Экскурсия включает поездку по знаменитым вантовым мостам, посещение исторической Новосильцевской батареи и прогулку по острову Русский. Путешественники смогут насладиться видами с мыса Тобизина и встретить лис. Откройте для себя богатую природу Японского моря и уникальные панорамы. Владивосток - это любовь с первого взгляда
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Вантовые мосты Владивостока
- 🦊 Встреча с лисами на острове Русский
- 🏰 Историческая Новосильцевская батарея
- 🌊 Панорамы с мыса Тобизина
- 🏞 Природа Японского моря
Что можно увидеть
- Вантовые мосты
- Новосильцевская батарея
- Форт Поспелова
- Кампус ДВФУ
- Мыс Вятлина
- Мыс Тобизина
Описание экскурсии
Мосты — визитная карточка Владивостока. Мы прокатимся по ним через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный и сделаем фото на фоне моста Русский, который изображён на купюре номиналом 2000 ₽.
Посетим Новосильцевскую батарею — один из самых ранних объектов берегового фронта. Батарея построена в год основания военного поста Владивостока.
Увидим форт Поспелова, входящий во Владивостокскую крепость. Пройдём по валу форта и полюбуемся круговой панорамой.
Проедем по Университетскому проспекту и посмотрим на территорию кампуса ДВФУ, которая составляет 93 га. Ежегодно в сентябре здесь проходит саммит Восточного экономического форума.
Погуляем по пляжу мыса Вятлина со знаменитыми пирамидками из плоских камней.
Пройдём до перешейка мыса Тобизина. Впечатлимся высокими обрывами, где ветер легко уносит ненужные мысли на морской простор, а глаза отдыхают, изучая высокое небо.
Встретим на острове Русском лис — почти наверняка! Их тут много. Поэтому можете прихватить для зверьков угощения.
Я расскажу:
- об основании Владивостока
- людях, которые здесь живут сегодня
- богатейшем разнообразии флоры и фауны Японского моря и залива Петра Великого, климате и реликтовых растениях
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan X-Trail
- Возможна с детьми от 7 лет
- Возьмите с собой перекус. По дороге у нас будет остановка, где можно купить воду, соки и свежую выпечку
Дополнительные расходы
- Входной в форт Поспелова и Новосильцевскую батарею — 100 ₽ за чел., детям и пенсионерам — 50 ₽ за чел.
- Обед (по желанию и после экскурсии) в заведении, где можно попробовать свежие морские деликатесы
- При желании можно удлинить маршрут по времени — 2000 ₽/час
Отзывы и рейтинг
Понравилась организация, хорошо спланированный маршрут, Юлия интересный рассказчик, аккуратный водитель, было комфортно, легко и непринужденно. Отдельная благодарность за красивые фото в хорошем качестве, вкусный пикник и рекомендации.
Насладились прекрасными видами, повстречали различных представителей флоры и фауны)
Юлия забрала нас у места размещения на машине, показала все интересующие объекты на острове Русском, сделала много классных фотографий, посоветовала кучу мест во Владивостоке - всё
Красота мыса захватывает дух.
Ребенку понравился пляж на мысе Вятлина, получилось выделить время на купание.
Юлия великолепный гид и собеседник.
Такого клиентоориентированного подхода давно не встречали.
Название экскурсии полностью оправдано. У Юлии очень душевное и любовное отношение к делу. Она подсказала идеальные места и позы для фото, угостила вкусняшками и всячески способствовала получению нами удовольствия)
Большое спасибо!!!
Увидели все, что запланировали! Все чётко, профессионально и очень по семейному! Название экскурсии "Владивосток - это по любви!" полностью
