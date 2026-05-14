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Дикое Приморье: необитаемый остров Шкота (из Владивостока)

Нетронутая природа, заброшенные военные объекты и свежевыловленные морепродукты
Сюда едут не за достопримечательностями, а за видами и атмосферой: первозданной красотой, тишиной и свободой. Вы останетесь один на один с морем, красными скалами, дикими пляжами. Увидите места, куда доходят немногие: скрытые тропы и смотровые, заброшенные военные объекты. А также вместе со мной добудете и прямо на берегу попробуете морепродукты.
5
2 отзыва
Дикое Приморье: необитаемый остров Шкота (из Владивостока)
Дикое Приморье: необитаемый остров Шкота (из Владивостока)
Дикое Приморье: необитаемый остров Шкота (из Владивостока)

Описание экскурсии

10:00–11:30 — дорога к острову

11:30–12:00 — переход затопленной насыпи

На остров доберёмся вброд — по колено или по пояс в воде. Расскажу, как и зачем была создана искусственная коса и почему остров долго был закрыт.

12:00–14:00 — прогулка по острову

Здесь особенно остро чувствуется мощь дикого Приморья, открываются невероятные панорамы и кажется, будто ты на краю света.

Вы увидите:

  • смотровые вдоль троп
  • обрывы, красные скалы, открытое море
  • остатки Владивостокской крепости: береговые батареи, бункеры, доты
  • узкий длинный мыс, куда добираются немногие

Вы узнаете:

  • какая здесь природа, чем отличается флора и фауна, как появились необычные ландшафты
  • какую роль эта земля играла в обороне города и почему считалась стратегическим объектом
  • как военные здесь жили, почему уехали и что оставили после себя

14:00–14:30 — отдых на пляже

К морю спустимся по верёвочному участку. Это потребует усилий — вместе решим, пойдём ли дальше.

Отдохнём на диком пляже: белый песок, редкие вертолёты и никого кроме нас. Раскрою, как остров меняется и куда жители ходят зимой, за что его ценят и почему это одно из моих любимых мест.

14:30–15:00 — прогулка вдоль берега

Вдоль моря увидим пещеры, гроты, красные скалы, где редко бывают гости. Дойдём к заброшенному маяку, у которого открываются головокружительные виды побережья.

15:00–16:00 — возвращение к перешейку

16:00–16:30 — вылов и дегустация морепродуктов

Если позволит погода, покажу, как добыть морского ежа. Попробуем его на берегу, а также поговорим, какие ещё деликатесы бывают и чем отличается морская культура на Дальнем Востоке.

16:30–18:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Едем на Toyota Vanguard, Nissan X-Trail или аналогичном кроссовере
  • Пешком преодолеем 6–7 км в комфортном темпе с остановками
  • Маршрут средней сложности, включает переход вброд и крутой верёвочный спуск. Подойдёт людям с базовой физической формой
  • Рекомендуемый возраст — 10–50 лет
  • В стоимость включены: питьевая вода, снеки, чай или морс, морепродукты. Вы можете взять с собой дополнительный перекус
  • При желании можно заказать обед в термоупаковке, который мы разогреем. Входят первое и второе на выбор — 1000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Для меня Приморье — не просто место работы, а часть жизни. Я родился во Владивостоке, много путешествую по краю и постоянно открываю новые маршруты, бухты и природные места. Люблю делать экскурсии
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живыми и настоящими — без скучных лекций и спешки. Мы можем гулять по мысам острова Русский, искать красивые дикие пляжи, смотреть форты Владивостокской крепости, дегустировать морских ежей и встречать закаты у моря. Покажу Владивосток глазами человека, который действительно знает и любит этот край.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Поездка оставила очень приятные впечатления, гид был пунктуален, очень общительный и внимательно следил за группой. При необходимости он останавливался в самых живописных местах. На острове Шкота мы увидели настоящее живое море, там полно морских звезд, ежей, устриц и даже раков-отшельников. Советую эту экскурсию всем, мы остались очень довольны!
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М
От имени всей нашей большой группы человек хочу сказать большое спасибо гиду за увлекательные экскурсии. Было здорово работать с настоящим профессионалом, который не просто хорошо знает свой город и регион, но и с душой делится этой информацией. Особенно запомнились замечательные фотографии, которые он показывал. Теперь у нас остались отличные воспоминания. Еще раз огромное спасибо! Всем советуем побывать на прогулках гида.
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