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Экскурсия по Мамаеву Кургану

5
1 отзыв
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Волгограда
Волгоград — город-герой, где проходила самая кровавая битва Великой Отечественной войны — Сталинградская битва.

В память о ней здесь установили Мамаев Курган — самый высокий памятник России, который расположен на месте ожесточенных боев и сражений.

Курган с историей 📖, корнями уходящей далеко за пределы XX века, хранит в себе много скорби, тайн и загадок.

На нашей обзорной экскурсии 🧭 гид расскажет вам все об этом памятном месте, вы пройдете и лично увидите все достопримечательности 🏛️ кургана, а также получите ответы на все вопросы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Мамаеву Кургану
Экскурсия по Мамаеву Кургану

Что вы увидите

  • Композиция «Память поколений»
  • Аллея пирамидальных тополей
  • Стены-руины
  • Зал Воинской славы
  • Площадь Скорби
  • монумент «Родина-Мать зовет»
  • Воинское мемориальное кладбище
  • Храм Всех Святых и др.
Главная высота РоссииМамаев Курган — место, которое должен увидеть каждый житель нашей страны. Вы побываете у Вводной композиции кургана «Память поколений», на Аллее пирамидальных тополей, на Площади «Стоявших насмерть», у Стен-руин, на Площади Героев, в Зале Воинской славы, на Площади Скорби, у главного монумента кургана «Родина-Мать зовет», на Воинском мемориальном кладбище.
Так же вы сможете посетить Храм Всех Святых, открытый к 60-летию Победы в Великой Отечественной Войне и музей 🖼 И. В. Сталина. Этот музей находится на вершине Мамаева кургана, один из залов — точная копия сталинского кабинета в Кремле. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия по Мамаеву Кургану
Экскурсия по Мамаеву Кургану
Экскурсия по Мамаеву Кургану
Экскурсия по Мамаеву Кургану

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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