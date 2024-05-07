Приглашаем отправиться на индивидуальную экскурсию, во время которой вы увидите самые красивые места острова Русский. Чтобы попасть на него, мы проедем по двум вантовым мостам, посетим часть Владивостокской крепости. С мыса Шмидта вы сможете панораму трех мысов, а после мы дойдем самой южной точки мыса Тобизина.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00
Что вас ожидает:
- Остров Русский
- Владивостокская крепость
- Мыс Шмидта
- Мыс Тобизина
Описание экскурсии
Во время поездки мы с вами проедем по двум самым большим вантовым мостам — Золотому и Русскому и попадем на остров Русский. Посетим часть Владивостокской крепости, расположенной на мысе Новосильцева. Отправимся на мыс Шмидта, откуда откроются панорамы трех мысов: Тобизина, Вятлина и Шмидта. Дойдем до самой южной точки мыса Тобизина, где у нас будет время искупаться в море, отдохнуть и устроить легкий перекус.
Каждый день утром или после обеда
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Русский
- Владивостокская крепость
- Мыс Шмидта
- Мыс Тобизина
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля в городе Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день утром или после обеда
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алевтина
7 мая 2024
Гид Аня много интересного рассказала о Владивостоке, на огромную стопку вопросов от нас очень информативно отвечала, скинула список хороших кафе и ресторанов.
Е
Евгений
7 мая 2024
Отличный формат. Динамично, познавательно.
С
Сергей
7 мая 2024
Спасибо Анне за поездку. Экскурсия на остров Русский была незабываемым приключением! Остров поразил своей природной красотой, и отсутствием людей. Обязательно вернусь сюда снова!
Д
Дина
7 мая 2024
Всё было комфортно, в приятном темпе и очень бережно по отношению к нам, спасибо!
М
Макс
7 мая 2024
Посетить остров Русский стоит каждому! Экскурсия предоставила шанс окунуться в уникальную природу и историю этого места. Рекомендую всем, кто хочет насладиться моментами спокойствия и вдохновения!
Ю
Юля
7 мая 2024
Удобно, что сразу с аэропорта проехалась по бухтам, которые запланировала к посещению, тем самым освободив следующие дни для других активностей. Комфортное вождение, приятная беседа
в
влада
7 мая 2024
Отличная экскурсия. Посещение бухт утром снимает усталость от перелета и поднимает настроение. Все четко организовано, рекомендую.
м
михаил
7 мая 2024
Экскурсия была организована на высшем уровне. Великолепные виды, интересные исторические места и форты - всем рекомендую к посещению
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа
Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
10 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы
Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:30
11 270₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций для незабываемого отдыха
Получите уникальный опыт открытия Русского Острова и запечатлейте лучшие моменты во Владивостоке
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
1450011 600₽ за всё до 4 чел.