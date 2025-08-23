Мои заказы

Вся красота полуострова Гамова, тюлени и пляж с чёрным песком

Сбежать из Владивостока на природу - к знаменитым кекурам, уютным бухтам и могильным соснам
Полуостров Гамова — жемчужина приморского побережья. Здесь пахнет морем и сосновой смолой, шумит прибой и шелестят травы. На экскурсии вы сможете ощутить эту атмосферу безмятежности. Вы пройдёте на катере вдоль полуострова Гамова и полюбуетесь им с воды. Увидите тюленей ларга, кекуры, птичий базар, могильные сосны. Отдохнёте в бухте с чёрным песком и по желанию пообедаете на берегу.
Вся красота полуострова Гамова, тюлени и пляж с чёрным песком
Вся красота полуострова Гамова, тюлени и пляж с чёрным песком
Вся красота полуострова Гамова, тюлени и пляж с чёрным песком

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Владивостока. Санитарные остановки, путевая информация
10:50 — пересадка в прогулочные катера
11:00–13:00 — катерная экскурсия по побережью Хасанского района, вокруг полуострова Гамова. Мы дойдём до бухты Теляковского и острова Томящегося сердца, где в чистой воде покупаемся с катера без выхода на берег. Во время прогулки вы увидите:

  • бухту Витязь
  • птичий базар
  • знаменитые могильные сосны
  • кекур «Пьющий дракон»
  • маяк Гамова
  • камни Таранцева
  • бухту Алексеева
  • пещеры
  • тюленей ларга
13:00 — переезд в бухту с чёрным песком. Отдых у моря, купание. Обед из собственных продуктов. По желанию группы можно прогуляться на ближайшие видовые площадки17:30 — выезд во Владивосток21:30 — ориентировочное время прибытия в город

Организационные детали

  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
  • Обратите внимание: наши маршруты проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах)
  • Программа подходит взрослым и детям с 5 лет
  • Сначала едем на микроавтобусе, потом на катере — у капитана есть необходимые документы на перевозку
  • Возьмите с собой воду и еду на весь день
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

в воскресенье в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник9700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Трамвайной улице
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 1030 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
Светлана
Потрясающая экскурсия! Это моя третья экскурсия с командой "Движение" и для меня их участие стало знаком качества. Отлично продуманный тур, безумно красивые места, возможность выбрать несколько способов отдыха от лежания
читать дальшеуменьшить

на пляже, до восхождения по более сложному маршруту на видовые площадки.
Отдельная благодарность гиду Александру, который сопровождал нас все три экскурсии. Потрясающий рассказчик,знающий обо всем на свете! Будь уверены, с ним дорога не покажется вам долгой и скучной. Мы узнали почему чайки называются чайками, а бакланы бакланами, кто такие ланцепупы и физики-романтики. 90% успеха для меня, это именно работа Александра, как рассказчика.

Потрясающая экскурсия! Это моя третья экскурсия с командой "Движение" и для меня их участие стало знаком
Потрясающая экскурсия! Это моя третья экскурсия с командой "Движение" и для меня их участие стало знаком
Потрясающая экскурсия! Это моя третья экскурсия с командой "Движение" и для меня их участие стало знаком
Потрясающая экскурсия! Это моя третья экскурсия с командой "Движение" и для меня их участие стало знаком
Вам был полезен этот отзыв?
м
К сожалению на обычной машине из Владивостока мы бы сюда никогда бы не доехали. Поэтому очень благодарны организаторам! Только на их транспорте возможна очень непростая дорога. Экскурсия просто незабываемая и сосны, и пена, и котики! Всё увидели и накупались!
К сожалению на обычной машине из Владивостока мы бы сюда никогда бы не доехали. Поэтому очень
К сожалению на обычной машине из Владивостока мы бы сюда никогда бы не доехали. Поэтому очень
К сожалению на обычной машине из Владивостока мы бы сюда никогда бы не доехали. Поэтому очень
К сожалению на обычной машине из Владивостока мы бы сюда никогда бы не доехали. Поэтому очень
К сожалению на обычной машине из Владивостока мы бы сюда никогда бы не доехали. Поэтому очень
К сожалению на обычной машине из Владивостока мы бы сюда никогда бы не доехали. Поэтому очень
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Маршрут максимально доступный с живописной прогулкой на катерах и купанием. Организаторы предоставляют огромный список рекомендаций что взять с собой, который однозначно надо критически корректировать перед выездом. В целом маршрут хороший, но подзатянут.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии на «Вся красота полуострова Гамова, тюлени и пляж с чёрным песком»

Остров Путятина - бухты, кекуры, морские котики и бескрайнее море
На катере
10 часов
10 отзывов
Групповая
В тренде
Остров Путятина - бухты, кекуры, морские котики и бескрайнее море
Путешествие на остров Путятина предлагает захватывающие виды на бухты и кекуры, а также возможность увидеть морских котиков и сивучей в их естественной среде
Начало: По договорённости в районе вашего проживания
13 авг в 07:00
16 авг в 07:00
8900 ₽ за человека
Из Владивостока - в бухту Триозёрье
На машине
11 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Из Владивостока - в бухту Триозёрье
Комфортный трансфер к чистому морю, песчаным пляжам и чарующим пейзажам
Начало: У кинотеатра «Уссури»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 авг в 07:00
15 авг в 08:00
6500 ₽ за человека
Поездка на полуостров Гамова
На машине
12 часов
133 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка на полуостров Гамова
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
Завтра в 07:30
12 авг в 07:30
от 30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Окуневая, Ежовая, Триозёрье: из Владивостока - в райский уголок Приморья
На машине
12 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Окуневая, Ежовая, Триозёрье: из Владивостока - в райский уголок Приморья
Прогуляться по белоснежному песку, увидеть кекуры и насладиться пейзажами уединённых бухт
13 авг в 07:00
14 авг в 07:00
от 34 275 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
9700 ₽ за человека