Бухта Шамора и пляж Стеклянный

Бухта Шамора (Лазурная) - 2 км песка, кафе и ресторанчики, прокаты. Пляж Стеклянный - разноцветные стеклышки, обточенные

Бухта Шамора (Лазурная) — 2 км песка, кафе и ресторанчики, прокаты. Пляж Стеклянный — разноцветные стеклышки, обточенные морем, вперемешку с мелкой галькой. Экскурсия с купанием в Японском море!
Бухта Шамора и пляж Стеклянный
Бухта Шамора и пляж Стеклянный
Бухта Шамора и пляж Стеклянный
Бухта Шамора и пляж Стеклянный
Бухта Шамора и пляж Стеклянный

Что вас ожидает 🤩

  • Бухта Стеклянная
  • Бухта Лазурная
  • Японское море

Что вас ожидает:

Бухта Лазурная — бухта Уссурийского залива Японского моря
Бухта находится в окрестностях Владивостока. У дальневосточников по-прежнему популярно старое название бухты — Ша́мора. Средняя глубина бухты 4-7 м, длина побережья — 3 км. Южный входной мыс бухты — мыс Зелёный (старое название — мыс Лучинза), северный — мыс Крутой, расстояние между ними — 1,8 км. В бухту впадает река Лазурная. Бухта Лазурная — популярное место летнего отдыха жителей Владивостока и гостей Приморского края.
На побережье расположены дома отдыха и пансионаты. Пляж, самый большой и чистый во Владивостоке, отгорожен от автодороги, убран, построены водные аттракционы, развлекательные комплексы, летние домики, кафе и бары. Также отдыхающие организовывают палаточные лагеря. Напрокат сдаются лодки, катера, водные мотоциклы. На побережье проводятся дискотеки на открытом воздухе, в диско-барах проводятся музыкальные фестивали. В 2016 году пляж бухты по ряду показателей стал восьмым в рейтинге лучших популярных пляжей России.
Уникальное место — бухта Стеклянная во Владивостоке
Уникальность бухты, в том, что она усыпана кусочками битого стекла, по сути, это стеклянный пляж, на котором вперемешку песок, стекло и галька. К сожалению, уникальность этой бухты — это результат загрязнения природы человеком, т. к. когда-то эти красивые стекляшки были обычными бутылками. Пляж в бухте Стеклянной не единственный, в мире таких пляжей всего два, второй находится в Форт-Брэгг штат Калифорния США.
История образования пляжа в США такая же, как и во Владивостоке, когда-то на месте пляжа была свалка и после ее закрытия осталось куча битого стекла. Стеклянная бухта довольно уютное место, которое закрыто с двух сторон скалами, на самом пляже песок необычного темного цвета, а ближе к воде песок с галькой и стеклом. По пляжу можно не опасаясь ходить босиком, т. к. битое стекло море своими волнами отшлифовало и получился красивый необычный пляж. По обе стороны пляжа Стекляшки расположены красивые скалы, причем с левой стороны пляжа открывается вид на сползающие скалы, которые под наклоном уходят в море.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь и возьмите с собой купальные принадлежности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Центральная площадь г. Владивостока
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь и возьмите с собой купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По четвергам в 11:00

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