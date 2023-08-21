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Бассейн с морской водой, Сафари-парк и Стеклянный пляж - за один день

Индивидуальная экскурсия по Владивостоку: бухты, мосты, парки и пляжи
Экскурсия познакомит вас с историей города, вдохновит морскими панорамами и, конечно, влюбит вас в наш контрастный и неординарный Владивосток.
5
6 отзывов
Бассейн с морской водой, Сафари-парк и Стеклянный пляж - за один день
Бассейн с морской водой, Сафари-парк и Стеклянный пляж - за один день
Бассейн с морской водой, Сафари-парк и Стеклянный пляж - за один день

Описание экскурсии

Путешествие по красивейшим местам

Отправьтесь в увлекательное путешествие, проехав за день около 300 километров. Вас ожидает множество потрясающих видов и уникальных мест.

Что вы увидите

В ходе экскурсии вы сможете насладиться:

  • Бухтой Золотой Рог
  • Золотым мостом
  • Центральными панорами города
  • Удивительными бухтами Уссурийского залива
  • Красотой Стеклянной бухты — одной из уникальных бухт мира, аналогичной лишь тем, что есть в Калифорнии

Активный отдых

После насыщенной прогулки у вас будет возможность окунуться в бассейн с морской водой и расслабиться в сауне. Это отличное завершение активного дня!

Посещение Сафари-парка

И, конечно же, не обойдется без посещения нашего удивительного Сафари-парка. Вы получите массу ярких впечатлений и положительных эмоций, которые будут долгое время с вами.

В любой день и в любое время по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центр города
  • Золотой мост
  • Бухта Золотой рог
  • Бухта Стеклянная
  • Морской бассейн
  • Сафари-парк
Что включено
  • Комфортный транспорт
  • Экскурсионное сопровождение
  • Вода.
Что не входит в цену
  • Билеты в бассейн (250 руб. /чел.)
  • Сафари-парк (от 300 до 700 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
В первую очередь хочется сказать огромную благодарность гиду Раисе она веселая, компанейская. Экскурсия проходила на комфортном автомобиле. Рассказала очень многое о природе и истории и бухтах г Владивостока. Посетили три бухты Стеклянная, Муравьинная, Шамора, а в конце экскурсии посетили САФАРИ-ПАРК. Остались под насыщенным впечатлением и полностью довольны. Огромное спасибо.
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В
Понравилось все несмотря на плохую погоду впечатления остались надолго!
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И
Огромное спасибо гиду Раисе! Она сделала нашу экскурсию интересной.
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Б
Огромное спасибо гиду Раисе! Она сделала нашу экскурсию интересной.
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А
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Т
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