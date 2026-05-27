Волгоград православный: святыни трёх эпох

Проследить духовную историю города от первой церкви Царицына до самого молодого собора
Проедем от центра до Мамаева кургана и поговорим о судьбах храмов по пути. Одни — свидетели столетий, устоявшие перед всеми невзгодами. Другие были стёрты советскими жерновами, но воскресли из небытия. Третьи — новая глава в летописи православия.

Мы познакомимся с каждым поближе, а также посетим места боевой славы и вспомним о подвиге тех, кто отстоял Сталинград.
Описание экскурсии

9:00 — Александро-Невский собор. Это копия разрушенного в 1930-х храма — в 2021 году отсюда началась современная духовная история города

9:40 — храм Иоанна Предтечи. Первая каменная церковь стояла у истоков религиозности Царицынской крепости, была уничтожена в советское время и воссоздана практически на историческом фундаменте

Рядом осмотрим:

  • Астраханский мост через пойму реки Царицы, откуда город делал первые шаги
  • площадь Чекистов и памятник воинам НКВД, погибшим в Сталинградской битве
  • элеватор — свидетель и участник боёв 1942–1943 годов
  • мемориал морякам-североморцам — защитникам элеватора

10:15 — Казанский собор. Христианский оплот дореволюционного Царицына — один из немногих храмов, уцелевших в войну. Внутри хранится икона Божьей Матери, связанная со Сталинградским знамением

11:00 — Свято-Никитская церковь. Старейший православный храм, который за почти 250 лет закрывался только на 3 года

11:30 — церковь Иоанна Богослова. Пойма реки Царицы — популярное место паломничества к святому источнику. Поблизости увидим обелиск на Лысой горе, где держала оборону армия Шумилова

12:20 — Свято-Духов монастырь. Мужская обитель перестроена из архиерейского подворья. Будет время на обед — в трапезной кормят вкусно, сытно, по-домашнему

14:15 — храм Всех Святых. Церковь на Мамаевом кургане — символ вечной памяти о воинах, положивших души за отечество

15:00 — площадь Павших Борцов. Можно вернуться с нами в центр или остаться на Мамаевом кургане

Организационные детали

  • Транспорт зависит от количества участников: 1–3 — кроссовер комфорт-класса, 4–7 — электромобиль Evolute/минивэн Mercedes Vito, более 8 — микроавтобус Mercedes Sprinter
  • Входные билеты не нужны, дополнительно оплачивается обед — средний чек 400 ₽
  • В каждом храме проводим не более 15 минут
  • Для компаний/семей предусмотрены скидки: 2–4 человека — 10%, 5–10 человек — 20%

ежедневно в 09:00 и 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 754 туристов
Меня зовут Андрей. Я коренной волгоградец, а в прошлом — штурман военного самолёта. Знаю и люблю свой город. Наша команда гидов готова поделиться с вами знаниями о нём на индивидуальных и групповых экскурсиях. До встречи в Волгограде!

