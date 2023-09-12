Зачем ехать 4 часа из Владивостока на север Приморья? За фантастическими видами и чувством единения с природой! На комфортабельном внедорожнике мы отправимся к бухтам и пляжам с кристально чистой водой, по вашему желанию пройдём по экотропам или просто отдохнём. Вы увидите наш край глазами любящих его местных жителей. А дополнит поездку сафари-парк.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорожная экскурсия

Путь в одну сторону займёт около 4 часов. По дороге я расскажу о прошлом Владивостока и его жизни сегодня. Когда мы будем проезжать Находку, поделюсь тем, что интересного знаю о ней. А ещё остановимся у видовой площадки, чтобы осмотреть крупнейший угольный порт России — Восточный в бухте Врангеля.

Приморский сафари-парк

Здесь вы понаблюдаете за дикими животными в естественной среде обитания. С мостов, без решёток перед глазами, вы увидите тигров, леопардов, гималайских медведей и других зверей. Покормите и погладите ручных животных. И услышите занимательные истории о них.

Бухты Спокойная и Ежовая

Эти бухты славятся кристально чистой водой, где в тёплый летний денёк грех не искупаться. При желании вы сможете половить морских ежей (я покажу, как это делать).

Мыс Зелёный

Отсюда вам откроется завораживающий вид на прилегающие бухты. Также по пути вы увидите старый заброшенный маяк. Я расскажу, как местные жители отдыхают дикарями в этих местах.

Долина Атлантов (по желанию)

Самым активным и выносливым путешественникам я предложу пройти круговой маршрут до Долины Атлантов (4 км с перепадами высоты). Тут высятся огромные мегалиты причудливых и даже невозможных форм. Многие из них держатся на основании вопреки всем законам физики.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике

По маршруту есть точки питания, но они не очень хорошие. Поэтому рекомендуем брать с собой перекус.

Маршрут можно скорректировать по вашему желанию: