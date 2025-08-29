Мои заказы

Из каменных джунглей Владивостока - к океану на край земли

Отправиться в путешествие к заповедным уголкам Приморья
Вот вы были в большом городе, и вдруг — раз! — уже в сакральных местах Приморского края. Здесь — лазурно-бирюзовый океан, дикие бухты, краснокнижные сосны, гранитные скалы. Национальный парк «Земля Леопарда», бухта Витязь, полуостров Гамова. Вперёд — за новыми впечатлениями!
Описание экскурсии

Национальный парк «Земля леопарда» — через него пройдёт часть нашего пути. По дороге вы узнаете, что сделали люди для сохранения численности самой редкой большой кошка в мире — дальневосточного леопарда. Услышите о многообразии природы Приморья — здесь есть растения, которые не встретишь в других регионах.

Бухта Витязь. С высоты птичьего полёта вы полюбуетесь живописными просторами бухты. А я приправлю впечатления от созерцания историями, в которых есть место морским млекопитающим-диверсантам, которых в 70–80-х годах прошлого века специально обучали для защиты акватории залива Петра Великого.

Полуостров Гамова. Завораживающие виды со смотровых на бухту Теляковского и остров Томящегося сердца. Прогуляемся до мыса Астафьева, вдохнём аромат сосен и посетим дикие пляжи.

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожнике Nissan X-Trail
  • В путешествии я сделаю для вас фото на фоне пейзажей
  • Будем заезжать на морскую ферму, где вы по желанию купите деликатесы в дорогу

Что с собой

Одевайтесь многослойно и соберите рюкзак в поездку: положите дополнительную одежду, перекус на два раза и 1,5 л воды. Позаботьтесь об удобной треккинговой обуви. Если едем в купальный сезон — берите аквашузы и купальные принадлежности.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 103 туристов
Здравствуйте! Я очень люблю Приморский край. Побывал в его самых красивых и удалённых уголках, где не бывала подавляющая часть приморцев. Город и край очень впечатляют! И этими впечатлениями и восторгом
читать дальше

я делюсь как с жителями, так и с гостями региона. Во всех маршрутах вы обязательно увидите город в 3D: сверху, изнутри, с берега моря, а в сезон ещё и из моря.

А
Андрей
29 авг 2025
Великолепное уединённое место, стоящее, чтобы его посетить. Огромное спасибо Виталию, что привёл туда, показал то, что бы сами никогда не нашли, ещё и сам снял для нас фото и видео. Впечатления незабываемые!
