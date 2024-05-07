Лучшие фотолокации острова Русский

Приглашаем отправиться на индивидуальную экскурсию, во время которой вы увидите самые красивые места острова Русский. Чтобы попасть на него, мы проедем по двум вантовым мостам, посетим часть Владивостокской крепости. С мыса Шмидта вы сможете панораму трех мысов, а после мы дойдем самой южной точки мыса Тобизина.
5
8 отзывов
Лучшие фотолокации острова Русский
Лучшие фотолокации острова Русский
Лучшие фотолокации острова Русский
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00

Что вас ожидает:

  • Остров Русский
  • Владивостокская крепость
  • Мыс Шмидта
  • Мыс Тобизина

Описание экскурсии

Во время поездки мы с вами проедем по двум самым большим вантовым мостам — Золотому и Русскому и попадем на остров Русский. Посетим часть Владивостокской крепости, расположенной на мысе Новосильцева. Отправимся на мыс Шмидта, откуда откроются панорамы трех мысов: Тобизина, Вятлина и Шмидта. Дойдем до самой южной точки мыса Тобизина, где у нас будет время искупаться в море, отдохнуть и устроить легкий перекус.

Каждый день утром или после обеда

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Русский
  • Владивостокская крепость
  • Мыс Шмидта
  • Мыс Тобизина
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля в городе Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день утром или после обеда
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
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2
1
А
7 мая 2024
Гид Аня много интересного рассказала о Владивостоке, на огромную стопку вопросов от нас очень информативно отвечала, скинула список хороших кафе и ресторанов.
Е
7 мая 2024
Отличный формат. Динамично, познавательно.
С
7 мая 2024
Спасибо Анне за поездку. Экскурсия на остров Русский была незабываемым приключением! Остров поразил своей природной красотой, и отсутствием людей. Обязательно вернусь сюда снова!
Д
7 мая 2024
Всё было комфортно, в приятном темпе и очень бережно по отношению к нам, спасибо!
М
7 мая 2024
Посетить остров Русский стоит каждому! Экскурсия предоставила шанс окунуться в уникальную природу и историю этого места. Рекомендую всем, кто хочет насладиться моментами спокойствия и вдохновения!
Ю
7 мая 2024
Удобно, что сразу с аэропорта проехалась по бухтам, которые запланировала к посещению, тем самым освободив следующие дни для других активностей. Комфортное вождение, приятная беседа
в
7 мая 2024
Отличная экскурсия. Посещение бухт утром снимает усталость от перелета и поднимает настроение. Все четко организовано, рекомендую.
м
7 мая 2024
Экскурсия была организована на высшем уровне. Великолепные виды, интересные исторические места и форты - всем рекомендую к посещению

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