Есть силы и желание отправиться сразу с самолета по достопримечательностям города? Тогда вам ко мне! Я встречу вас в аэропорту и мы отправимся в наше путешествие. Посетим бухты Лазурную и Стеклянную, мыс Назимова.
Ближайшие даты:
22
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Бухта Шамора (Лазурная)
- Бухта Стеклянная (Стекляшка)
- Мыс и батарея Назимова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Пляж Шамора — она же бухта Лазурная.
- Далее поедем в бухту Стеклянную — знаменитое место, которых в мире всего две.
- Третьей и завершающей остановкой будет мыс Назимова с одноименной батареей. После чего я вас отвезу в ваш отель во Владивостоке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорта города ВладивостокаЗавершение: Ваш отель во Владивостоке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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