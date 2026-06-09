Отправляемся почти на край света — здесь высятся маяки и доживают свой век старинные артиллерийские батареи, а вместо людей живут тысячи пернатых и милые сивучи.
На катере мы доберёмся до острова Аскольд — исследуем военный памятник советской эпохи, полюбуемся отвесными скалами и увидим, где кончается земля и начинается бескрайнее море.
На катере мы доберёмся до острова Аскольд — исследуем военный памятник советской эпохи, полюбуемся отвесными скалами и увидим, где кончается земля и начинается бескрайнее море.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Владивостока
8:30 — кекуры Пять пальцев. Вы увидите группу из остроконечных гранитных скал — будто огромная рука тянется из воды
9:00 — бухта Наездник. Одна из самых красивых на побережье, где высится маяк. Если на неё не получится высадиться, посетите бухту Юго-Восточную
10:00 — мыс Елагина. Окажетесь на южной оконечности необитаемого острова Аскольд — отвесном утёсе, который обдувают множество ветров. Увидите птичий базар и сивучей
13:00 — береговая артиллерийская батарея № 26. Уникальный военный памятник советской эпохи 1936–1939 годов
19:00 — возвращение во Владивосток
Организационные детали
- В стоимость включена страховка
- Катер оснащён всеми средствами безопасности
- Возьмите с собой перекус
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник и субботу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Луговой
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1049 туристов
Меня зовут Анна. Организую туры по Приморскому краю с 2010 года, объездила весь Приморский край, в моём арсенале горы, водопады, бухты и мысы, а также катерные прогулки и морские экскурсии.
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