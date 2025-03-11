Истории морских постов неотъемлемо связаны с судьбами людей, выбравших служение морю: рыбаков, моряков и, конечно, маячников. Вы узнаете, что это за профессия — делать путь судов безопасным. Увидите маячные створы и старейшие маяки Владивостока. Услышите историю первой леди-капитана — Анны Щетининой. И насладитесь великолепными панорамами со смотровых.

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Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Вы посетите насыпную косу с Токаревским маяком — одним из самых старых на Дальнем Востоке.

Зайдёте в сквер им. Анны Щетининой — первой леди-капитана. Послушаете историю её жизни и беззаветного служения Родине на морских просторах.

Узнаете, что такое маячный створ, и увидите один из них, состоящий сразу из 3 маяков

Окажетесь на смотровой площадке рядом с мостом Русский и полюбуетесь видом на самые первые владивостокские маяки — Басаргина и Скрыплёва.

Познакомитесь с принципом работы маяков и узнаете об обязанностях маячников — людей, ежедневно делающих путь судов безопасным.

Организационные детали