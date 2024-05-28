Приморская сцена Мариинского театра – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Приморская сцена Мариинского театра» во Владивостоке, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночные огни Дальневосточной Столицы
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
70 отзывов
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
1 500 за человека
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
442 отзыва
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 700 за человека
Центр Владивостока и Амурский залив с высоты птичьего полета
🚁 На вертолёте
Мини-группа
Центр Владивостока и Амурский залив с высоты птичьего полета
Начало: Аэропорт Кневичи Терминал «Б»
Расписание: Подбираем время отправления, что подходит вам.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
19 500 за человека
Гранд-экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    «По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
    Я в восторге от экскурсии, Дмитрий профессионал в своём деле, все было прекрасно. Спасибо большое.
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Поднялись на разные сопки города, погуляли по красивым паркам. Очень понравилось! И живописные места и общительность гида: он с удовольствием отвечал на разные вопросы, шутил, рассказывал историю из жизни. Вот такой должна быть экскурсия! Насыщенной и живой))
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Сочетание пешей прогулки с автобусными проездами к самым интересным местам города - это самое лучшее решение для экскурсии! Получила массу
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    удовольствия, начиная с бронирования и заканчивая прощанием с гидом Димой после завершения экскурсии. Весь день рассматривала варианты, как попасть в новый парк, и - вуаля! - моя мечта сбылась именно на этой экскурсии! Великолепные виды города, постепенно зажигающего огни в вечернем сумраке - ну что может быть более волнующим и радостным? Наш экскурсовод - большой и надежный, интересно поведал о людях, творивших историю города - порта, города - воина, города - столицы Дальнего Востока, показал замечательные виды Владивостока с разных точек. Хотелось на прощание пожать руку гиду, что мы с удовольствием и сделали!

  • В
    Валерий
    27 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Великолепные виды ночного Владивостока! Незабываемые впечатления! Отдельное спасибо Дмитрию, великолепный рассказчик и просто душевный человек! Даже непогода (дождь и ветер), не смогли испортить впечатление от экскурсии, только внесли своеобразного дальневосточного колорита.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Приморская сцена Мариинского театра»

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  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Приморская сцена Мариинского театра" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 513 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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