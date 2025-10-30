Мои заказы

Владивосток - это по любви

Погрузитесь в атмосферу Владивостока, проезжая по его знаменитым мостам и наслаждаясь видами бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный
Владивосток манит своими мостами и островами.

Экскурсия включает поездку по знаменитым вантовым мостам, посещение исторической Новосильцевской батареи и прогулку по острову Русский. Путешественники смогут насладиться видами с мыса Тобизина и встретить лис. Откройте для себя богатую природу Японского моря и уникальные панорамы. Владивосток - это любовь с первого взгляда
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Вантовые мосты Владивостока
  • 🦊 Встреча с лисами на острове Русский
  • 🏰 Историческая Новосильцевская батарея
  • 🌊 Панорамы с мыса Тобизина
  • 🏞 Природа Японского моря
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Вантовые мосты
  • Новосильцевская батарея
  • Форт Поспелова
  • Кампус ДВФУ
  • Мыс Вятлина
  • Мыс Тобизина

Описание экскурсии

Мосты — визитная карточка Владивостока. Мы прокатимся по ним через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный и сделаем фото на фоне моста Русский, который изображён на купюре номиналом 2000 ₽.

Посетим Новосильцевскую батарею — один из самых ранних объектов берегового фронта. Батарея построена в год основания военного поста Владивостока.

Увидим форт Поспелова, входящий во Владивостокскую крепость. Пройдём по валу форта и полюбуемся круговой панорамой.

Проедем по Университетскому проспекту и посмотрим на территорию кампуса ДВФУ, которая составляет 93 га. Ежегодно в сентябре здесь проходит саммит Восточного экономического форума.

Погуляем по пляжу мыса Вятлина со знаменитыми пирамидками из плоских камней.

Пройдём до перешейка мыса Тобизина. Впечатлимся высокими обрывами, где ветер легко уносит ненужные мысли на морской простор, а глаза отдыхают, изучая высокое небо.

Встретим на острове Русском лис — почти наверняка! Их тут много. Поэтому можете прихватить для зверьков угощения.

Я расскажу:

  • об основании Владивостока
  • людях, которые здесь живут сегодня
  • богатейшем разнообразии флоры и фауны Японского моря и залива Петра Великого, климате и реликтовых растениях

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan X-Trail
  • Возможна с детьми от 7 лет
  • Возьмите с собой перекус. По дороге у нас будет остановка, где можно купить воду, соки и свежую выпечку

Дополнительные расходы

  • Входной в форт Поспелова и Новосильцевскую батарею — 100 ₽ за чел., детям и пенсионерам — 50 ₽ за чел.
  • Обед (по желанию и после экскурсии) в заведении, где можно попробовать свежие морские деликатесы
  • При желании можно удлинить маршрут по времени — 2000 ₽/час

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 69 туристов
Я аттестованный гид и член РГО. Дальневосточница в четвертом поколении, родилась и выросла в Приморье. Любовь к малой родине у меня в крови. На дружеской прогулке со мной вы узнаете,
читать дальше

чем жил и живёт Владивосток сейчас, увидите места и локации, куда туристов водят не часто. Я подскажу, расскажу и покажу — куда сходить, что посмотреть, где вкусно поесть, красиво выпить, классно повеселиться и хорошо отдохнуть. Передам вам частичку любви к моему городу.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Екатерина
Екатерина
30 окт 2025
Отличная экскурсия, прекрасный гид Юлия, очень живописный маршрут!

Понравилась организация, хорошо спланированный маршрут, Юлия интересный рассказчик, аккуратный водитель, было комфортно, легко и непринужденно. Отдельная благодарность за красивые фото в хорошем качестве, вкусный пикник и рекомендации.

Насладились прекрасными видами, повстречали различных представителей флоры и фауны)
А
Анастасия
17 сен 2025
Прекрасная экскурсия с чудесным экскурсоводом!
Юлия забрала нас у места размещения на машине, показала все интересующие объекты на острове Русском, сделала много классных фотографий, посоветовала кучу мест во Владивостоке - всё
читать дальше

просто на высшем уровне.
Просто невероятное количество впечатлений: от видов, от которых захватывает дух, до по счастливой случайности встретившейся нам лисички, которую даже удалось покормить.
Огромное спасибо Юлии за насыщенную и познавательную программу! Рекомендуем к посещению!

