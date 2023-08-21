Экскурсия познакомит вас с историей города, вдохновит морскими панорамами и, конечно, влюбит вас в наш контрастный и неординарный Владивосток.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие по красивейшим местам

Отправьтесь в увлекательное путешествие, проехав за день около 300 километров. Вас ожидает множество потрясающих видов и уникальных мест.

Что вы увидите

В ходе экскурсии вы сможете насладиться:

Бухтой Золотой Рог

Золотым мостом

Центральными панорами города

Удивительными бухтами Уссурийского залива

Красотой Стеклянной бухты — одной из уникальных бухт мира, аналогичной лишь тем, что есть в Калифорнии

Активный отдых

После насыщенной прогулки у вас будет возможность окунуться в бассейн с морской водой и расслабиться в сауне. Это отличное завершение активного дня!

Посещение Сафари-парка

И, конечно же, не обойдется без посещения нашего удивительного Сафари-парка. Вы получите массу ярких впечатлений и положительных эмоций, которые будут долгое время с вами.