Главная высота РоссииМамаев Курган — место, которое должен увидеть каждый житель нашей страны. Вы побываете у Вводной композиции кургана «Память поколений», на Аллее пирамидальных тополей, на Площади «Стоявших насмерть», у Стен-руин, на Площади Героев, в Зале Воинской славы, на Площади Скорби, у главного монумента кургана «Родина-Мать зовет», на Воинском мемориальном кладбище.

Так же вы сможете посетить Храм Всех Святых, открытый к 60-летию Победы в Великой Отечественной Войне и музей 🖼 И. В. Сталина. Этот музей находится на вершине Мамаева кургана, один из залов — точная копия сталинского кабинета в Кремле. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде