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Прогулка по Волгограду

4.5
14 отзывов
Владимир Ж.
Владимир Ж. – Гид из Волгограда
Мы увидим все значимые достопримечательности 🏛️, находящиеся в центра Волгограда.

От площади Павших Борцов дойдем до здания вокзала Волгоград I, увидим городской планетарий и мельницу Гергардта, прогуляемся по Центральной набережной и посмотрим на первую церковь ⛪ Царицына.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Прогулка по Волгограду
Прогулка по Волгограду

Что вы увидите

  • Площадь Павших Борцов
  • Волгоград I
  • Фонтан «Бармалей»
  • Волгоградский планетарий
  • Мельницу Гергардта
  • Дом Павлова
  • Набережную 62-й Армии
  • Церковь Иоанна Предтечи
  • Аллея Героев

Экскурсионная программа:В ходе этой пешеходной обзорной экскурсии 🧭 по центру Волгограда мы посетим все наиболее интересные достопримечательности 🏛️, среди которых:

  • Площадь Павших борцов, Железнодорожный вокзал, улица Мира, проспект Ленина, аллея Героев, Центральная набережная, Музей-Панорама Сталинградской битвы.
  • К счастью, все они находятся в радиусе 1-2 км. Важная информация:• Экскурсия ⛳ предполагает пешую прогулку 👣, поэтому позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде;
  • Захватите воду и фотоаппарат.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер
  • Билеты в культурные объекты
  • Посещение музеев.
Начало
🚩 Площадь Павших Борцов (у Вечного огня), Волгоград
Место завершения
🏁 Площадь Павших Борцов, Волгоград
Прогулка по Волгограду
Прогулка по Волгограду
Прогулка по Волгограду
Прогулка по Волгограду
Прогулка по Волгограду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир Ж.
Владимир Ж.
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14 отзывов оставили туристы

Владимир Ж. проводит ещё 5 экскурсий

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