Е
Екатерина
23 авг 2025
Отличная экскурсия, очень много информации. Очень понравился форт, чего не ожидала, было интересно посмотреть мыс Тобизина.
Красота мыса захватывает дух.
Ребенку понравился пляж на мысе Вятлина, получилось выделить время на купание.
Юлия великолепный гид и собеседник.
А
Алексей
15 авг 2025
Всё прекрасно, прошло на высшем уровне!
Н
Наталья
12 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Получили невероятное эстетическое удовольствие от пейзажей мыса Тобизина и других мест на маршруте. Юлия душевный и приятный гид, которая окружила нас заботой и вниманием. Дополнительным удобством было
читать дальше

то, что нас забрали непосредственно от нашего дома. После экскурсии доставили в нужное нам место на обратном пути. Также мы узнали много о местах, в которых побывали, а также о жизни и истории города в целом. С пользой и удовольствием провели время. А еще, приятным бонусом стали классные фотки. Спасибо!

Н
Надежда
29 июл 2025
Очень понравилась экскурсия! Маршрут продуман до мелочей.
Такого клиентоориентированного подхода давно не встречали.
Название экскурсии полностью оправдано. У Юлии очень душевное и любовное отношение к делу. Она подсказала идеальные места и позы для фото, угостила вкусняшками и всячески способствовала получению нами удовольствия)
Большое спасибо!!!
И
Ирина
24 июл 2025
Находясь в Новосибирске думала как же сделать визит во Владивосток максимально полезным. Наткнулась на этот сайт и конкретно на Юлию. Мне понравилось описание маршрута, показалось что будет очень интересно и
читать дальше

познавательно, и я не ошиблась в выборе! Юлия заранее написала, скинула все инструкции, что с собой взять, где нас забрать, накануне вечером написала что все в силе и во сколько она подъедет. Забрала у гостиницы, во время поездки рассказывала про город, отвечала на наши вопросы, накануне вечером мы немного скорректировали маршрут и добавили еще одну знаковую точку для остановки. Эмоции, которые подарила нам Юлия, просто не передать словами! Те места куда она нас отвезла нужно видеть своими глазами! Как организатор Юлия не просто предложила и посторожила маршрут, а еще и подготовилась к нему со своей стороны, для нас был подготовлен вкуснейший чай на пикничок, зонтики чтобы прятаться от солнца во время долгого похода, водичка чтобы умыться и помыть руки. А еще Юлия не просто будет идти с вами рядом и что-то рассказывать, она еще и красиво сфотографирует вас в наилучших местах и снимет видео на память! А после поездки порекомендует вам места куда еще сходить и где можно вкусно покушать! Выражаю огромную благодарность за этот день, за то, что мы увидели Владивосток и его окрестности именно такими красивыми, знаковыми, смогли прикоснуться к истории! Выбирайте Юлию и вы не пожалеете, один день вы проведете в дружеской атмосфере и с большим спектром эмоций!

Е
Елена
11 июл 2025
Сегодня посетили экскурсию с Юлией. Полный восторг от маршрута и от Юлии!!!
Увидели все, что запланировали! Все чётко, профессионально и очень по семейному! Название экскурсии "Владивосток - это по любви!" полностью
читать дальше

соответствует той атмосфере, которую смогла создать Юлия!
В завершении прогулки по предложению Юлии был организован фуршет с морепродуктами и вином на берегу! Все было безумно вкусно и красиво!
А вечером мы получили от Юли в подарок прекрасные фото, которые она сделала во время путешествия!
Такое ощущение, что мы путешествовали с близким человеком, которого знаем много лет! Юля угадывала все наши желания и сделала отдых восхитительным!
Еще мы получили тысячу советов где можно вкусно поесть и что увидеть в городе!
Спасибо!!! Всем рекомендуем путешествовать с Юлией!
Юлия и Владивосток - это по любви!!!

Инна
Инна
19 июн 2025
Наша поездка во Владивосток всей семьей состоялась в июне 2025. Очень хотели посмотреть остров Русский и побывать на мысе Тобизина. Из всех вариантов выбрали предложение Юлии, потому что нам понравился
читать дальше

маршрут. Мы были сразу с аэропорта с ручной кладью, всё сложили в багажник внедорожника и экскурсия началась. Мы проехали по двум мостам и оказались на острове Русский. Нам повезло с погодой, было очень солнечно, жарко и ясно. Мальчикам было интересно на батарее и в форте. Потом мы отправились в южную часть, где расположены мыс Вятлина и мыс Тобизина. С самой верхней точки там просто завораживающие виды. Звук камней под волной на мысе Вятлина, запах цветущего шиповника и соленого воздуха, тонкие белые маки на скалах - это запомнится навсегда.
Юлия нам рассказала многое о городе, что стоит попробовать, куда сходить. И, если честно, такого гида как Юлия я встретила впервые. Нам очень повезло! Это были не просто обмен информацией и сопровождение. Поездка превзошла наши ожидания на 200%. Она всё сделала с душой. Заботливо своими руками приготовила мини-пикник: вкусный чай и закуски. Проявляла большое терпение с нашими вредными и вертлявыми мальчиками 😉 Подарила нам потрясающие фото (!) и shorts. Передаем огромное человеческое спасибо! 🌺🌺🌺

