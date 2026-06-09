Отправляемся почти на край света — здесь высятся маяки и доживают свой век старинные артиллерийские батареи, а вместо людей живут тысячи пернатых и милые сивучи. На катере мы доберёмся до острова Аскольд — исследуем военный памятник советской эпохи, полюбуемся отвесными скалами и увидим, где кончается земля и начинается бескрайнее море.

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Описание экскурсии

7:00 — выезд из Владивостока

8:30 — кекуры Пять пальцев. Вы увидите группу из остроконечных гранитных скал — будто огромная рука тянется из воды

9:00 — бухта Наездник. Одна из самых красивых на побережье, где высится маяк. Если на неё не получится высадиться, посетите бухту Юго-Восточную

10:00 — мыс Елагина. Окажетесь на южной оконечности необитаемого острова Аскольд — отвесном утёсе, который обдувают множество ветров. Увидите птичий базар и сивучей

13:00 — береговая артиллерийская батарея № 26. Уникальный военный памятник советской эпохи 1936–1939 годов

19:00 — возвращение во Владивосток

Организационные детали