Н Наталья Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк Сафари-парк понравился и мне, и ребенку. Интересный рассказ, хорошие условия и разнообразие животных, организация на уровне.

Т Татьяна Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк Сафари-парк определенно стоит того, чтобы его посетить. А в сопровождении квалифицированного, любящего свое дело профессионала - одно удовольствие! Путь в парк и обратно пролетели как один миг за увлекательными рассказами.

Я Яна Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк Все супер! Спасибо за экскурсию!

С Степан Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день Возвращаюсь с водопадов. Тропа действительно интересная и не сложная. Вчера солёная вода, сегодня пресная - бодрит и успокаивает) Путешествуем дальше!

В Виталий Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день Спасибо команде! День прошёл приятно. Буду советовать друзьям