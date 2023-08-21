Экскурсия познакомит вас с историей города, вдохновит морскими панорамами и, конечно, влюбит вас в наш контрастный и неординарный Владивосток.
Описание экскурсии
Путешествие по красивейшим местам
Отправьтесь в увлекательное путешествие, проехав за день около 300 километров. Вас ожидает множество потрясающих видов и уникальных мест.
Что вы увидите
В ходе экскурсии вы сможете насладиться:
- Бухтой Золотой Рог
- Золотым мостом
- Центральными панорами города
- Удивительными бухтами Уссурийского залива
- Красотой Стеклянной бухты — одной из уникальных бухт мира, аналогичной лишь тем, что есть в Калифорнии
Активный отдых
После насыщенной прогулки у вас будет возможность окунуться в бассейн с морской водой и расслабиться в сауне. Это отличное завершение активного дня!
Посещение Сафари-парка
И, конечно же, не обойдется без посещения нашего удивительного Сафари-парка. Вы получите массу ярких впечатлений и положительных эмоций, которые будут долгое время с вами.
В любой день и в любое время по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр города
- Золотой мост
- Бухта Золотой рог
- Бухта Стеклянная
- Морской бассейн
- Сафари-парк
Что включено
- Комфортный транспорт
- Экскурсионное сопровождение
- Вода.
Что не входит в цену
- Билеты в бассейн (250 руб. /чел.)
- Сафари-парк (от 300 до 700 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
В первую очередь хочется сказать огромную благодарность гиду Раисе она веселая, компанейская. Экскурсия проходила на комфортном автомобиле. Рассказала очень многое о природе и истории и бухтах г Владивостока. Посетили три бухты Стеклянная, Муравьинная, Шамора, а в конце экскурсии посетили САФАРИ-ПАРК. Остались под насыщенным впечатлением и полностью довольны. Огромное спасибо.
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В
Понравилось все несмотря на плохую погоду впечатления остались надолго!
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И
Огромное спасибо гиду Раисе! Она сделала нашу экскурсию интересной.
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Б
Огромное спасибо гиду Раисе! Она сделала нашу экскурсию интересной.
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А
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Т
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