Вот вы были в большом городе, и вдруг — раз! — уже в сакральных местах Приморского края. Здесь — лазурно-бирюзовый океан, дикие бухты, краснокнижные сосны, гранитные скалы. Национальный парк «Земля Леопарда», бухта Витязь, полуостров Гамова. Вперёд — за новыми впечатлениями!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Национальный парк «Земля леопарда» — через него пройдёт часть нашего пути. По дороге вы узнаете, что сделали люди для сохранения численности самой редкой большой кошка в мире — дальневосточного леопарда. Услышите о многообразии природы Приморья — здесь есть растения, которые не встретишь в других регионах.

Бухта Витязь. С высоты птичьего полёта вы полюбуетесь живописными просторами бухты. А я приправлю впечатления от созерцания историями, в которых есть место морским млекопитающим-диверсантам, которых в 70–80-х годах прошлого века специально обучали для защиты акватории залива Петра Великого.

Полуостров Гамова. Завораживающие виды со смотровых на бухту Теляковского и остров Томящегося сердца. Прогуляемся до мыса Астафьева, вдохнём аромат сосен и посетим дикие пляжи.

Организационные детали

Поездка проходит на внедорожнике Nissan X-Trail

В путешествии я сделаю для вас фото на фоне пейзажей

Будем заезжать на морскую ферму, где вы по желанию купите деликатесы в дорогу

Что с собой

Одевайтесь многослойно и соберите рюкзак в поездку: положите дополнительную одежду, перекус на два раза и 1,5 л воды. Позаботьтесь об удобной треккинговой обуви. Если едем в купальный сезон — берите аквашузы и купальные принадлежности.