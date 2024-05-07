Приглашаем отправиться на индивидуальную экскурсию, во время которой вы увидите самые красивые места острова Русский. Чтобы попасть на него, мы проедем по двум вантовым мостам, посетим часть Владивостокской крепости. С мыса Шмидта вы сможете панораму трех мысов, а после мы дойдем самой южной точки мыса Тобизина.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 6 чел.)

Описание экскурсии

Во время поездки мы с вами проедем по двум самым большим вантовым мостам — Золотому и Русскому и попадем на остров Русский. Посетим часть Владивостокской крепости, расположенной на мысе Новосильцева. Отправимся на мыс Шмидта, откуда откроются панорамы трех мысов: Тобизина, Вятлина и Шмидта. Дойдем до самой южной точки мыса Тобизина, где у нас будет время искупаться в море, отдохнуть и устроить легкий перекус.