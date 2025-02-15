Восточное побережье острова Русский: всё самое-самое

Отправиться к живописнейшему мысу Тобизина, Новосильцевской батарее и форту Поспелова
Добро пожаловать на остров Русский.

Побывав здесь, вы поймёте, почему это место привлекает путешественников со всего мира, и узнаете о его уникальном климате.

Прогуляетесь по грандиозному мысу Тобизина, где мы расскажем, как экстремалы используют его в своих приключениях. Помимо невероятных пейзажей со скалами, вас ждут отголоски истории и любопытные факты.
Восточное побережье острова Русский: всё самое-самое
Восточное побережье острова Русский: всё самое-самое
Восточное побережье острова Русский: всё самое-самое
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

На восточном побережье острова Русский находятся самые известные природные и исторические объекты:

  • мыс Тобизина c его обрывистыми скалами, о которые разбиваются волны Японского моря
  • Новосильцевская батарея — часть Владивостокской крепости конца 19 века
  • форт Поспелова — мощное крепостное сооружение

А ещё…

  • Из окна автомобиля вы увидите Русский и Золотой мосты, Приморский океанариум, мысы Вятлина и Ахлестышева
  • Мы погрузим вас в историю Владивостока, мостов и острова Русский — вспомним досоветский, советский периоды, не забыв про современность
  • Вы услышите примечательные факты о тех местах, где мы будем останавливаться и которые будем проезжать

Организационные детали

  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников. В таком случае мы арендуем микроавтобус. Доплата — 1000 ₽ с человека
  • Дополнительно оплачивается вход на Новосильцевскую батарею и в форт Поспелова — 100 ₽ с человека. Льготный билет — 50 ₽ с человека

Как проходит путешествие:

  • Экскурсию можно начать до 10:00 или после 14:00
  • Мы встретим вас в удобном месте в центре города (трансфер за пределами города оплачивается отдельно)
  • Продолжительность указана средняя. Некоторые путешественники могут пройти маршрут быстрее, а некоторые — медленнее
  • Трансфер — на комфортабельном авто
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды

Дополнительные возможности:

  • остров Шкота — 4000 ₽
  • бухта Стеклянная — 3000 ₽
  • мореферма в бухте Воевода — 3000 ₽
  • или любое другое место по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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