Отправляемся за природной красотой, завораживающими кадрами и новыми впечатлениями! Вы пройдёте по тайным тропам острова Шкота, узнаете секреты разведения трепанга и морского гребешка, посетите одно из уникальных фортификационных сооружений в мире. И на всём протяжении пути — фантастические виды для фотографий!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Море и архипелаг

По дороге из Владивостока мы проедем через остров Русский — кладезь памятников военной истории и фантастических видов. Вы полюбуетесь вантовым мостом и панорамами сразу двух заливов, а также услышите местные секреты.

Таинственный остров

По прибытии на остров Шкота нам предстоит комфортная прогулка по тропе через косу и центр острова вдоль красивого леса. Оттуда открывается захватывающий дух вид на Японское море и острова. Маршрут несложный, занимает приблизительно 1 час в одну сторону.

Прямиком из моря!

После посещения острова поедем на ферму морепродуктов, где можно будет услышать о разведении трепанга и гребешка, а также попробовать их.

Чудо военной техники

После фермы заедем в музей Ворошиловской батареи. Вы исследуете коридоры и подземелья, чтобы ощутить, какой грозной силой она была в своё время!

На память о поездке

Фотографии и видео отправим вам в этот же день в течение нескольких часов (30-60 фото).

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке. Если нужно встретить в аэропорту, доплата +2000 руб.

Обед в программу не включён, поэтому советуем взять с собой перекус и напитки

В солнечную и тёплую погоду рекомендуем взять с собой солнцезащитный крем, коралловые тапочки (для прохода по косе), сменную одежду и купальные принадлежности

Спуск к пляжу на острове по канату достаточно крутой и подходит только физически подготовленным людям. Рекомендуем взять с собой перчатки.

Маршрут может быть скорректирован с учётом ваших пожеланий

Дополнительные расходы