Описание Фото Ответы на вопросы Погрузитесь в легендарную историю и контрасты Владивостока: от молчаливого стража города, Токаревского маяка, и начала Великого Транссиба до первого советского небоскреба.



Вы прикоснетесь к военной мощи самой сильной морской крепости на фортах Поспелова и Новосильцевском, прокатитесь на знаменитом фуникулере и пройдете под Триумфальной аркой.



А кульминацией станет прогулка по волшебному пляжу бухты Стеклянной, где море превратило осколки в самоцветы.

Ксения Ваш гид во Владивостоке Индивидуальная экскурсия 12 999 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 часов 1-6 человек На автомобиле

Описание экскурсии Жемчужины Владивостока Токаревский маяк Здесь, на самом краю земли, где начинается бескрайнее море, стоит молчаливый страж Владивостока — легендарный Токаревский маяк, у которого обязательно нужно загадать желание. Старинный ж/д вокзал Величественное здание вокзала, являющееся точной копией ярославского, — это не просто транспортный узел, а символ начала и конца великой Транссибирской магистрали, соединяющей два континента. Небоскреб 1930-х годов «Серая лошадь» Один из первых советских небоскребов, «Серая лошадь», гордо возвышается над центром, храня память о довоенной эпохе и являясь немым свидетелем стремительного развития города. Триумфальная арка цесаревича Николая Изящная Триумфальная арка, восстановленная к юбилею города, была возведена в честь будущего императора Николая II и сегодня дарит всем гостям города свой царственный и торжественный вид. ГУМ Старейший гастроном Владивостока, ГУМ, притягивает своим уникальным фасадом в стиле модерн и до сих пор хранит неповторимую атмосферу старинного купеческого торгового зала. Фуникулер Настоящая транспортная легенда и одна из визитных карточек города, фуникулер за пару минут подарит вам головокружительный подъем и самые впечатляющие панорамы Владивостока с высоты птичьего полета. Форт Поспелова Спрятанный в зелени Крестовой сопки, форт Поспелова — это живое напоминание о военной мощи Владивостокской крепости, где можно прикоснуться к прохладным камням истории и почувствовать её дыхание. Новосильцевская батарея Мощные орудийные дворики Новосильцевской батареи на острове Русском молчаливо взирают на океан, храня память о былой военной славе и величии самой сильной морской крепости мира. Бухта Стеклянная Волшебная бухта Стеклянная манит своими необычными пляжами, где вместо песка море столетиями шлифовало миллионы разноцветных стеклышек, создавая россыпи самоцветов под ногами.

