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Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо

4
1 отзыв
Владимир Д.
Владимир Д. – Гид из Волгограда
Вас ждёт экскурсия ⛳ на Солёное озеро Баскунчак и гору Богдо.

Для современного туриста Баскунчак — это и экзотика, и лечебные процедуры в насыщенном соляном растворе — рапе, а гора Большое Богдо — неповторимое творение природы не только на Прикаспийской низменности, но и на всей Русской равнине.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо

Что вы увидите

  • Озеро Баскунчак
  • Гора Богдо
Баскунчак — уникальное творение природы
Озеро затянуто белой коркой почти полностью, под ней находится целебная черная глина. «Пляж» Баскунчака — не берег, а край выработки, озеро в озере.
Самое большое и самое солёное из всех соляных озёр мира, обладает лечебными свойствами, сопоставимыми с характеристиками Мёртвого моря 🌊. Основное место добычи соли в России, разработки тут ведутся с VIII века н. э., соль доставлялась по Великому шелковому пути.
Гора Большое Богдо — неповторимое творение природы
Она донесла до нас в окаменевшем состоянии остатки мезозойской эры. В обрывах горы ⛰️ находится морской триас с окаменелыми останками животных, живших 200-250 млн. лет назад — это делает гору настоящим геологическим музеем под открытым небом. Под горой раскинулся пещерный лабиринт — уникальные карстовые пещеры. Организационные детали:Возьмите с собой: оригиналы документов, купальный костюм, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем, ланч-пакет, воду и шлёпанцы.

Отправление:

  • 07:00 — Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина д. 48 Б)
  • 07:15 — ТЗР, 3-я школа (напротив «ТЦ 7 Звезд»)
  • 08:00 — Волгоград (пл. Ленина, Дом Офицеров)
Что входит
  • Проезд на комфортабельном микроавтобусе / автобусе
  • Страховка от несчастного случая в пути.
Что не входит
  • Входной билет на гору Богдо - 250 руб., проезд до/от горы до 5 чел. - 3000 руб.
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус).
Начало и место завершения
🚩 пл. Ленина, Дом Офицеров, Волгоград
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владимир Д.
Владимир Д.
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1 отзыв оставили туристы

Владимир Д. проводит ещё 3 экскурсии

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