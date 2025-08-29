Из каменных джунглей Владивостока - к океану на край земли
Отправиться в путешествие к заповедным уголкам Приморья
Вот вы были в большом городе, и вдруг — раз! — уже в сакральных местах Приморского края. Здесь — лазурно-бирюзовый океан, дикие бухты, краснокнижные сосны, гранитные скалы. Национальный парк «Земля Леопарда», бухта Витязь, полуостров Гамова. Вперёд — за новыми впечатлениями!
Национальный парк «Земля леопарда» — через него пройдёт часть нашего пути. По дороге вы узнаете, что сделали люди для сохранения численности самой редкой большой кошка в мире — дальневосточного леопарда. Услышите о многообразии природы Приморья — здесь есть растения, которые не встретишь в других регионах.
Бухта Витязь. С высоты птичьего полёта вы полюбуетесь живописными просторами бухты. А я приправлю впечатления от созерцания историями, в которых есть место морским млекопитающим-диверсантам, которых в 70–80-х годах прошлого века специально обучали для защиты акватории залива Петра Великого.
Полуостров Гамова. Завораживающие виды со смотровых на бухту Теляковского и остров Томящегося сердца. Прогуляемся до мыса Астафьева, вдохнём аромат сосен и посетим дикие пляжи.
Организационные детали
Поездка проходит на внедорожнике Nissan X-Trail
В путешествии я сделаю для вас фото на фоне пейзажей
Будем заезжать на морскую ферму, где вы по желанию купите деликатесы в дорогу
Что с собой
Одевайтесь многослойно и соберите рюкзак в поездку: положите дополнительную одежду, перекус на два раза и 1,5 л воды. Позаботьтесь об удобной треккинговой обуви. Если едем в купальный сезон — берите аквашузы и купальные принадлежности.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Виталий — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 103 туристов
Здравствуйте! Я очень люблю Приморский край. Побывал в его самых красивых и удалённых уголках, где не бывала подавляющая часть приморцев. Город и край очень впечатляют!
я делюсь как с жителями, так и с гостями региона. Во всех маршрутах вы обязательно увидите город в 3D: сверху, изнутри, с берега моря, а в сезон ещё и из моря.
А
Андрей
29 авг 2025
Великолепное уединённое место, стоящее, чтобы его посетить. Огромное спасибо Виталию, что привёл туда, показал то, что бы сами никогда не нашли, ещё и сам снял для нас фото и видео. Впечатления незабываемые!