Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Море и архипелаг
По дороге из Владивостока мы проедем через остров Русский — кладезь памятников военной истории и фантастических видов. Вы полюбуетесь вантовым мостом и панорамами сразу двух заливов, а также услышите местные секреты.
Таинственный остров
По прибытии на остров Шкота нам предстоит комфортная прогулка по тропе через косу и центр острова вдоль красивого леса. Оттуда открывается захватывающий дух вид на Японское море и острова. Маршрут несложный, занимает приблизительно 1 час в одну сторону.
Прямиком из моря!
После посещения острова поедем на ферму морепродуктов, где можно будет услышать о разведении трепанга и гребешка, а также попробовать их.
Чудо военной техники
После фермы заедем в музей Ворошиловской батареи. Вы исследуете коридоры и подземелья, чтобы ощутить, какой грозной силой она была в своё время!
На память о поездке
Фотографии и видео отправим вам в этот же день в течение нескольких часов (30-60 фото).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке. Если нужно встретить в аэропорту, доплата +2000 руб.
- Обед в программу не включён, поэтому советуем взять с собой перекус и напитки
- В солнечную и тёплую погоду рекомендуем взять с собой солнцезащитный крем, коралловые тапочки (для прохода по косе), сменную одежду и купальные принадлежности
- Спуск к пляжу на острове по канату достаточно крутой и подходит только физически подготовленным людям. Рекомендуем взять с собой перчатки.
- Маршрут может быть скорректирован с учётом ваших пожеланий
Дополнительные расходы
- На ферме можно заказать экскурсию по разведению морепродуктов. Продолжительность — 40 минут, стоимость — 400 руб. /чел., оплачивается отдельно. Экскурсия проходит в составе группы при её наборе. Стоимость индивидуальной экскурсии 3200 руб.
- Посещение музея Ворошиловской батареи оплачивается отдельно (понедельник, вторник — выходные)
- Также дополнительно можно включить в тур мыс Тобизина, +3000 руб. к стоимости
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Тур организован и проведен с душой.
Всегда приятно наблюдать за людьми, которые так искренне любят своё дело и людей)
Большое спасибо за этот день!
Будем рекомендовать друзьям:)
Игорь полностью подстраивался под наше состояние. Мы были очень активные, подвижные и просились везде, он поддерживал наши затеи и мы отклонялись от маршрута.
Обсуждение экскурсии началось едва ли мы забронировали поездку.
Игорь уточнил наши пожелания по поездке.
Это было кстати, т. к. нам захотелось расширить нашу экскурсию мысом Тобизина и исключить
Время провели с интересом, не заметили как тур подошел к концу. Будем рекомендовать знакомым!