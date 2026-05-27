Через Русский остров к райской бухте на катере

Купаться в бухте Приморья, гулять по острову до видового мыса и обедать макаронами по-флотски
Главные бухты Приморья скрыты за проливами и мысами, с набережной их не разглядеть. Моя задача — провести вас к одной из живописных бухт региона.

Мы пройдём через пролив и, в зависимости от погоды, встанем у песчаной бухты Попова или в бухте Шкота с красными скалами. Вы будете купаться, гулять по островам, кататься на сапах. А на обед ждут макароны по-флотски!
Описание экскурсии

Мы пройдём вдоль северной стороны полуострова Муравьева-Амурского, пересечём пролив Босфор Восточный и, минуя Русский остров, направимся либо к острову Попову, либо к острову Шкота.

По пути вы увидите:

  • Спортивную и Юбилейную набережные
  • мыс Бурный с одноимённой гостиницей
  • маяк Токаревского
  • острова «Уши»
  • бухту Рында
  • бухту Воевода
  • пролив Старка

В зависимости от погоды и волн для главной остановки выберем один из двух вариантов. При желании можно покататься на сапах или заняться снорклингом. В обоих случаях в программе купание, прогулки по острову и обед. Время пребывания на острове — около трёх часов.

Вариант 1. Остров Попова, бухта Пограничная. Если море позволит, остановимся именно здесь. Местные зовут эту бухту Французским пляжем. Вас ждёт песчаный берег в окружении живописных скал, где приятно купаться и отдыхать.

Вариант 2. Остров Шкота, северная бухта. Если море не позволит встать на якорь в бухте Пограничной, отправимся в закрытую северную бухту острова Шкота. Здесь царит свой колорит: красные скалы и изумрудная прозрачная вода.

Организационные детали

  • Прогулка пройдёт на катере Yamaha FR35 вместимостью 10 человек. В наличии спасательные жилеты и пледы
  • В стоимость входит: обед (макароны по-флотски, чай), перекус (бекон, варёные яйца, паштет, хлебцы, огурцы, помидоры, плавленый сыр)
  • Маски для снорклинга и сапы можно бесплатно взять у капитана
  • Прогулка может быть отменена при непогоде, запретах береговой охраны, большой накатной волне с юга (предложу альтернативный маршрут)

Что взять с собой

  • Таблетки от укачивания (при необходимости — принять за 1 час до выхода)
  • Кроссовки с рифлёной подошвой

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции Моргородок
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 112 туристов
Я местный житель, гид и организатор туров и экскурсий во Владивостоке. Начал организовывать путешествия с 2019 года. Тогда моим увлечением был сапбординг. Я помогал гостям из Южной Кореи и Китая
освоить навигацию в бухтах Русского острова:) А также вывозил их в интересные природные места, в которые теперь вожу гостей из других городов России. Сам бывал во многих странах — от Востока до Запада. Познакомился с разными менталитетами, повидал много городов, так что наверняка знаю, что у нас уникальные места и что вам будет интересно. Сейчас работаю с проверенной временем командой гидов, которые увлекут историей, рассказами и проведут вас в самые интересные локации нашего края.

