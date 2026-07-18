Приглашаем вас в путешествие на внедорожнике. Мы посетим Приморский сафари-парк, где можно увидеть Амурского тигра и многих других животных. Увидите Горбатый водопад и заедем на стеклянухинское городище. При желании туристов, можно будет заехать на Стеклянную бухту.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие к Дальневосточной природе

Приготовьтесь к увлекательному путешествию на подготовленном автомобиле к северу от Владивостока! Вы откроете для себя невероятные красоты и уникальную фауну региона.

Первый этап: Приморский сафари парк

Наше первое остановка – Приморский сафари парк. Здесь вы сможете увидеть величественного хозяина дальневосточной тайги — Амурского тигра. Это уникальная возможность понаблюдать за этими грациозными существами в условиях, максимально приближенных к естественным.

Водопад Неожиданный

После сафари парка мы направимся к водопаду Неожиданный, также известному как Горбатый. Его высота составляет 13 метров, и это зрелище не оставит вас равнодушными! Будьте готовы запечатлеть незабываемые моменты.

Стеклянухинское городище

По пути мы также посетим стеклянухинское городище, на котором древние культуры оставили свой след. Это место погружает вас в историческую атмосферу и развивает интерес к изучению нашего наследия.

Возвращение с дополнительным оздоровлением

Если у вас останутся силы, мы сможем заехать на бухту Стеклянная и Шамора. Эти живописные места подарят вам отдых и возможность насладиться природой вдали от городской суеты.

Это путешествие подарит вам множество ярких эмоций и поможет лучше узнать природу и культуру нашего региона!