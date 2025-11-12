Давайте отправимся в увлекательное путешествие по восточному побережью Приморского края! Будем гулять по каменистым пляжам с потрясающими видами на океан, подниматься на смотровые площадке и изучать остров Русский.
Мы доберемся до легендарного мыса Тобизина, который может похвастаться богатой историей и уникальной природой.
Мы доберемся до легендарного мыса Тобизина, который может похвастаться богатой историей и уникальной природой.
Описание экскурсииПриглашаю всех ценителей природы и приключений отправиться в увлекательное путешествие по восточному побережью Приморского края! Вас ждут прогулки по живописным каменистым пляжам, с которых открываются захватывающие виды на океан, а также подъемы на смотровые площадки с панорамными пейзажами. В рамках экскурсии мы отправимся на остров Русский, где прогуляемся по легендарному мысу Тобизина —месту с богатой историей и уникальной природой. Это незабываемое путешествие подарит вам яркие впечатления! За это время мы с вами посетим: Русский мост. Прокатимся по самому большому в мире вантовому мосту. Золотой мост. Его мы так же не оставим без внимания. Посмотрим на самый современный кампус страны — Дальневосточный Федеральной Университет. Проедем мимо Приморского Океанариума, на обратном пути можно будет высадиться там. Нас ждёт увлекательный пеший маршрут на мыс Тобизина. Один из самых живописных и самы высоки на острове — мыс Шмидта. Мыс Вятлина, с его большими волнами и круглыми валунами, создающими свирепый шум, перекатываясь по пляжу. Бухта Чернышёва с чёрной галькой и выброшенной на берег после шторма приморской ламинарией. Мыс Ахлестышева, где находится набережная и сёрферский лагерь. Мыс Назимова с одноимённой батареей и видом, как на купюре 2000 рублей. Поиграем на пианино, расположенном на одном из обрывистых мысов, рядом с Великокняжеской батареей. Бухта Карпинского — излюбленное место отдыха местных жителей. Важная информация: Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки. Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории. Но мы расскажем вам основные важные моменты о жизни Владивостока и острова Русский. По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее). Можно скорректировать маршрут по вашему желанию, а также заказать укороченную версию. Маршрут проходит по необорудованным природным тропам. Рекомендуем надевать кроссовки с толстой подошвой. Если на экскурсии будут дети, пожалуйста, сообщите заранее для установки бустера или детского кресла.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Русский мост
- Золотой мост
- Кампус ДФУ
- Приморский Океанариум
- Мыс Тобизина
- Мыс Шмидта
- Мыс Вятлина
- Бухта Чернышёва
- Мыс Ахлестышева
- Мыс Назимова
- Бухта Карпинского
Что включено
- Поездка на остров Русский
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля / аппартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки
- Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории. Но мы расскажем вам основные важные моменты о жизни Владивостока и острова Русский
- По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее)
- Можно скорректировать маршрут по вашему желанию, а также заказать укороченную версию
- Маршрут проходит по необорудованным природным тропам. Рекомендуем надевать кроссовки с толстой подошвой
- Если на экскурсии будут дети, пожалуйста, сообщите заранее для установки бустера или детского кресла
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
12 ноя 2025
Огромное спасибо нашему гиду Александре за прекрасную экскурсию по острову Русский. С погодой нам очень повезло. Александра очень внимательная, приветливая, заботливая, интересный собеседник, раскрыла нам все места острова. Экскурсия прошла на одном дыхании. Вся наша компания осталась под большим впечатлением!
Ю
Юлия
6 ноя 2025
Понравилось всё! Красивейшие места, Алёна, гид, лучший проводник не только по великолепию, но и как лучший друг в прекрасном путешествии!
Мы видели всё - трепангов, морских котиков, коричневую змейку, надпись Кристина на крутой скале:) море цвета тиффони…
Мы видели всё - трепангов, морских котиков, коричневую змейку, надпись Кристина на крутой скале:) море цвета тиффони…
М
Морозова
4 ноя 2025
Спасибо Алене за экскурсию! Познакомила нас с городом и островом Русский. Невероятно красивая природа и завораживающие виды. Очень рекомендую!
А
Александра
2 ноя 2025
Александра была очень доброжелательна, быстро реагировала на вопросы и просьбы, а также провела подробную экскурсию по всем заявленным местам.
Е
Екатерина
12 окт 2025
Приключение по острову Русский удалось!
Спасибо Александре за экскурсию, все было интересно, ярко и душевно!
Впечатлений осталось очень много!
Про организацию тура хочу сказать,что все понравилось,забрали нас откуда нам удобно и потом отвезли тоже,туда,где нам удобно.
Рекомендую однозначно!
Спасибо Александре за экскурсию, все было интересно, ярко и душевно!
Впечатлений осталось очень много!
Про организацию тура хочу сказать,что все понравилось,забрали нас откуда нам удобно и потом отвезли тоже,туда,где нам удобно.
Рекомендую однозначно!
С
Сергей
8 окт 2025
Экскурсия огонь. Узнали много интересного об острове Русский. Сфотографировались с 2 тыс. Купюрой, поиграли на берегу крутого обрывва на пианино, любовались мыс Тобизина и открывающимися видами. гид Владислав ни где не ограничевал нас по времени, отдыхали сколько хотели
О
Ольга
24 сен 2025
экскурсия очень понравилась! безумно красивые места и достаточно спортивный досуг (много подъемов и спусков). но ради такой красоты можно многое преодолеть, а с хорошим гидом - тем более. Алёна отлично
Н
Надежда
22 сен 2025
20 сентября ездили с Алексеем по острову Русский с посещением мыса Тобизина. Впечатления очень яркие, красота неимоверная! Бонусом получили много красивых фотографий с интересными ракурсами 😃
Рекомендую данную экскурсию, она точно стоит каждого рубля!
Рекомендую данную экскурсию, она точно стоит каждого рубля!
В
Вера
19 сен 2025
Мы отлично провели время, увидели незабываемые места, наш гид Алексей сделал нам целую фотосессию, отвечал на все интересующие нас вопросы, получилось очень позитивно, мы получили массу положительных эмоций и отличные фото на долгую память о прекрасном городе Владивостоке!!! Спасибо, было супер!!!
М
Мария
6 сен 2025
Ю
Юлия
5 сен 2025
Очень красивые места показал нам гид Владислав, мы в спокойном темпе осмотрели то, что хотели, сделали сто тысяч красивых фотографий, узнали невероятные истории. Несмотря на ранний подъем экскурсия прошла на одном дыхании. Нисколько не пожалели. Организовано все достойно, все четко, с учетом наших пожеланий. Огромное спасибо Владиславу за прекрасное времяпровождение
А
Анастасия
29 июл 2025
Мы остались очень довольны экскурсией, гид Алёна очень приятная, компанейская, чувство юмора на высоте! Рассказала и показала нам все достопримечательности, учитывая все наши пожелания. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендуем)
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа
Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
9900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Откройте для себя величие Владивостока через исторические форты и живописные виды острова Русский. Уникальная природа и история ждут вас
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:30
14 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Топ-8 локаций острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
Полюбоваться приморскими пляжами, бухтами, мысами и архипелагами на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 905 ₽ за всё до 7 чел.