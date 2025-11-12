Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Давайте отправимся в увлекательное путешествие по восточному побережью Приморского края! Будем гулять по каменистым пляжам с потрясающими видами на океан, подниматься на смотровые площадке и изучать остров Русский.



Мы доберемся до легендарного мыса Тобизина, который может похвастаться богатой историей и уникальной природой. 5 12 отзывов

Описание экскурсии Приглашаю всех ценителей природы и приключений отправиться в увлекательное путешествие по восточному побережью Приморского края! Вас ждут прогулки по живописным каменистым пляжам, с которых открываются захватывающие виды на океан, а также подъемы на смотровые площадки с панорамными пейзажами. В рамках экскурсии мы отправимся на остров Русский, где прогуляемся по легендарному мысу Тобизина —месту с богатой историей и уникальной природой. Это незабываемое путешествие подарит вам яркие впечатления! За это время мы с вами посетим: Русский мост. Прокатимся по самому большому в мире вантовому мосту. Золотой мост. Его мы так же не оставим без внимания. Посмотрим на самый современный кампус страны — Дальневосточный Федеральной Университет. Проедем мимо Приморского Океанариума, на обратном пути можно будет высадиться там. Нас ждёт увлекательный пеший маршрут на мыс Тобизина. Один из самых живописных и самы высоки на острове — мыс Шмидта. Мыс Вятлина, с его большими волнами и круглыми валунами, создающими свирепый шум, перекатываясь по пляжу. Бухта Чернышёва с чёрной галькой и выброшенной на берег после шторма приморской ламинарией. Мыс Ахлестышева, где находится набережная и сёрферский лагерь. Мыс Назимова с одноимённой батареей и видом, как на купюре 2000 рублей. Поиграем на пианино, расположенном на одном из обрывистых мысов, рядом с Великокняжеской батареей. Бухта Карпинского — излюбленное место отдыха местных жителей. Важная информация: Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки. Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории. Но мы расскажем вам основные важные моменты о жизни Владивостока и острова Русский. По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее). Можно скорректировать маршрут по вашему желанию, а также заказать укороченную версию. Маршрут проходит по необорудованным природным тропам. Рекомендуем надевать кроссовки с толстой подошвой. Если на экскурсии будут дети, пожалуйста, сообщите заранее для установки бустера или детского кресла.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Русский мост

Золотой мост

Кампус ДФУ

Приморский Океанариум

Мыс Тобизина

Мыс Шмидта

Мыс Вятлина

Бухта Чернышёва

Мыс Ахлестышева

Мыс Назимова

Бухта Карпинского Что включено Поездка на остров Русский

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Возле вашего отеля / аппартаментов Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки

Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории. Но мы расскажем вам основные важные моменты о жизни Владивостока и острова Русский

По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее)

Можно скорректировать маршрут по вашему желанию, а также заказать укороченную версию

Маршрут проходит по необорудованным природным тропам. Рекомендуем надевать кроссовки с толстой подошвой

Если на экскурсии будут дети, пожалуйста, сообщите заранее для установки бустера или детского кресла