет назад. Здесь вы рассмотрите оборонительные сооружения начала 20 века и батарею «Четыре пушки», полюбуетесь городом и Амурским заливом.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость.
  • Маршрут несложный: ходим мало — смотрим много!
  • Запланирована остановка на чай (термос и перекус можно взять с собой)
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе железнодорожного вокзала
5 сопок Владивостока на внедорожнике
5 сопок Владивостока на внедорожнике
5 сопок Владивостока на внедорожнике
5 сопок Владивостока на внедорожнике
5 сопок Владивостока на внедорожнике
5 сопок Владивостока на внедорожнике
5 сопок Владивостока на внедорожнике
5 сопок Владивостока на внедорожнике
5 сопок Владивостока на внедорожнике
5 сопок Владивостока на внедорожнике

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Мы команда гидов с 12-летним опытом работы, победители ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья». Специализируемся на турах по Приморскому краю. Давно и успешно работаем со сборными и организованными группами школьников и студентов, жителей и гостей города. Стараемся постоянно обновлять список маршрутов, искать для наших путешественников новые, интересные места!
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