Что вы увидите
- Площадь Павших Борцов
- Волгоград I
- Фонтан «Бармалей»
- Волгоградский планетарий
- Мельницу Гергардта
- Дом Павлова
- Набережную 62-й Армии
- Церковь Иоанна Предтечи
- Аллея Героев
Экскурсионная программа:В ходе этой пешеходной обзорной экскурсии 🧭 по центру Волгограда мы посетим все наиболее интересные достопримечательности 🏛️, среди которых:
- Площадь Павших борцов, Железнодорожный вокзал, улица Мира, проспект Ленина, аллея Героев, Центральная набережная, Музей-Панорама Сталинградской битвы.
- К счастью, все они находятся в радиусе 1-2 км. Важная информация:• Экскурсия ⛳ предполагает пешую прогулку 👣, поэтому позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде;
- Захватите воду и фотоаппарат.
Что не входит
- Трансфер
- Билеты в культурные объекты
- Посещение музеев.
Начало
🚩 Площадь Павших Борцов (у Вечного огня), Волгоград
Место завершения
🏁 Площадь Павших Борцов, Волгоград
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владимир Ж.
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