Владимир Ж. – Гид из Волгограда

Мы увидим все значимые достопримечательности 🏛️, находящиеся в центра Волгограда.



От площади Павших Борцов дойдем до здания вокзала Волгоград I, увидим городской планетарий и мельницу Гергардта, прогуляемся по Центральной набережной и посмотрим на первую церковь ⛪ Царицына.