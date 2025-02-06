Индивидуальная
до 6 чел.
Групповая поездка на полуостров Брюса с осмотром маяка Буссе
Авто-пешеходная экскурсия по Приморскому краю: мыс Брюса, Кравцовские водопады, парк-музей Земля леопарда и китайская кухня. Впечатления на весь день
Начало: У кинотеатра Уссури
Завтра в 07:30
7 апр в 07:30
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: У кинотеатра Уссури
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
7 апр в 07:30
13 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из каменных джунглей Владивостока - к океану на край земли
Отправиться в путешествие к заповедным уголкам Приморья
Завтра в 08:00
7 апр в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий6 февраля 2025Спасибо за море, спасибо за водопады! Спасибо за зимнею сказку! Очень приятный день. Дорога легкая, в пути на микроавтобусе вышло
- ННаталья29 января 2025Снежный Брюса, водопады, маленькая компания, вкусный обед. Что еще нужно для счастья?) Ребята, СПАСИБО) Ваша команда лучшая. Обнимаю!
- ССветлана10 января 2025Мы впервые побывали с мужем на Дальнем Востоке и эта экскурсия была первой в нашей поездке. Нам все понравилось. Отлично
- ААнна17 октября 2024Это была просто потрясающааааая экскурсия!!! Виды безумно красивые, с нами ездил Петр- все показывал, рассказывал, поездка в итоге получилась очень веселой! 100000% поехала бы еще раз
- ММихаил15 октября 2024Все супер, очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Лесопарк «Земля леопарда»»
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