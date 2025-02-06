Лесопарк «Земля леопарда» – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Лесопарк «Земля леопарда»» во Владивостоке, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
На машине
12 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Групповая поездка на полуостров Брюса с осмотром маяка Буссе
Авто-пешеходная экскурсия по Приморскому краю: мыс Брюса, Кравцовские водопады, парк-музей Земля леопарда и китайская кухня. Впечатления на весь день
Начало: У кинотеатра Уссури
Завтра в 07:30
7 апр в 07:30
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
На машине
На микроавтобусе
12 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: У кинотеатра Уссури
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
7 апр в 07:30
13 000 ₽ за человека
Из каменных джунглей Владивостока - к океану на край земли
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из каменных джунглей Владивостока - к океану на край земли
Отправиться в путешествие к заповедным уголкам Приморья
Завтра в 08:00
7 апр в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Георгий
    6 февраля 2025
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Спасибо за море, спасибо за водопады! Спасибо за зимнею сказку! Очень приятный день. Дорога легкая, в пути на микроавтобусе вышло
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    часа три в одну сторону. Водитель спокойно ожидал, если требовались доп остановки (покушать, покурить). Мне нравится подход и маленькая группа. Теперь нужно съездить летом.

    Спасибо за море, спасибо за водопады! Спасибо за зимнею сказку! Очень приятный день. Дорога легкая, вСпасибо за море, спасибо за водопады! Спасибо за зимнею сказку! Очень приятный день. Дорога легкая, вСпасибо за море, спасибо за водопады! Спасибо за зимнею сказку! Очень приятный день. Дорога легкая, в
  • Н
    Наталья
    29 января 2025
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Снежный Брюса, водопады, маленькая компания, вкусный обед. Что еще нужно для счастья?) Ребята, СПАСИБО) Ваша команда лучшая. Обнимаю!
    Снежный Брюса, водопады, маленькая компания, вкусный обед. Что еще нужно для счастья?)Снежный Брюса, водопады, маленькая компания, вкусный обед. Что еще нужно для счастья?)Снежный Брюса, водопады, маленькая компания, вкусный обед. Что еще нужно для счастья?)Снежный Брюса, водопады, маленькая компания, вкусный обед. Что еще нужно для счастья?)
  • С
    Светлана
    10 января 2025
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Мы впервые побывали с мужем на Дальнем Востоке и эта экскурсия была первой в нашей поездке. Нам все понравилось. Отлично
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    организованная поездка на микроавтобусе, который адаптирован под дорожные условия по этому маршруту. Удобная точка сбора в центре Владивостока. Нас было всего 5 человек, поэтому ехать было комфортно. Наш водитель (не экскурсовод) нам рассказывал интересные факты о тех местах, которые мы посещали, ответил нам на все вопросы, которые у нас возникали, рассмешил нас разными историями. В общем было очень душевно, да и компания подобралась позитивная. Все остановки продуманы до мелочей, времени хватало, чтобы купить напитки, какой-то перекус и сходить в туалет. Остановки в главных точках этой поездки тоже не затянуты, но и не короткие. У нас было достаточно времени, чтобы насладиться потрясающими видами на океанские просторы и посетить "Землю леопарда" и "Кравцовские водопады", и конечно искупаться и позагорать. Главное - это не экскурсия, а обзорная поездка по красивым местам с пляжным отдыхом в компании сопровождающего водителя, который не является профессиональным гидом, но будет сопровождать вас на всём маршруте и покажет локации, поможет с преодоление труднодоступных участков пути. Места потрясающие по красоте и величию! Очень рекомендую эту экскурсию для начала знакомства с природой Приморья.

    Мы впервые побывали с мужем на Дальнем Востоке и эта экскурсия была первой в нашей поездкеМы впервые побывали с мужем на Дальнем Востоке и эта экскурсия была первой в нашей поездкеМы впервые побывали с мужем на Дальнем Востоке и эта экскурсия была первой в нашей поездкеМы впервые побывали с мужем на Дальнем Востоке и эта экскурсия была первой в нашей поездкеМы впервые побывали с мужем на Дальнем Востоке и эта экскурсия была первой в нашей поездкеМы впервые побывали с мужем на Дальнем Востоке и эта экскурсия была первой в нашей поездкеМы впервые побывали с мужем на Дальнем Востоке и эта экскурсия была первой в нашей поездкеМы впервые побывали с мужем на Дальнем Востоке и эта экскурсия была первой в нашей поездкеМы впервые побывали с мужем на Дальнем Востоке и эта экскурсия была первой в нашей поездке
  • А
    Анна
    17 октября 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Это была просто потрясающааааая экскурсия!!! Виды безумно красивые, с нами ездил Петр- все показывал, рассказывал, поездка в итоге получилась очень веселой! 100000% поехала бы еще раз
    Это была просто потрясающааааая экскурсия!!! Виды безумно красивые, с нами ездил Петр- все показывал, рассказывал, поездкаЭто была просто потрясающааааая экскурсия!!! Виды безумно красивые, с нами ездил Петр- все показывал, рассказывал, поездкаЭто была просто потрясающааааая экскурсия!!! Виды безумно красивые, с нами ездил Петр- все показывал, рассказывал, поездкаЭто была просто потрясающааааая экскурсия!!! Виды безумно красивые, с нами ездил Петр- все показывал, рассказывал, поездкаЭто была просто потрясающааааая экскурсия!!! Виды безумно красивые, с нами ездил Петр- все показывал, рассказывал, поездкаЭто была просто потрясающааааая экскурсия!!! Виды безумно красивые, с нами ездил Петр- все показывал, рассказывал, поездка
  • М
    Михаил
    15 октября 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Все супер, очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Лесопарк «Земля леопарда»»

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  5. Набережная
  6. Бухта Теляковского
  7. Кравцовские водопады
  8. Полуостров Гамова
  9. Сафари-парк
  10. Приморский Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в апреле 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Лесопарк «Земля леопарда»" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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