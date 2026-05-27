Главные бухты Приморья скрыты за проливами и мысами, с набережной их не разглядеть. Моя задача — провести вас к одной из живописных бухт региона. Мы пройдём через пролив и, в зависимости от погоды, встанем у песчаной бухты Попова или в бухте Шкота с красными скалами. Вы будете купаться, гулять по островам, кататься на сапах. А на обед ждут макароны по-флотски!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы пройдём вдоль северной стороны полуострова Муравьева-Амурского, пересечём пролив Босфор Восточный и, минуя Русский остров, направимся либо к острову Попову, либо к острову Шкота.

По пути вы увидите:

Спортивную и Юбилейную набережные

мыс Бурный с одноимённой гостиницей

маяк Токаревского

острова «Уши»

бухту Рында

бухту Воевода

пролив Старка

В зависимости от погоды и волн для главной остановки выберем один из двух вариантов. При желании можно покататься на сапах или заняться снорклингом. В обоих случаях в программе купание, прогулки по острову и обед. Время пребывания на острове — около трёх часов.

Вариант 1. Остров Попова, бухта Пограничная. Если море позволит, остановимся именно здесь. Местные зовут эту бухту Французским пляжем. Вас ждёт песчаный берег в окружении живописных скал, где приятно купаться и отдыхать.

Вариант 2. Остров Шкота, северная бухта. Если море не позволит встать на якорь в бухте Пограничной, отправимся в закрытую северную бухту острова Шкота. Здесь царит свой колорит: красные скалы и изумрудная прозрачная вода.

Организационные детали

Прогулка пройдёт на катере Yamaha FR35 вместимостью 10 человек. В наличии спасательные жилеты и пледы

В стоимость входит: обед (макароны по-флотски, чай), перекус (бекон, варёные яйца, паштет, хлебцы, огурцы, помидоры, плавленый сыр)

Маски для снорклинга и сапы можно бесплатно взять у капитана

Прогулка может быть отменена при непогоде, запретах береговой охраны, большой накатной волне с юга (предложу альтернативный маршрут)

Что взять с собой