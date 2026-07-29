Анна проводит ещё 3 экскурсии

Прочувствовать уникальность городского ландшафта и услышать о прошлом живописных гор
У нас во Владивостоке жилые кварталы тесно зажаты между морем и сопками — так на Дальнем Востоке называют пологие горы высотой до 1000 м. Минуя туристические видовые площадки, вы попадете на самые вершины сопок.
Здесь ветер, трава, камни, свобода! Вы вдоволь полюбуетесь заливами и мостами, поймете устройство Владивостока и узнаете необычные факты.
Она находится на полуострове Шкота, на высоте 89 метров над уровнем моря. Отсюда вам откроются дивные виды на бухту Золотой рог и пролив Босфор Восточный, на два вантовых моста — гордость Владивостока. Любопытно будет увидеть также железнодорожный узел, морской порт и контейнерный терминал у подножья горы. Вы узнаете, каким планам насчет сопки не суждено было сбыться.
Сопка Орлиная
Это центральная вершина Владивостока высотой 199 метров. Она подарит вам круговую панораму города-порта: вы лучше поймете его устройство и узнаете о разных районах. Здесь особенно красиво в темное время суток, когда сияет телебашня и миллионы городских огней отражаются в водах Золотого Рога.
Сопка Попова
Вы увидите хорошо сохранившиеся остатки форта № 3 Владивостокской крепости и узнаете о её роли. В ясную погоду с горы открывается вид на многие километры вокруг — Амурский и Уссурийский заливы одновременно!
Сопка Бурачка
Вы подниметесь по удобной лестницы и насладитесь видом на Владивосток. Панорама на 360 градусов!
Сопка Комарова
Одна из живописнейших сопок в микрорайоне «Зелёный угол». С вершины открывается потрясающий обзор на бухту Золотой Рог, начиная от площади Луговая и заканчивая вантовым мостом. Названа в честь одного из основателей города, прапорщика Николая Васильевича Комарова
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость.
Маршрут несложный: ходим мало — смотрим много!
Запланирована остановка на чай (термос и перекус можно взять с собой)
Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1060 туристов
Мы победители ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья». Специализируемся на турах по Приморскому краю. Давно и успешно работаем со сборными и организованными группами школьников и студентов, жителей и гостей города. Стараемся постоянно обновлять список маршрутов, искать для наших путешественников новые, интересные места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
Экскурсий по сопках предлагается много, но эта сразу обратила внимание из-за набора предлагаемых локаций. Она уникальна тем, что включает в себя и традиционные,"обязательные" сопки - Крестовая, Бурачка, Орлиное Гнездо, и читать дальшеуменьшить
редчайшие (даже труднодоступные) - Комарова, Попова. С каждой сопки (благодаря солнечной погоде) Владивосток раскрывается по-особому. Мы получили прекрасное представление о городе. Огромная благодарность нашему гиду Сергею Анатольевичу за выбор локаций, интереснейшие рассказы о реализованных и нереализованных планах строительства во Владивостоке, потрясающие сведения о судьбах детей в годы гражданской войны. Михаил, Анастасия, Аня.
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О
Ольга
Огромная благодарность нашему экскурсоводу. Его авторский тур просто волшебство. Мы побывали там где никогда бы сами не оказались. Он нас доставлял на вершины только ему ведомыми дорогами. Сергей Анатольевич спасибо огромное, надеемся еще попасть на ваши эксклюзивные маршруты.
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