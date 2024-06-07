Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей

За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края
Отправляемся за природной красотой, завораживающими кадрами и новыми впечатлениями! Вы пройдёте по тайным тропам острова Шкота, узнаете секреты разведения трепанга и морского гребешка, посетите одно из уникальных фортификационных сооружений в мире. И на всём протяжении пути — фантастические виды для фотографий!
5
12 отзывов
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Море и архипелаг

По дороге из Владивостока мы проедем через остров Русский — кладезь памятников военной истории и фантастических видов. Вы полюбуетесь вантовым мостом и панорамами сразу двух заливов, а также услышите местные секреты.

Таинственный остров

По прибытии на остров Шкота нам предстоит комфортная прогулка по тропе через косу и центр острова вдоль красивого леса. Оттуда открывается захватывающий дух вид на Японское море и острова. Маршрут несложный, занимает приблизительно 1 час в одну сторону.

Прямиком из моря!

После посещения острова поедем на ферму морепродуктов, где можно будет услышать о разведении трепанга и гребешка, а также попробовать их.

Чудо военной техники

После фермы заедем в музей Ворошиловской батареи. Вы исследуете коридоры и подземелья, чтобы ощутить, какой грозной силой она была в своё время!

На память о поездке

Фотографии и видео отправим вам в этот же день в течение нескольких часов (30-60 фото).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке. Если нужно встретить в аэропорту, доплата +2000 руб.
  • Обед в программу не включён, поэтому советуем взять с собой перекус и напитки
  • В солнечную и тёплую погоду рекомендуем взять с собой солнцезащитный крем, коралловые тапочки (для прохода по косе), сменную одежду и купальные принадлежности
  • Спуск к пляжу на острове по канату достаточно крутой и подходит только физически подготовленным людям. Рекомендуем взять с собой перчатки.
  • Маршрут может быть скорректирован с учётом ваших пожеланий

Дополнительные расходы

  • На ферме можно заказать экскурсию по разведению морепродуктов. Продолжительность — 40 минут, стоимость — 400 руб. /чел., оплачивается отдельно. Экскурсия проходит в составе группы при её наборе. Стоимость индивидуальной экскурсии 3200 руб.
  • Посещение музея Ворошиловской батареи оплачивается отдельно (понедельник, вторник — выходные)
  • Также дополнительно можно включить в тур мыс Тобизина, +3000 руб. к стоимости

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7 июня 2024
Прекрасный день, полный ярких приятных впечатлений!
Тур организован и проведен с душой.
Всегда приятно наблюдать за людьми, которые так искренне любят своё дело и людей)
Большое спасибо за этот день!
Будем рекомендовать друзьям:)
Прекрасный день, полный ярких приятных впечатлений!Прекрасный день, полный ярких приятных впечатлений!Прекрасный день, полный ярких приятных впечатлений!Прекрасный день, полный ярких приятных впечатлений!
Ю
27 мая 2024
Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь! Индивидуальный подход, позитивный настрой и незабываемые эмоции, впечатления и конечно же кадры🤩 Живописный маршрут и куча бонусов в виде интересных так сказать укромных от всех глаз мест. Потрясающий день не смотря на дождь и ветер. Спасибо за маленькое волшебное путешествие! 😁
Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь!
С
24 мая 2024
Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!
Игорь полностью подстраивался под наше состояние. Мы были очень активные, подвижные и просились везде, он поддерживал наши затеи и мы отклонялись от маршрута.
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Было огненно! Самый большой плюс, что у него есть Дрон и получились офигенные кадры. Я рискнула и искупалась в холодной воде, зато кааак красиво! Игорь очень доброжелательный и отзывчив. Помог нам и в личных вопросах т. к мы не местные!

Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!
Максим
16 мая 2024
Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и остались очень приятно удивлены продуманностью деталей тура и комбо - набором различных локаций для
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отдыха и прогулок. Классно, когда ты имеешь возможность одновременно оказаться в воде (перейти море вброд), забраться на видовые красоты, рассмотреть нюансы выращивания морекультуры и даже их попробовать и многое-многое другое! Игорь отличается высокой пунктуальностью, знанием местности и, главное, умением поддерживать интересную беседу с хорошим чувством юмора! Это был идеальный день для отдыха на природе! Очень рекомендуем всем именно этот тур!

Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и
Татьяна
13 мая 2024
Приветствуем всех путешественников и неравнодушных!
Обсуждение экскурсии началось едва ли мы забронировали поездку.
Игорь уточнил наши пожелания по поездке.
Это было кстати, т. к. нам захотелось расширить нашу экскурсию мысом Тобизина и исключить
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военный музей.

Игорь приехал вовремя- забрал нас с места нашего жительства, по договорённости.
Экскурсия сопровождалась интересными фактами и заметками.
Ехали налегке.
Первый наш пункт мыс Шкот, на котором нам Игорь дал сапоги для прохождения косы.
На протяжении всего маршрута давали выбор - по какому пути идём (сложный красивый или лёгкий с менее интересными местечками).
Красота была завораживающая!
Места впечатляющие.
Игорь нас снимал на видео и фотографировал, что тоже очень здорово.
Так как сложно передать всю красоту острова,а здесь снимал также квадрокоптер.
Что придало снимкам особенную красоту с высоты птичьего полёта.
Маршрут средний по сложности, нам он дался в удовольствие.
Следующий пункт Мореферма.
Прошли короткую экскурсию, познакомились с местным "огородом" и тут же в кафе испробовали дары моря, кухня отличная!
После помчали на Тобизина, заехав по дороге в мужской самобытный монастырь, на территории которого нас сфотографировали. Запах меда, архитектурный подход-слияние полное с природой.
Уже пришли мысли-чем же можно ещё удивить!?
Мыс Тобизина не оставил нас равнодушными.
Игорь шёл все время рядом, подбадривал, фотографировал, рассказывал факты интересные и показывал гнезда бакланов.
Места восхитительные, здесь геологам есть что подчерпнуть, и обычному обывателю восхититься!
Вот так и прошёл наш день - в лёгкости и отличном настроении.
Растительный мир удивительно адаптирован под климатические условия, солнце светило весь день!
Все сложилось наилучшим образом!
И на том не все-Игорь по пути назад заскочил к роялю на фоне обрыва, остановился у русского моста для фото с купюрой.
Экскурсия удалась.
Огромная благодарность Игорю за вовлеченность в процесс, видно что он не равнодушен к своему делу. Это важно!!!!! Будем советовать друзьям!
А ещё Игорь нам подарил подарочки!

Приветствуем всех путешественников и неравнодушных!Приветствуем всех путешественников и неравнодушных!Приветствуем всех путешественников и неравнодушных!Приветствуем всех путешественников и неравнодушных!Приветствуем всех путешественников и неравнодушных!Приветствуем всех путешественников и неравнодушных!Приветствуем всех путешественников и неравнодушных!Приветствуем всех путешественников и неравнодушных!Приветствуем всех путешественников и неравнодушных!Приветствуем всех путешественников и неравнодушных!
Е
13 мая 2024
11 мая 2024 года у нас состоялась экскурсия. Изначально планировался более сложный маршрут, но погодные условия изменились и наш гид Игорь, лично проверив, что этот маршрут в условиях сильного штормового
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ветра будет не безопасен, предложил альтернативу. Мы с радостью согласились и остались очень довольны. Гид рассказывал много интересной информации, показывал идеальные локации для сьемки, так же снимал фото и видео на дрон. Целый день получился максимально интересный и загруженный, в конце он отвез нас в замечательное место где мы покушали свежайших морепродуктов. В июне опять поедем и обязательно обратимся именно к нему.

11 мая 2024 года у нас состоялась экскурсия. Изначально планировался более сложный маршрут, но погодные условия11 мая 2024 года у нас состоялась экскурсия. Изначально планировался более сложный маршрут, но погодные условия11 мая 2024 года у нас состоялась экскурсия. Изначально планировался более сложный маршрут, но погодные условия11 мая 2024 года у нас состоялась экскурсия. Изначально планировался более сложный маршрут, но погодные условия11 мая 2024 года у нас состоялась экскурсия. Изначально планировался более сложный маршрут, но погодные условия11 мая 2024 года у нас состоялась экскурсия. Изначально планировался более сложный маршрут, но погодные условия
Мария
4 мая 2024
Очень понравилась экскурсия от Игоря! Максимально понятно и четко преподносит материал, очень понравилось как рассказывал, отвечал на все вопросы, очень продуктивная поездка получилась! Максимально комфортная машина, а виды которые мы посетили захватывают дух.

