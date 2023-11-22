Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока

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Есть силы и желание отправиться сразу с самолета по достопримечательностям города? Тогда вам ко мне! Я встречу вас в аэропорту и мы отправимся в наше путешествие. Посетим бухты Лазурную и Стеклянную, мыс Назимова.
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Ближайшие даты:
22
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Что вас ожидает:

  • Бухта Шамора (Лазурная)
  • Бухта Стеклянная (Стекляшка)
  • Мыс и батарея Назимова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Пляж Шамора — она же бухта Лазурная.
  • Далее поедем в бухту Стеклянную — знаменитое место, которых в мире всего две.
  • Третьей и завершающей остановкой будет мыс Назимова с одноименной батареей. После чего я вас отвезу в ваш отель во Владивостоке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорта города Владивостока
Завершение: Ваш отель во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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