Баскунчак — уникальное творение природы

Озеро затянуто белой коркой почти полностью, под ней находится целебная черная глина. «Пляж» Баскунчака — не берег, а край выработки, озеро в озере.

Самое большое и самое солёное из всех соляных озёр мира, обладает лечебными свойствами, сопоставимыми с характеристиками Мёртвого моря 🌊. Основное место добычи соли в России, разработки тут ведутся с VIII века н. э., соль доставлялась по Великому шелковому пути.

Гора Большое Богдо — неповторимое творение природы

Она донесла до нас в окаменевшем состоянии остатки мезозойской эры. В обрывах горы ⛰️ находится морской триас с окаменелыми останками животных, живших 200-250 млн. лет назад — это делает гору настоящим геологическим музеем под открытым небом. Под горой раскинулся пещерный лабиринт — уникальные карстовые пещеры. Организационные детали:Возьмите с собой: оригиналы документов, купальный костюм, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем, ланч-пакет, воду и шлёпанцы.

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