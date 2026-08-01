Индивидуальная
до 4 чел.
На мыс Тобизина и остров Шкота с четвероногим гидом
Отправиться из Владивостока к удивительным местам Приморья в компании австралийской овчарки
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Полуостров Гамова: край величественных сосен
Путешествие в один из самых живописных уголков Приморья - из Владивостока
Начало: На остановке Луговая
Расписание: в субботу в 06:00
22 авг в 06:00
29 авг в 06:00
7100 ₽ за человека
Групповая
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и пляж Маньчжурка - из Владивостока
Приморье наощупь: камни под ногами, ветер в волосах и свобода дальневосточного края
Начало: На Трамвайной улице
Расписание: в понедельник в 07:00
17 авг в 07:00
24 авг в 07:00
7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Ущелье Дарданеллы из Владивостока: река, тайга и горы
Отправиться в хайкинг по горной долине, насладиться природой и без устали снимать красоту кругом
Начало: У кинотеатра «Уссури»
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Хайкинг»
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