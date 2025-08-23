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на пляже, до восхождения по более сложному маршруту на видовые площадки.

Отдельная благодарность гиду Александру, который сопровождал нас все три экскурсии. Потрясающий рассказчик,знающий обо всем на свете! Будь уверены, с ним дорога не покажется вам долгой и скучной. Мы узнали почему чайки называются чайками, а бакланы бакланами, кто такие ланцепупы и физики-романтики. 90% успеха для меня, это именно работа Александра, как рассказчика.