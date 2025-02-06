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организованная поездка на микроавтобусе, который адаптирован под дорожные условия по этому маршруту. Удобная точка сбора в центре Владивостока. Нас было всего 5 человек, поэтому ехать было комфортно. Наш водитель (не экскурсовод) нам рассказывал интересные факты о тех местах, которые мы посещали, ответил нам на все вопросы, которые у нас возникали, рассмешил нас разными историями. В общем было очень душевно, да и компания подобралась позитивная. Все остановки продуманы до мелочей, времени хватало, чтобы купить напитки, какой-то перекус и сходить в туалет. Остановки в главных точках этой поездки тоже не затянуты, но и не короткие. У нас было достаточно времени, чтобы насладиться потрясающими видами на океанские просторы и посетить "Землю леопарда" и "Кравцовские водопады", и конечно искупаться и позагорать. Главное - это не экскурсия, а обзорная поездка по красивым местам с пляжным отдыхом в компании сопровождающего водителя, который не является профессиональным гидом, но будет сопровождать вас на всём маршруте и покажет локации, поможет с преодоление труднодоступных участков пути. Места потрясающие по красоте и величию! Очень рекомендую эту экскурсию для начала знакомства с природой Приморья.