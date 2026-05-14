Сюда едут не за достопримечательностями, а за видами и атмосферой: первозданной красотой, тишиной и свободой. Вы останетесь один на один с морем, красными скалами, дикими пляжами. Увидите места, куда доходят немногие: скрытые тропы и смотровые, заброшенные военные объекты. А также вместе со мной добудете и прямо на берегу попробуете морепродукты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

10:00–11:30 — дорога к острову

11:30–12:00 — переход затопленной насыпи

На остров доберёмся вброд — по колено или по пояс в воде. Расскажу, как и зачем была создана искусственная коса и почему остров долго был закрыт.

12:00–14:00 — прогулка по острову

Здесь особенно остро чувствуется мощь дикого Приморья, открываются невероятные панорамы и кажется, будто ты на краю света.

Вы увидите:

смотровые вдоль троп

обрывы, красные скалы, открытое море

остатки Владивостокской крепости: береговые батареи, бункеры, доты

узкий длинный мыс, куда добираются немногие

Вы узнаете:

какая здесь природа, чем отличается флора и фауна, как появились необычные ландшафты

какую роль эта земля играла в обороне города и почему считалась стратегическим объектом

как военные здесь жили, почему уехали и что оставили после себя

14:00–14:30 — отдых на пляже

К морю спустимся по верёвочному участку. Это потребует усилий — вместе решим, пойдём ли дальше.

Отдохнём на диком пляже: белый песок, редкие вертолёты и никого кроме нас. Раскрою, как остров меняется и куда жители ходят зимой, за что его ценят и почему это одно из моих любимых мест.

14:30–15:00 — прогулка вдоль берега

Вдоль моря увидим пещеры, гроты, красные скалы, где редко бывают гости. Дойдём к заброшенному маяку, у которого открываются головокружительные виды побережья.

15:00–16:00 — возвращение к перешейку

16:00–16:30 — вылов и дегустация морепродуктов

Если позволит погода, покажу, как добыть морского ежа. Попробуем его на берегу, а также поговорим, какие ещё деликатесы бывают и чем отличается морская культура на Дальнем Востоке.

16:30–18:00 — возвращение в город

Организационные детали