Проедем от центра до Мамаева кургана и поговорим о судьбах храмов по пути. Одни — свидетели столетий, устоявшие перед всеми невзгодами. Другие были стёрты советскими жерновами, но воскресли из небытия. Третьи — новая глава в летописи православия. Мы познакомимся с каждым поближе, а также посетим места боевой славы и вспомним о подвиге тех, кто отстоял Сталинград.

9:00 — Александро-Невский собор. Это копия разрушенного в 1930-х храма — в 2021 году отсюда началась современная духовная история города

9:40 — храм Иоанна Предтечи. Первая каменная церковь стояла у истоков религиозности Царицынской крепости, была уничтожена в советское время и воссоздана практически на историческом фундаменте

Рядом осмотрим:

Астраханский мост через пойму реки Царицы, откуда город делал первые шаги

площадь Чекистов и памятник воинам НКВД, погибшим в Сталинградской битве

элеватор — свидетель и участник боёв 1942–1943 годов

мемориал морякам-североморцам — защитникам элеватора

10:15 — Казанский собор. Христианский оплот дореволюционного Царицына — один из немногих храмов, уцелевших в войну. Внутри хранится икона Божьей Матери, связанная со Сталинградским знамением

11:00 — Свято-Никитская церковь. Старейший православный храм, который за почти 250 лет закрывался только на 3 года

11:30 — церковь Иоанна Богослова. Пойма реки Царицы — популярное место паломничества к святому источнику. Поблизости увидим обелиск на Лысой горе, где держала оборону армия Шумилова

12:20 — Свято-Духов монастырь. Мужская обитель перестроена из архиерейского подворья. Будет время на обед — в трапезной кормят вкусно, сытно, по-домашнему

14:15 — храм Всех Святых. Церковь на Мамаевом кургане — символ вечной памяти о воинах, положивших души за отечество

15:00 — площадь Павших Борцов. Можно вернуться с нами в центр или остаться на Мамаевом кургане

