Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дорожная экскурсия
Путь в одну сторону займёт около 4 часов. По дороге я расскажу о прошлом Владивостока и его жизни сегодня. Когда мы будем проезжать Находку, поделюсь тем, что интересного знаю о ней. А ещё остановимся у видовой площадки, чтобы осмотреть крупнейший угольный порт России — Восточный в бухте Врангеля.
Приморский сафари-парк
Здесь вы понаблюдаете за дикими животными в естественной среде обитания. С мостов, без решёток перед глазами, вы увидите тигров, леопардов, гималайских медведей и других зверей. Покормите и погладите ручных животных. И услышите занимательные истории о них.
Бухты Спокойная и Ежовая
Эти бухты славятся кристально чистой водой, где в тёплый летний денёк грех не искупаться. При желании вы сможете половить морских ежей (я покажу, как это делать).
Мыс Зелёный
Отсюда вам откроется завораживающий вид на прилегающие бухты. Также по пути вы увидите старый заброшенный маяк. Я расскажу, как местные жители отдыхают дикарями в этих местах.
Долина Атлантов (по желанию)
Самым активным и выносливым путешественникам я предложу пройти круговой маршрут до Долины Атлантов (4 км с перепадами высоты). Тут высятся огромные мегалиты причудливых и даже невозможных форм. Многие из них держатся на основании вопреки всем законам физики.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике
- По маршруту есть точки питания, но они не очень хорошие. Поэтому рекомендуем брать с собой перекус.
Маршрут можно скорректировать по вашему желанию:
- Минимизировать пешую часть и больше времени уделить пляжам и спокойному отдыху
- Добавить пешие прогулки по экотропам на причудливой формы мысы — Лапласса или Лисученко
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.