Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
Посетите Приморский сафари-парк и водопад Горбатый на экскурсии на внедорожнике
Приглашаем вас в путешествие на внедорожнике. Мы посетим Приморский сафари-парк, где можно увидеть Амурского тигра и многих других животных. Увидите Горбатый водопад и заедем на стеклянухинское городище. При желании туристов, можно будет заехать на Стеклянную бухту.
Приготовьтесь к увлекательному путешествию на подготовленном автомобиле к северу от Владивостока! Вы откроете для себя невероятные красоты и уникальную фауну региона.
Первый этап: Приморский сафари парк
Наше первое остановка – Приморский сафари парк. Здесь вы сможете увидеть величественного хозяина дальневосточной тайги — Амурского тигра. Это уникальная возможность понаблюдать за этими грациозными существами в условиях, максимально приближенных к естественным.
Водопад Неожиданный
После сафари парка мы направимся к водопаду Неожиданный, также известному как Горбатый. Его высота составляет 13 метров, и это зрелище не оставит вас равнодушными! Будьте готовы запечатлеть незабываемые моменты.
Стеклянухинское городище
По пути мы также посетим стеклянухинское городище, на котором древние культуры оставили свой след. Это место погружает вас в историческую атмосферу и развивает интерес к изучению нашего наследия.
Возвращение с дополнительным оздоровлением
Если у вас останутся силы, мы сможем заехать на бухту Стеклянная и Шамора. Эти живописные места подарят вам отдых и возможность насладиться природой вдали от городской суеты.
Это путешествие подарит вам множество ярких эмоций и поможет лучше узнать природу и культуру нашего региона!
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Приморский сафари парк
Стеклянухинское городище
Водопад Горбатый
Бухта Шамора (Лазурная)
Бухта Стеклянная
Что включено
Работа гида
Транспорт
Что не входит в цену
Еда и Напитки
Место начала и завершения?
Возле вашего Отеля/Аппартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
1
3
–
2
1
1
–
А
Анастасия
Замечательная экскурсия! Сергей все показал и рассказал. Узнали много фактов о Владивостоке и его интересных местах. Очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Игорь
Лучший день отпуска! Дети в восторге от сафари-парка и водопада, где можно было искупаться. Гид Максим общался с ними как друг, а внедорожник уверенно прошёл все дороги. Организация на высшем уровне!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Пётр
Идеальное сочетание приключений и познавательного отдыха. Мощный водопад Горбатый, загадочное городище и отличный сафари-парк. Поездка на внедорожнике добавила ощущения настоящей экспедиции. Гид Алина - прекрасный рассказчик. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгений
Отличный день, полный ярких эмоций! Мы достигли цели и получили массу впечатлений.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Экскурсия к живописному водопаду и в сафари-парк оставила прекрасные впечатления. Особенно благодарны гиду Алексею за внимательность, комфорт в дороге и создание дружеской атмосферы. Единственный нюанс - в парке было многовато народа.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Василиса
Получили адреналин и отличные фото сполна! Внедорожник, оглушительный водопад, мистическое городище и кормление енота в парке. Гид Сергей создал веселое настроение, всё было чётко и безопасно. Супер-день!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике»