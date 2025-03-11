Истории морских постов неотъемлемо связаны с судьбами людей, выбравших служение морю: рыбаков, моряков и, конечно, маячников. Вы узнаете, что это за профессия — делать путь судов безопасным. Увидите маячные створы и старейшие маяки Владивостока. Услышите историю первой леди-капитана — Анны Щетининой. И насладитесь великолепными панорамами со смотровых.
Описание экскурсии
Вы посетите насыпную косу с Токаревским маяком — одним из самых старых на Дальнем Востоке.
Зайдёте в сквер им. Анны Щетининой — первой леди-капитана. Послушаете историю её жизни и беззаветного служения Родине на морских просторах.
Узнаете, что такое маячный створ, и увидите один из них, состоящий сразу из 3 маяков
Окажетесь на смотровой площадке рядом с мостом Русский и полюбуетесь видом на самые первые владивостокские маяки — Басаргина и Скрыплёва.
Познакомитесь с принципом работы маяков и узнаете об обязанностях маячников — людей, ежедневно делающих путь судов безопасным.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota Hiace, Hyundai County, Mercedes и аналогичных
- В летне-осенний сезон коса к Токаревскому маяку может быть покрыта водой, и подход возможен только по воде. В зимнее время подход к маяку возможен по косе без проблем
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 27 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья. Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членамиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
11 мар 2025
Очень интересно! Теперь мы знаем характеристики маяков. Очень красивые виды на город. А история про первую женщину капитана поразила.
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