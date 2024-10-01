Экскурсии в джунгли Владивостока

Найдено 3 экскурсии в категории «Джунгли» во Владивостоке, цены от 2400 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
На автобусе
6 часов
26 отзывов
Групповая
Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
Попасть в уссурийскую тайгу: понаблюдать за тиграми, покормить косуль и увидеть гималайского медведя
Начало: На Центральной площади
20 мая в 10:00
22 мая в 10:00
2400 ₽ за человека
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Кравцовские водопады + бассейн
Увлекательная поездка к Кравцовским водопадам и тёплому бассейну в Уссурийске. Природа, отдых и экзотические растения ждут вас
Начало: Возле кинотеатра «Уссури»
Завтра в 10:00
20 апр в 10:00
15 500 ₽ за всё до 2 чел.
Из каменных джунглей Владивостока - к океану на край земли
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из каменных джунглей Владивостока - к океану на край земли
Отправиться в путешествие к заповедным уголкам Приморья
Завтра в 08:00
20 апр в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 октября 2024
    Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
    Сафари-парк понравился и мне, и ребенку. Интересный рассказ, хорошие условия и разнообразие животных, организация на уровне.
  • Т
    Татьяна
    21 сентября 2024
    Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
    Сафари-парк определенно стоит того, чтобы его посетить. А в сопровождении квалифицированного, любящего свое дело профессионала - одно удовольствие! Путь в парк и обратно пролетели как один миг за увлекательными рассказами.
  • Я
    Яна
    19 сентября 2024
    Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
    Все супер! Спасибо за экскурсию!
  • С
    Степан
    1 июля 2024
    Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
    Возвращаюсь с водопадов. Тропа действительно интересная и не сложная. Вчера солёная вода, сегодня пресная - бодрит и успокаивает) Путешествуем дальше!
    Возвращаюсь с водопадовВозвращаюсь с водопадовВозвращаюсь с водопадов
  • В
    Виталий
    15 июня 2024
    Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
    Спасибо команде! День прошёл приятно. Буду советовать друзьям
  • Д
    Дина
    13 апреля 2024
    Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
    Легкий тур, быстрая дорога, приятная компания.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Джунгли»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
  2. Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
  3. Из каменных джунглей Владивостока - к океану на край земли
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Набережная
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Кравцовские водопады
  9. Сафари-парк
  10. Нагорный парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в апреле 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Джунгли" можно забронировать 3 экскурсии от 2400 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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