Н
Наталья
15 апр 2025
Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Мыс Тобизина с его высокими и обрывистыми скалами очень красив. Хотя был туман во время нашей экскурсии, но это даже придало некой фантазийности. Что там
читать дальше

впереди, где из-за тумана ничего не видно, скрывается что-то сказочное и таинственное. Юля рассказывала нам интересные факты о городе, природе, людях живущих здесь. Ну и конечно же об истории основания города. Мы сделали множество фотографий. Места здесь такие, что не фотографироваться просто невозможно! Юля угостила нас вкусным чаем с местными вкусняшками. Экскурсия полностью оправдала мои ожидания. Спасибо за интересный и познавательный рассказ, положительные эмоции и отличное настроение!

Дарья
Дарья
15 апр 2025
Я осталась очень довольна этой поездкой! Утром перед встречей с гидом немного переживала, что всё в тумане и он не рассеивается. Но на самом деле туман только добавил атмосферности.

Юлия приехала
читать дальше

за нами (и даже немного заранее), ещё раз дала организационные вводные (про перекус - что можем заехать и купить и т. д.). Диалог выстроился сразу. Можно было задавать вопросы, обмениваться мнениями, и главное, что мы не чувствовали себя на уроке или на лекции. Проехали по всем локациям, нигде не было ощущения, что мы бежим, что у нас нет времени что-то посмотреть или сфотографировать. Большой плюс - Юлия нас пофоткала и прислала потом кадры в высоком качестве (без сжатия, а это очень важно!). Ещё у нас был приятный пикник с видом на каменистый пляж и прибой (Юлия угощала вкусным чаем и перекусом).

Мы узнали и про особенности туманов, и про необычные местные деревья. Про историю и строительство фортов, про мосты, про то, как и чем живут горожане. Юлия очень гармонично сочетает исторические факты и прикладные знания (то есть с точки зрения жителя).

Нужно понимать, что на мыс Тобизина вы идёте пешком (тут не проедет машина), это чуть больше получаса пешком в одну сторону. Где-то нужно спускаться и подниматься по камням. То есть важно выбрать удобную обувь и одежду, которую не так страшно испачкать. Но несмотря на то, что дороги сильно размыло, мы не измазались в грязи, удалось аккуратно пройти.) А в результате получили невероятные впечатления. Скалы в тумане, запах моря - суровая и атмосферная природа. Очень красиво, нет толпы туристов - есть возможность спокойно постоять на краю и посмотреть вдаль, пофоткать пейзажи.

А после нашего путешествия Юлия завезла нас в океанариум на Русском.)
Спасибо за экскурсию, с удовольствием съездила бы ещё.)

Денис
Денис
14 апр 2025
Экскурсия понравилась. Во-первых, Юлия хорошо знает историю острова и в целом города Владивостока. Мы задавали много вопросов, и без ответов не остались. Во-вторых, она комфортный собеседник и, что важно для
читать дальше

индивидуальной экскурсии, умеет не только говорить, но и слушать. В-третьих, Юлия фотографировала нас на телефон, когда было нужно. И фотографии получились классными) В-четвертых, она аккуратный водитель, что как будто бы не так часто встретишь в тех краях)

Содержательно экскурсия оказалась ровно такой, как нам и обещали. Остановились у вантового моста, посетили Новосильцевскую батарею и форт Поспелова. Оказались на мысе Вятлина, где я оставил свою пирамидку из камней, и мысе Тобизина (потрясающее место). На мысе Тобизина Юлия дала нам время, чтобы мы самостоятельно прошлись по камням, полюбовались на залив.

Мне понравилось, что Юлия внимательна к деталям и разным казалось бы мелочам, но которые имеют большое значение для гостей. Например, она взяла нам дополнительный термос с чаем и угощение. В туманную и довольно прохладную погоду это оказалось весьма кстати.

Несмотря на туман и невозможность разглядеть Владивосток с другого берега, остров Русский все равно поразил своей самобытностью и красотой природы.

Огорчило только, что на всём пути нам не встретился ни один лис. Хотя у нас и была припасена одна сосиска! Но это история, которую трудно запланировать на заказ. С лисами так просто не договоришься:)

Резюмирую: от экскурсии остались только самые приятные воспоминания, и во многом это благодаря не только красоте тех мест, но и таланту экскурсовода.

