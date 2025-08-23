Полуостров Гамова — жемчужина приморского побережья. Здесь пахнет морем и сосновой смолой, шумит прибой и шелестят травы. На экскурсии вы сможете ощутить эту атмосферу безмятежности. Вы пройдёте на катере вдоль полуострова Гамова и полюбуетесь им с воды. Увидите тюленей ларга, кекуры, птичий базар, могильные сосны. Отдохнёте в бухте с чёрным песком и по желанию пообедаете на берегу.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Владивостока. Санитарные остановки, путевая информация
10:50 — пересадка в прогулочные катера
11:00–13:00 — катерная экскурсия по побережью Хасанского района, вокруг полуострова Гамова. Мы дойдём до бухты Теляковского и острова Томящегося сердца, где в чистой воде покупаемся с катера без выхода на берег. Во время прогулки вы увидите:
- бухту Витязь
- птичий базар
- знаменитые могильные сосны
- кекур «Пьющий дракон»
- маяк Гамова
- камни Таранцева
- бухту Алексеева
- пещеры
- тюленей ларга
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
- Обратите внимание: наши маршруты проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах)
- Программа подходит взрослым и детям с 5 лет
- Сначала едем на микроавтобусе, потом на катере — у капитана есть необходимые документы на перевозку
- Возьмите с собой воду и еду на весь день
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
в воскресенье в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|9700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Трамвайной улице
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 1030 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающая экскурсия! Это моя третья экскурсия с командой "Движение" и для меня их участие стало знаком качества. Отлично продуманный тур, безумно красивые места, возможность выбрать несколько способов отдыха от лежания
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м
К сожалению на обычной машине из Владивостока мы бы сюда никогда бы не доехали. Поэтому очень благодарны организаторам! Только на их транспорте возможна очень непростая дорога. Экскурсия просто незабываемая и сосны, и пена, и котики! Всё увидели и накупались!
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Маршрут максимально доступный с живописной прогулкой на катерах и купанием. Организаторы предоставляют огромный список рекомендаций что взять с собой, который однозначно надо критически корректировать перед выездом. В целом маршрут хороший, но подзатянут.
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