Время провели с интересом, не заметили как тур подошел к концу. Будем рекомендовать знакомым!
Очень понравилась экскурсия от Игоря! Максимально понятно и четко преподносит материал, очень понравилось как рассказывал, отвечалОчень понравилась экскурсия от Игоря! Максимально понятно и четко преподносит материал, очень понравилось как рассказывал, отвечал
игорь
27 апр 2024
Хочется выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию которую мы посетили с нашим замечательным гидом Игорем. Прекрасная организация,очень интересный маршрут с посещением острова Шкота,морской фермы и Ворошиловский батареи. Всем советуем дополнительно включать посещение ещё и мыса Тобизина. Удивительное путешествие оставило только положительные эмоции и восхищение красотами которые мы увидели. Отличные фото и видео, которые были бонусом,навсегда останутся в нашей памяти.
Хочется выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию которую мы посетили с нашим замечательным гидом Игорем. ПрекраснаяХочется выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию которую мы посетили с нашим замечательным гидом Игорем. ПрекраснаяХочется выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию которую мы посетили с нашим замечательным гидом Игорем. ПрекраснаяХочется выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию которую мы посетили с нашим замечательным гидом Игорем. ПрекраснаяХочется выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию которую мы посетили с нашим замечательным гидом Игорем. ПрекраснаяХочется выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию которую мы посетили с нашим замечательным гидом Игорем. ПрекраснаяХочется выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию которую мы посетили с нашим замечательным гидом Игорем. ПрекраснаяХочется выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию которую мы посетили с нашим замечательным гидом Игорем. ПрекраснаяХочется выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию которую мы посетили с нашим замечательным гидом Игорем. ПрекраснаяХочется выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию которую мы посетили с нашим замечательным гидом Игорем. Прекрасная
О
20 апр 2024
Игорь - гид находка!!!) непринуждённая дружественная беседа, внимательный, весёлый открытый человек, на все 100%точно занимается своим делом!) Впечатляется и заряжает эмоцией от начала до конца)) время пролетело как один миг) фоток, видео 🔥 косуль видели!!!) и можно в Исландию не лететь!) Тобызина круче!)
Игорь - гид находка!!!) непринуждённая дружественная беседа, внимательный, весёлый открытый человек, на все 100%точно занимается своимИгорь - гид находка!!!) непринуждённая дружественная беседа, внимательный, весёлый открытый человек, на все 100%точно занимается своимИгорь - гид находка!!!) непринуждённая дружественная беседа, внимательный, весёлый открытый человек, на все 100%точно занимается своимИгорь - гид находка!!!) непринуждённая дружественная беседа, внимательный, весёлый открытый человек, на все 100%точно занимается своимИгорь - гид находка!!!) непринуждённая дружественная беседа, внимательный, весёлый открытый человек, на все 100%точно занимается своимИгорь - гид находка!!!) непринуждённая дружественная беседа, внимательный, весёлый открытый человек, на все 100%точно занимается своимИгорь - гид находка!!!) непринуждённая дружественная беседа, внимательный, весёлый открытый человек, на все 100%точно занимается своимИгорь - гид находка!!!) непринуждённая дружественная беседа, внимательный, весёлый открытый человек, на все 100%точно занимается своимИгорь - гид находка!!!) непринуждённая дружественная беседа, внимательный, весёлый открытый человек, на все 100%точно занимается своимИгорь - гид находка!!!) непринуждённая дружественная беседа, внимательный, весёлый открытый человек, на все 100%точно занимается своим
Лаура
16 апр 2024
Я счастлива!!! Спасибо Игорю за экскурсию, эмоции, за настроение, за впечатления и за мои переживания😃. Со мной был ребёнок 4 года и муж, который в принципе не любит ходить куда-то.
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Но Игорь сделал так, что все остались довольны. Игорь сделал нас счастливее!
Моя мечта исполнилась и это всё за один день, как хорошо, что погода нас не напугала, а наоборот, добавила изюминку в нашу экскурсию.
Однозначно вернёмся и поедем покорять и другие места с Игорем.
Люблю влюблённых людей в свой регион, удачи Вам Игорь и самых лучших экскурсий!
Ps: самый лучший мой день рождения!

Я счастлива!!! Спасибо Игорю за экскурсию, эмоции, за настроение, за впечатления и за мои переживания😃. СоЯ счастлива!!! Спасибо Игорю за экскурсию, эмоции, за настроение, за впечатления и за мои переживания😃. СоЯ счастлива!!! Спасибо Игорю за экскурсию, эмоции, за настроение, за впечатления и за мои переживания😃. СоЯ счастлива!!! Спасибо Игорю за экскурсию, эмоции, за настроение, за впечатления и за мои переживания😃. СоЯ счастлива!!! Спасибо Игорю за экскурсию, эмоции, за настроение, за впечатления и за мои переживания😃. СоЯ счастлива!!! Спасибо Игорю за экскурсию, эмоции, за настроение, за впечатления и за мои переживания😃. СоЯ счастлива!!! Спасибо Игорю за экскурсию, эмоции, за настроение, за впечатления и за мои переживания😃. СоЯ счастлива!!! Спасибо Игорю за экскурсию, эмоции, за настроение, за впечатления и за мои переживания😃. СоЯ счастлива!!! Спасибо Игорю за экскурсию, эмоции, за настроение, за впечатления и за мои переживания😃. Со
Екатерина
28 мар 2024
Всё прошло отлично, очень рады! Спасибо Игорю за этот насыщенный и яркий день! Никуда нас не торопил, сделал красивые фотографии и видео на дрон. Насладились красивыми видами. Маршрут по острову
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достаточно лёгкий, спуск по канату по желанию, но мы с мужем решили попробовать. Без собственно проходимого авто не добраться до этих мест, дорога до острова в плохом состоянии. Очень красивые места, рекомендую посетить!

Всё прошло отлично, очень рады! Спасибо Игорю за этот насыщенный и яркий день! Никуда нас неВсё прошло отлично, очень рады! Спасибо Игорю за этот насыщенный и яркий день! Никуда нас неВсё прошло отлично, очень рады! Спасибо Игорю за этот насыщенный и яркий день! Никуда нас неВсё прошло отлично, очень рады! Спасибо Игорю за этот насыщенный и яркий день! Никуда нас неВсё прошло отлично, очень рады! Спасибо Игорю за этот насыщенный и яркий день! Никуда нас неВсё прошло отлично, очень рады! Спасибо Игорю за этот насыщенный и яркий день! Никуда нас неВсё прошло отлично, очень рады! Спасибо Игорю за этот насыщенный и яркий день! Никуда нас неВсё прошло отлично, очень рады! Спасибо Игорю за этот насыщенный и яркий день! Никуда нас не
Марина
21 мар 2024
Хочу выразить Игорю огромную благодарность за этот интересный тур👏🏼 Были сомнения, но я решилась и не пожалела. Игорь проявлял заботу и внимание на протяжении всего маршрута. Легкое и приятное общение. Прошли вброд через косу в сапогах, прогулялись по необитаемому острову с прекрасными видами. Очень красивая природа! Множество красивых фотографий😊 Осталась в восторге! Очень рекомендую данный маршрут, спасибо!
Хочу выразить Игорю огромную благодарность за этот интересный тур👏🏼 Были сомнения, но я решилась и неХочу выразить Игорю огромную благодарность за этот интересный тур👏🏼 Были сомнения, но я решилась и неХочу выразить Игорю огромную благодарность за этот интересный тур👏🏼 Были сомнения, но я решилась и неХочу выразить Игорю огромную благодарность за этот интересный тур👏🏼 Были сомнения, но я решилась и неХочу выразить Игорю огромную благодарность за этот интересный тур👏🏼 Были сомнения, но я решилась и неХочу выразить Игорю огромную благодарность за этот интересный тур👏🏼 Были сомнения, но я решилась и неХочу выразить Игорю огромную благодарность за этот интересный тур👏🏼 Были сомнения, но я решилась и неХочу выразить Игорю огромную благодарность за этот интересный тур👏🏼 Были сомнения, но я решилась и неХочу выразить Игорю огромную благодарность за этот интересный тур👏🏼 Были сомнения, но я решилась и неХочу выразить Игорю огромную благодарность за этот интересный тур👏🏼 Были сомнения, но я решилась и не

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