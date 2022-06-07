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Бухта Лазурная — бухта Уссурийского залива Японского моря

Бухта находится в окрестностях Владивостока. У дальневосточников по-прежнему популярно старое название бухты — Ша́мора. Средняя глубина бухты 4-7 м, длина побережья — 3 км. Южный входной мыс бухты — мыс Зелёный (старое название — мыс Лучинза), северный — мыс Крутой, расстояние между ними — 1,8 км. В бухту впадает река Лазурная. Бухта Лазурная — популярное место летнего отдыха жителей Владивостока и гостей Приморского края.

На побережье расположены дома отдыха и пансионаты. Пляж, самый большой и чистый во Владивостоке, отгорожен от автодороги, убран, построены водные аттракционы, развлекательные комплексы, летние домики, кафе и бары. Также отдыхающие организовывают палаточные лагеря. Напрокат сдаются лодки, катера, водные мотоциклы. На побережье проводятся дискотеки на открытом воздухе, в диско-барах проводятся музыкальные фестивали. В 2016 году пляж бухты по ряду показателей стал восьмым в рейтинге лучших популярных пляжей России.

Уникальное место — бухта Стеклянная во Владивостоке

Уникальность бухты, в том, что она усыпана кусочками битого стекла, по сути, это стеклянный пляж, на котором вперемешку песок, стекло и галька. К сожалению, уникальность этой бухты — это результат загрязнения природы человеком, т. к. когда-то эти красивые стекляшки были обычными бутылками. Пляж в бухте Стеклянной не единственный, в мире таких пляжей всего два, второй находится в Форт-Брэгг штат Калифорния США.

История образования пляжа в США такая же, как и во Владивостоке, когда-то на месте пляжа была свалка и после ее закрытия осталось куча битого стекла. Стеклянная бухта довольно уютное место, которое закрыто с двух сторон скалами, на самом пляже песок необычного темного цвета, а ближе к воде песок с галькой и стеклом. По пляжу можно не опасаясь ходить босиком, т. к. битое стекло море своими волнами отшлифовало и получился красивый необычный пляж. По обе стороны пляжа Стекляшки расположены красивые скалы, причем с левой стороны пляжа открывается вид на сползающие скалы, которые под наклоном уходят в море.

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