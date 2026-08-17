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Аскольд, Путятина и морские львы: грандиозное путешествие по Приморью

Побывать сразу на двух островах, увидеть сивучей и морских котиков у кекуров - из Владивостока
Это большое морское приключение по Приморью: за один день вы побываете на островах Аскольд и Путятина, увидите рассвет с воды, посмотрите на заброшенную береговую батарею, маяки, гроты и кекуры Пять Пальцев. По пути будем говорить о природе и истории, искать сивучей, ларг и птичьи колонии у скал.
Аскольд, Путятина и морские львы: грандиозное путешествие по Приморью
Аскольд, Путятина и морские львы: грандиозное путешествие по Приморью
Аскольд, Путятина и морские львы: грандиозное путешествие по Приморью

Описание экскурсии

7:00 — отправление из Владивостока

Путешествие начнётся рано утром: вы выйдете в море на быстроходном катере и встретите рассвет с видом на Владивосток.

8:00–8:30 — прибытие на остров Аскольд

Первой остановкой станет остров Аскольд — место с дикой природой, военной историей и выразительными морскими пейзажами. Здесь начнётся пешая часть маршрута (5–7 км). Вы увидите мысы Туманный и Пальчатый, осмотрите гроты, заглянете к заброшенной башенной береговой батарее №26 и узнаете, какую роль такие сооружения играли в обороне побережья. По дороге гид расскажет о природе острова, его легендах, маяках, военной истории и животных, которые встречаются в этих местах.

12:00–12:30 — посадка на катер и морская часть маршрута

После прогулки вернёмся на катер и отправимся к местам, где можно увидеть морских животных. Капитан подойдёт к лежбищам сивучей и ларг. Кроме того, вы увидите знаменитые кекуры Пять Пальцев — группу скал с выразительными силуэтами. Здесь часто гнездятся птичьи колонии: бакланы, чайки, кайры, чистики.

13:00 — остров Путятина и бухта Черепаха

Следующая остановка — остров Путятина. Мы высадимся в бухте Черепаха: здесь будет время для отдыха на берегу, купания в тёплый сезон и прогулки по острову.

16:00–18:00 — возвращение во Владивосток

Время прибытия ориентировочное и зависит от погоды, состояния моря и дорожной ситуации.

Организационные детали

  • На катере вы пройдёте инструктаж по технике безопасности, получите спасательные жилеты. На борту есть все необходимые средства безопасности
  • В зависимости от размера группы может быть катер вместимостью до 12 или 22 человек
  • На пирс нужно добраться самостоятельно — на личном автомобиле или такси. Время в пути из центра — 25-30 мин (при отсутствии пробок)
  • Питание на день вы берёте самостоятельно
  • Острова необитаемые, оборудованных туалетов не будет
  • Возможна отмена выхода в море из-за неблагоприятных погодных условий
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет18 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пирсе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 316 туристов
Я родилась и выросла в Приморье и искренне считаю, что ПриМОРЕ — это то, что должно случиться с каждым! Больше 20 лет занимаюсь туризмом, покажу вам край с лучшего ракурса. С моей командой провожу групповые и индивидуальные экскурсии на автомобилях и катерах.

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