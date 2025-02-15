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Добро пожаловать на остров Русский.



Побывав здесь, вы поймёте, почему это место привлекает путешественников со всего мира, и узнаете о его уникальном климате.



Прогуляетесь по грандиозному мысу Тобизина, где мы расскажем, как экстремалы используют его в своих приключениях. Помимо невероятных пейзажей со скалами, вас ждут отголоски истории и любопытные факты.