Вы прокатитесь на сапах и посмотрите на остров Русский с воды. Пройдёте вдоль скал и уединённых бухт и откроете места, куда не попасть пешком.
Справятся даже те, кто ещё никогда не катался, а сопровождение инструктора сделает прогулку безопасной.
Справятся даже те, кто ещё никогда не катался, а сопровождение инструктора сделает прогулку безопасной.
Описание экскурсии
Инструктор расскажет вам об основах гребли и технике безопасности на воде. После подготовки и выдачи оборудования отправимся по согласованному заранее маршруту вдоль побережья. Исследуем одну из локаций с остановками на отдых и фото. Во время прогулки с вами будет инструктор.
Варианты маршрутов (зависит от погоды в выбранный день):
- Мыс Тобизина и бухта Карпинского с высокими обрывистыми скалами, чистейшей водой и гротом. Здесь высадимся на самой южной точке
- Мыс и маяк Басаргина, скрытые от глаз, со скалами и птичьими базарами
- Бухта Труда и остров Папенберга. Эта спокойная бухта подойдёт для первого опыта в плавании на сапе. Со смотровой площадки на вершине островка Папенберга полюбуемся панорамами Русского острова и бухты Новик
- Бухта Парис и Приморский океанариум — место со спокойной и чистой водой. Здесь можно рассмотреть подводный мир: мидий, устриц, морских звёзд
- Бухта Аякс и Русский мост. Вдоль уединённых бухт и миниатюрных скалистых стен дойдём до моста и посмотрим на корабли в проливе Босфор Восточный
Организационные детали
- Маршрут согласуем накануне в зависимости от погоды
- Все локации расположены в 10–20 минутах езды от города. Мы вышлем геолокацию и инструкцию, как добраться на общественном транспорте или такси
- В стоимость включено: инструктаж и сопровождение инструктора на маршруте, предоставление сапов, вёсел, спасательных жилетов, страховочного троса и гермомешка для личных вещей
- Участвовать в прогулке могут все желающие не младше 8 лет, даже без специальной подготовки и навыков плавания
- При дожде и сильном ветре прогулку переносим или отменяем
- С вами будет один из инструкторов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Обговаривается после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 119 туристов
Здравствуй, дорогой путешественник, и добро пожаловать во Владивосток! Я гид-экскурсовод и организатор поездок по Приморью; представитель команды гидов и человек, влюблённый в наш живописный и такой самобытный край. Его история, обычаи,
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