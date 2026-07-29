Анна проводит ещё 3 экскурсии

У нас во Владивостоке жилые кварталы тесно зажаты между морем и сопками — так на Дальнем Востоке называют пологие горы высотой до 1000 м. Минуя туристические видовые площадки, вы попадете на самые вершины сопок. Здесь ветер, трава, камни, свобода! Вы вдоволь полюбуетесь заливами и мостами, поймете устройство Владивостока и узнаете необычные факты.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сопка Крестовая

Она находится на полуострове Шкота, на высоте 89 метров над уровнем моря. Отсюда вам откроются дивные виды на бухту Золотой рог и пролив Босфор Восточный, на два вантовых моста — гордость Владивостока. Любопытно будет увидеть также железнодорожный узел, морской порт и контейнерный терминал у подножья горы. Вы узнаете, каким планам насчет сопки не суждено было сбыться.

Сопка Орлиная

Это центральная вершина Владивостока высотой 199 метров. Она подарит вам круговую панораму города-порта: вы лучше поймете его устройство и узнаете о разных районах. Здесь особенно красиво в темное время суток, когда сияет телебашня и миллионы городских огней отражаются в водах Золотого Рога.

Сопка Попова

Вы увидите хорошо сохранившиеся остатки форта № 3 Владивостокской крепости и узнаете о её роли. В ясную погоду с горы открывается вид на многие километры вокруг — Амурский и Уссурийский заливы одновременно!

Сопка Бурачка

Вы подниметесь по удобной лестницы и насладитесь видом на Владивосток. Панорама на 360 градусов!

Сопка Комарова

Одна из живописнейших сопок в микрорайоне «Зелёный угол». С вершины открывается потрясающий обзор на бухту Золотой Рог, начиная от площади Луговая и заканчивая вантовым мостом. Названа в честь одного из основателей города, прапорщика Николая Васильевича Комарова

Организационные детали