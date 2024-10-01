Групповая
Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
Попасть в уссурийскую тайгу: понаблюдать за тиграми, покормить косуль и увидеть гималайского медведя
Начало: На Центральной площади
20 мая в 10:00
22 мая в 10:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Кравцовские водопады + бассейн
Увлекательная поездка к Кравцовским водопадам и тёплому бассейну в Уссурийске. Природа, отдых и экзотические растения ждут вас
Начало: Возле кинотеатра «Уссури»
Завтра в 10:00
20 апр в 10:00
15 500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из каменных джунглей Владивостока - к океану на край земли
Отправиться в путешествие к заповедным уголкам Приморья
Завтра в 08:00
20 апр в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 октября 2024Зов северных джунглей - Приморский Сафари-паркСафари-парк понравился и мне, и ребенку. Интересный рассказ, хорошие условия и разнообразие животных, организация на уровне.
- ТТатьяна21 сентября 2024Зов северных джунглей - Приморский Сафари-паркСафари-парк определенно стоит того, чтобы его посетить. А в сопровождении квалифицированного, любящего свое дело профессионала - одно удовольствие! Путь в парк и обратно пролетели как один миг за увлекательными рассказами.
- ЯЯна19 сентября 2024Зов северных джунглей - Приморский Сафари-паркВсе супер! Спасибо за экскурсию!
- ССтепан1 июля 2024Возвращаюсь с водопадов. Тропа действительно интересная и не сложная. Вчера солёная вода, сегодня пресная - бодрит и успокаивает) Путешествуем дальше!
- ВВиталий15 июня 2024Спасибо команде! День прошёл приятно. Буду советовать друзьям
- ДДина13 апреля 2024Легкий тур, быстрая дорога, приятная компания.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Джунгли»
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