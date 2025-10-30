Владивосток манит своими мостами и островами. Экскурсия включает поездку по знаменитым вантовым мостам, посещение исторической Новосильцевской батареи и прогулку по острову Русский. Путешественники смогут насладиться видами с мыса Тобизина и встретить лис. Откройте для себя богатую природу Японского моря и уникальные панорамы. Владивосток - это любовь с первого взгляда

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Мосты — визитная карточка Владивостока. Мы прокатимся по ним через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный и сделаем фото на фоне моста Русский, который изображён на купюре номиналом 2000 ₽.

Посетим Новосильцевскую батарею — один из самых ранних объектов берегового фронта. Батарея построена в год основания военного поста Владивостока.

Увидим форт Поспелова, входящий во Владивостокскую крепость. Пройдём по валу форта и полюбуемся круговой панорамой.

Проедем по Университетскому проспекту и посмотрим на территорию кампуса ДВФУ, которая составляет 93 га. Ежегодно в сентябре здесь проходит саммит Восточного экономического форума.

Погуляем по пляжу мыса Вятлина со знаменитыми пирамидками из плоских камней.

Пройдём до перешейка мыса Тобизина. Впечатлимся высокими обрывами, где ветер легко уносит ненужные мысли на морской простор, а глаза отдыхают, изучая высокое небо.

Встретим на острове Русском лис — почти наверняка! Их тут много. Поэтому можете прихватить для зверьков угощения.

Я расскажу:

об основании Владивостока

людях, которые здесь живут сегодня

богатейшем разнообразии флоры и фауны Японского моря и залива Петра Великого, климате и реликтовых растениях

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan X-Trail

Возможна с детьми от 7 лет

Возьмите с собой перекус. По дороге у нас будет остановка, где можно купить воду, соки и свежую выпечку

