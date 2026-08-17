Это большое морское приключение по Приморью: за один день вы побываете на островах Аскольд и Путятина, увидите рассвет с воды, посмотрите на заброшенную береговую батарею, маяки, гроты и кекуры Пять Пальцев. По пути будем говорить о природе и истории, искать сивучей, ларг и птичьи колонии у скал.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:00 — отправление из Владивостока

Путешествие начнётся рано утром: вы выйдете в море на быстроходном катере и встретите рассвет с видом на Владивосток.

8:00–8:30 — прибытие на остров Аскольд

Первой остановкой станет остров Аскольд — место с дикой природой, военной историей и выразительными морскими пейзажами. Здесь начнётся пешая часть маршрута (5–7 км). Вы увидите мысы Туманный и Пальчатый, осмотрите гроты, заглянете к заброшенной башенной береговой батарее №26 и узнаете, какую роль такие сооружения играли в обороне побережья. По дороге гид расскажет о природе острова, его легендах, маяках, военной истории и животных, которые встречаются в этих местах.

12:00–12:30 — посадка на катер и морская часть маршрута

После прогулки вернёмся на катер и отправимся к местам, где можно увидеть морских животных. Капитан подойдёт к лежбищам сивучей и ларг. Кроме того, вы увидите знаменитые кекуры Пять Пальцев — группу скал с выразительными силуэтами. Здесь часто гнездятся птичьи колонии: бакланы, чайки, кайры, чистики.

13:00 — остров Путятина и бухта Черепаха

Следующая остановка — остров Путятина. Мы высадимся в бухте Черепаха: здесь будет время для отдыха на берегу, купания в тёплый сезон и прогулки по острову.

16:00–18:00 — возвращение во Владивосток

Время прибытия ориентировочное и зависит от погоды, состояния моря и дорожной ситуации.

Организационные детали