Погрузитесь в легендарную историю и контрасты Владивостока: от молчаливого стража города, Токаревского маяка, и начала Великого Транссиба до первого советского небоскреба.
Вы прикоснетесь к военной мощи самой сильной морской крепости на фортах Поспелова и Новосильцевском, прокатитесь на знаменитом фуникулере и пройдете под Триумфальной аркой.
А кульминацией станет прогулка по волшебному пляжу бухты Стеклянной, где море превратило осколки в самоцветы.
Описание экскурсииЖемчужины Владивостока Токаревский маяк Здесь, на самом краю земли, где начинается бескрайнее море, стоит молчаливый страж Владивостока — легендарный Токаревский маяк, у которого обязательно нужно загадать желание. Старинный ж/д вокзал Величественное здание вокзала, являющееся точной копией ярославского, — это не просто транспортный узел, а символ начала и конца великой Транссибирской магистрали, соединяющей два континента. Небоскреб 1930-х годов «Серая лошадь» Один из первых советских небоскребов, «Серая лошадь», гордо возвышается над центром, храня память о довоенной эпохе и являясь немым свидетелем стремительного развития города. Триумфальная арка цесаревича Николая Изящная Триумфальная арка, восстановленная к юбилею города, была возведена в честь будущего императора Николая II и сегодня дарит всем гостям города свой царственный и торжественный вид. ГУМ Старейший гастроном Владивостока, ГУМ, притягивает своим уникальным фасадом в стиле модерн и до сих пор хранит неповторимую атмосферу старинного купеческого торгового зала. Фуникулер Настоящая транспортная легенда и одна из визитных карточек города, фуникулер за пару минут подарит вам головокружительный подъем и самые впечатляющие панорамы Владивостока с высоты птичьего полета. Форт Поспелова Спрятанный в зелени Крестовой сопки, форт Поспелова — это живое напоминание о военной мощи Владивостокской крепости, где можно прикоснуться к прохладным камням истории и почувствовать её дыхание. Новосильцевская батарея Мощные орудийные дворики Новосильцевской батареи на острове Русском молчаливо взирают на океан, храня память о былой военной славе и величии самой сильной морской крепости мира. Бухта Стеклянная Волшебная бухта Стеклянная манит своими необычными пляжами, где вместо песка море столетиями шлифовало миллионы разноцветных стеклышек, создавая россыпи самоцветов под ногами.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.